Libano: L’esercito annuncia 74 arresti

L’esercito libanese annuncia 74 arresti in diverse regioni, in un comunicato del 14 novembre 2026. Il bilancio contiene casi separati relativi a alterazioni, possesso di armi o narcotici, rifiuto di rispettare e condizioni di entrata o di soggiorno. Sessanta persone sono coperte da questo componente. I file rimanenti sono dettagliati separatamente, senza che venga annunciata una condanna. L’indagine continua sotto la supervisione della magistratura, secondo la direzione dell’orientamento dell’esercito.

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Sabato 14 novembre 2026, l’esercito libanese annunciò l’arresto di 74 persone, tra cui 10 libanesi e 64 siriani, durante le operazioni di sicurezza in diverse parti del paese. Il suo comunicato contiene casi separati: alterazioni, possesso di armi o narcotici, rifiuto di conformarsi e reati relativi all’ingresso o al soggiorno nel territorio.

La direzione dell’orientamento indica che le unità hanno condotto ricerche e installato dighe temporanee a Beirut, Monte Libano, Bekaa, Nord e Sud. Il documento è datato 14 novembre, ma non specifica l’ora o la data di ciascuno di questi arresti.

Interpellazioni relative a due alterazioni

Sei libanesi sono accusati dall’esercito del loro presunto coinvolgimento in un’alterazione nel distretto di Choueifat, Baabda, il 12 novembre. Due pistole militari sono state sequestrate in questo file, secondo il comunicato stampa.

Nel distretto di Qab Elias, Zahlé, un altro libanese fu arrestato per il suo presunto coinvolgimento in un’alterazione con il fuoco, datato 12 novembre. A Bir Hassan, un uomo libanese è stato arrestato per possesso di una pistola militare. Un altro è stato arrestato alla diga di Sfeir per non aver rispettato gli ordini militari.

Situazioni sorprendenti e amministrative: diverse ragioni

Nell’area di Bechara al-Khoury di Beirut, l’esercito annuncia l’arresto di un libanese e di due siriani in possesso di compresse in cattività e resina di cannabis. Alla diga Sabtiyeh di Metn, due siriani sono stati arrestati per possesso di narcotici e circolazione senza documenti legali. Nessuna quantità di farmaci è specificata.

Il più grande gruppo comprende 60 siriani arrestati per l’ingresso irregolare in Libano e il movimento senza documenti legali, secondo l’esercito. Il comunicato stampa pone questi interventi alle dighe Shadra di Akkar e Zaghla nel distretto di Hasbaya, così come a Zuk Mosbeh, Macharii al-Qa`a, Ersal e Bani Sakhr.

Questo gruppo di 60 persone non dovrebbe quindi essere confuso con tutti i 64 cittadini siriani menzionati nel bilancio: altri quattro sono nei due casi di droga descritti separatamente dall’esercito.

I Seizures sono stati consegnati alle autorità competenti e un’indagine è stata aperta sotto la supervisione della magistratura, gli stati del comunicato. Le accuse rimangono i motivi posti dall’esercito in questa fase: il testo non annuncia nessuna condanna o espulsione.

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