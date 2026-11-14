Carburanti in Libano: Perché il Brent non è abbastanza

I prezzi del carburante in Libano non dipendono esclusivamente da Brent. Georges Brax spiega il ruolo dei prodotti raffinati, le ultime quindici citazioni, trasporti e assicurazioni. Questo meccanismo fa luce sui lags di mercato, senza garantire una goccia identica di benzina e diesel prima del prossimo inverno.

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Il prezzo del carburante in Libano non segue meccanicamente il Brent visualizzato sui mercati. Georges Brax, presidente del sindacato dei proprietari della stazione di servizio, ricorda questa distinzione nelle sue dichiarazioni rese pubbliche il 14 novembre 2026. Il tavolo libanese si basa, spiega, sulle citazioni per prodotti raffinati, ai quali si aggiungono i costi di trasporto e altri componenti del prezzo. Una goccia di petrolio grezzo non è quindi sufficiente a prevedere il prossimo petrolio pieno.

Questa spiegazione viene come i consumatori cercano di capire le differenze tra le tariffe internazionali e locali. Non significa che qualsiasi variazione sarebbe giustificata in linea di principio. Per confrontare i due, lo stesso prodotto, lo stesso periodo e gli stessi costi devono essere riconciliati. Il prezzo istantaneo di un barile da solo non descrive il costo del carburante consegnato in Libano.

Prezzi del carburante in Libano: il prodotto acquistato conta

Brent si riferisce a un riferimento di petrolio grezzo. La benzina e il diesel sono prodotti di raffinazione per usi diversi. Brax insiste sui prezzi di questi prodotti, seguiti in particolare da Platts. È loro che devono essere esaminati per comprendere il mercato libanese, a seconda delle importazioni di carburante.

I loro prezzi soddisfano la loro disponibilità e domanda. Il direttore professionale descrive una domanda più sostenuta di diesel mentre si avvicina all’inverno. Cita riscaldamento, produzione di energia e trasporto merci. La benzina non soddisfa esattamente le stesse esigenze. Entrambi i prodotti possono quindi evolversi in modo diverso, anche quando provengono dalla stessa materia prima.

Brax stima che la benzina potrebbe ulteriormente diminuire, mentre il diesel sarebbe rimasto sotto pressione. Questa è la sua previsione, non una nuova tariffa ufficiale o una garanzia per le prossime settimane. Condizioni di approvvigionamento e domanda possono cambiare questo percorso. Presentare un rilascio di petrolio grezzo come la promessa di una goccia identica in tutti i combustibili farebbe sparire questa distinzione.

Quindici citazioni piuttosto che un corso istantaneo

Secondo Georges Brax, la tabella di composizione dei prezzi si basa sulle ultime quindici citazioni di prodotti raffinati. Questo riferimento spiega una seconda deviazione: quella del tempo. Una grande variazione osservata oggi non sostituisce immediatamente tutti i valori utilizzati nel calcolo. Le citazioni precedenti continuano a pesare fino a quando appartengono al periodo scelto.

Il meccanismo descritto non autorizza l’annuncio di un periodo fisso di 15 giorni. Quindici pubblicazioni di prezzo e quindici giorni di calendario non sono unità intercambiabili. Né permette di dedurre l’importo della successiva regolazione senza che i valori effettivamente dedotti. La spiegazione riguarda la logica del calcolo, non una rievocazione della tabella corrente.

Al fine di valutare la trasmissione di un calo, è quindi necessario osservare diverse citazioni comparabili. Una serie di declinazioni del prodotto raffinato non ha avuto lo stesso effetto di una singola goccia nel greggio. Al contrario, un rimbalzo di una volta del Brent non calcola direttamente l’aumento di una lattina diesel. Il riferimento e il periodo di osservazione devono essere specificati prima di qualsiasi confronto.

Freight e assicurazione completano la fattura

Il prezzo internazionale del prodotto non è il prezzo di un carburante consegnato. Brax ricorda il ruolo dei trasporti marittimi, delle assicurazioni e delle imposte. Questi articoli sono inclusi nella bolletta locale. Un miglioramento su uno di loro può essere compensato da una tensione su un altro. Senza la loro ripartizione, un cambiamento dell’importo finale non può essere interamente attribuito all’olio.

In particolare, il capo delle stazioni di servizio evidenzia l’esposizione del Libano a disturbi esterni. Il paese deve acquistare e trasportare i suoi prodotti raffinati. Le tensioni sulle rotte marittime influiscono quindi su una catena di approvvigionamento il cui costo supera il valore del carico. Questa dipendenza è diversa dal livello di consumo interno.

Una diminuzione degli acquisti domestici non garantisce quindi una riduzione equivalente dei costi di importazione. I prezzi di riferimento sono formati in mercati molto più ampi. Anche i costi di trasporto e di assicurazione soddisfano le proprie condizioni. La contrazione del mercato locale può coesistere con una fattura ad alta unità.

Le previsioni restano diverse dalla tariffa applicabile

Nelle sue dichiarazioni del 14 novembre, Brax sostiene la diversificazione delle fonti energetiche. Ha descritto questo come un modo per ridurre l’esposizione a crisi ripetute. Esso afferma inoltre che gli importatori hanno mantenuto le scorte per alimentare il mercato. Questa valutazione professionale non è accompagnata da un inventario pubblico dettagliato per calcolare una precisa autonomia qui.

Per il consumatore, pertanto, tre informazioni devono rimanere separate: il prezzo del petrolio greggio, le quotazioni del combustibile interessato e la tariffa locale applicabile. I primi due aiutano a spiegare un’evoluzione; non sostituiscono il terzo. La tabella di prezzo seguente mostrerà l’effettiva regolazione, senza trasformare un’anticipazione sulla benzina in un impegno sul diesel.

Illustrazione: ex pompa di benzina a Jounieh, fotografia d’archivio pubblicata in Libnanews Bank nel marzo 2022. Non mostra lo stato attuale delle stazioni. © Libnanews.com.

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