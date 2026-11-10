3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Beirut: i mercati del passato

Beirut: i mercati del passato

Gli ex souk collegarono il porto alla vita economica e sociale di Beirut. Tre fotografie autentiche, intorno al 1900 e nel 1966, raccontano questa vita d’affari. I loro dischi non permettono l’identificazione precisa delle strade: non vengono presentati come geolocalizzati punti di vista dell’attuale perimetro dei Souk di Beirut.

La trasformazione del settore non è limitata alla lotta o ad una sola impresa. La demolizione aveva colpito i souk nel 1983. Il progetto di Rafael Moneo, datato 1996-2009, comprende alcune antiche tracce: una ricostruzione, non un restauro identico.

Archivi: mercato vegetale e scena di strada, G. Eric e Edith Matson collezione / Biblioteca del Congresso, matpc.00055 e matpc.01185, pubblico dominio, via Wikimedia Commons. Bazar de Beirut nel 1966: Wilford Peloquin, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Fotografie ricadate e integrate nell’assemblaggio. Licenza: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Avviso:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beirut. Il mercato vegetale LOC matpc.00055.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beirut. scena stradale LOC matpc.01185.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:150 Beiruit bazaar Lebanon 1966 (51190741187).jpg

Sfondo storico: studio di Howayda al-Harithy e Dina Mneimneh, UNESCO, p. 23; presentazione di Rafael Moneo.

https://whc.unesco.org/document/175507

https://rafaelmoneo.com/en/projects/souks-in-beirut/

Guarda il video originale su YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews