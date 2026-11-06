Sud Libano: esplosione a Qantara, riprese a Khiam

L’Agenzia Nazionale dell’Informazione libanese (NNA) ha riferito venerdì mattina, 6 novembre, un’operazione di bombardamento dell’esercito israeliano a Qantara. Inoltre riporta il fuoco di mitragliatrice a Khiam, nel sud del Libano.
Dynamiting riferito a Qantara
La spedizione di Qantara indica che le forze israeliane hanno effettuato un’operazione di esplosione nella zona. Non specifica l’edificio, l’installazione o il sito interessato. Non ci sono documenti umani o danni.
Il fuoco a Khiam
In un altro breve articolo pubblicato il venerdì mattina, la NNA descrive un deposito su larga scala di mitragliatrici da parte delle forze israeliane a Khiam. Non specifica l’obiettivo o la durata.
Queste informazioni si basano sulle due spedizioni dell’agenzia ufficiale. Non sono stati confermati in modo indipendente. L’assenza di un bilancio in questi primi rapporti non consente di concludere che non ci sono vittime o danni.
Khiam visto da Marjayoun, archivio fotografico. Credit: François el Bacha per Libnanews.com. Questa immagine non rappresenta la sparatoria del 6 novembre 2026.
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