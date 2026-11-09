Banca Centrale: il Parlamento libico nomina Abu Khazam

La Banca Centrale della Libia ha concluso la transazione tra Naji Issa e Fawzi Abu Khazam l’8 novembre. Questa fase segue il voto parlamentare del 2 novembre e il giuramento di 4. L’ONU insiste sull’indipendenza dell’istituzione, sulla tutela delle riserve e del rispetto delle procedure.

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Domenica 8 novembre 2026 la Banca Centrale della Libia annunciò la firma degli ultimi minuti tra Naji Issa e Fawzi Abu Khazam. Questo passo amministrativo segue la nomina parlamentare il 2 novembre e il giuramento del nuovo governatore il 4 novembre. Essa formalizza il trasferimento di responsabilità, senza essere confusa con un accordo politico di tutte le istituzioni.

Secondocomunicato della Banca centrale dell’8 novembreAlla cerimonia hanno partecipato i membri del Consiglio di Amministrazione e i funzionari dell’istituzione. La banca presenta la firma come completamento delle sue procedure amministrative e come mezzo per garantire la continuità del lavoro.

La Camera dei rappresentanti libica ha nominato Fawzi Abu Khazam come governatore della Banca centrale lunedì 2 novembre 2026 a Sebha. Secondo il comunicato parlamentaresegnalato da Anadolu78 dei 90 deputati presenti approvarono le dimissioni di Naji Issa e la scelta del suo successore. Abu Khazam si era comportato ad interim dal 22 ottobre.

Thecomunicato stampa del 4 novembreaveva confermato il giuramento di Abu Khazam prima del presidente della Camera e alcuni dei suoi membri, a norma della decisione del 2 novembre.

La votazione porta una decisione dell’Assemblea su una successione precedentemente organizzata dalla sua presidenza. La distinzione conta: il primo atto espressamente previsto per le dimissioni da sottoporre al Parlamento in una futura seduta. Questo passo viene da quando la Banca centrale continua le sue attività e riorganizza i suoi organi interni.

Dopo la votazione provvisoria decisa il 22 ottobre

Il 22 ottobre 2026, secondo la decisione riportata lo stesso giorno dall’agenzia pubblica LANA, la presidenza del Parlamento aveva accettato in linea di principio le dimissioni di Naji Issa. La sua decisione numero 5 del 2026 affidò temporaneamente le funzioni di governatore a Fawzi Abu Khazam, membro del Consiglio di Amministrazione.

Questa disposizione era quella di garantire la continuità delle operazioni fino a quando non è stata presa una decisione dall’Assemblea. Ha fatto affidamento, tra l’altro, sulla richiesta del governatore di dimissioni e sulla corrispondenza del presidente della Camera del 30 agosto.

Nel suo annuncio di lunedì, il Parlamento ha riunito due decisioni: accettare le dimissioni dell’ex governatore e nominare Abu Khazam come capo dell’istituzione. I 90 deputati menzionati corrispondono al presente in questa seduta. Il comunicato non precisa la distribuzione di altri voti tra voti contrari e astensioni.

La Banca Centrale aveva già acquisito il contratto

La nomina parlamentare viene dopo l’effettiva assunzione di carica annunciata dalla Banca Centrale della Libia. Il 25 ottobre il Consiglio di Amministrazioneconfermato, secondo l’agenzia pubblica LANAche Fawzi Abu Khazam esercitava le sue responsabilità dal 22 ottobre. Ha fatto riferimento alla decisione della presidenza parlamentare.

In quella riunione, il consiglio aveva sostenuto i compiti legali della banca. Essa aveva anche avviato la revisione delle sue regole di procedura. Sono stati annunciati comitati e appuntamenti di governance, audit e risk management. Aveva chiesto di riorganizzare il comitato di politica monetaria.

Dialogo con l’Alto Consiglio di Stato

Al momento della precedente successione, nel settembre 2024, la Camera e l’Alto Consiglio di Stato avevano raggiunto un accordo. Nel suo comunicato del 30 settembre 2024, la missione dell’ONU ha confermato la consultazione dell’Alto Consiglio prima della nomina parlamentare, conformemente all’accordo politico libico.

Il 27 ottobre 2026 Fawzi Abu Khazam incontrò Mohamed Takala, presidente dell’Alto Consiglio di Stato. Secondo il comunicato emesso lo stesso giorno dalla Banca centrale, essi si sono rivolti alla cooperazione interistituzionali e alle questioni economiche e finanziarie. Il governatore ha introdotto le procedure di aggiudicazione e ha dichiarato che i servizi hanno continuato a funzionare normalmente.

Entrambi i funzionari hanno sottolineato l’importanza del dialogo e delle consultazioni. Comunicato stampa No.

L’ONU chiede di preservare l’indipendenza della banca

In undatato 23 ottobre 2026La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia aveva preso atto delle decisioni della presidenza parlamentare. Esso chiede la conservazione dell’integrità, dell’indipendenza e del funzionamento della Banca centrale. Ha inoltre chiesto il rispetto delle procedure previste nel quadro giuridico libico.

La missione ha anche messo in guardia contro la pressione della banca per finanziare una maggiore spesa pubblica. A suo avviso, tali pratiche potrebbero aumentare il tasso di cambio e le tensioni di inflazione, riducendo le riserve.

Bilancio e moneta tra i casi da elaborare

I primi incontri di Abu Khazam specificano i record finanziari già impegnati. Il 26 ottobre ha incontrato il ministro delle Finanze Rashid Abu Ghefah. Masoud Suleiman, presidente della National Petroleum Company, ha partecipato anche all’incontro. Secondo la Banca centrale, gli scambi erano volti a coordinare le procedure e a condividere le informazioni tra queste tre istituzioni.

Nel suo comunicato del 28 ottobre 2026, il Consiglio direttivo ha chiesto di accelerare l’unificazione del bilancio generale e ulteriori riforme economiche. Ha inoltre sottolineato l’uso dello scambio estero per finanziare le esigenze di base per beni e servizi, al fine di preservare le riserve e la stabilità dei tassi di cambio.

Il Consiglio ha inoltre deciso di rafforzare il controllo dei rischi e la preparazione delle decisioni di politica monetaria. Ha chiesto di sviluppare pagamenti elettronici per ridurre l’uso di contanti.

Copertina: sede della Banca Centrale a Tripoli, fotografia di archivi del 18 ottobre 2010. Weisserstier /Wikimedia Commons♪,CC BY 2.0. Ridimensionamento proporzionale e vestibilità grafica al di fuori della fotografia; nessuna scena del novembre 2026 è mostrata.

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