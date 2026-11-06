Sud Libano: esplosione a Qantara, riprese a Khiam

Notizie

L’agenzia ufficiale libanese ha riferito venerdì mattina, 6 novembre, un’operazione di bombardamento dell’esercito israeliano a Qantara, così come il fuoco della mitragliatrice a Khiam. Entrambe le spedizioni non specificano gli obiettivi e non danno risultati umani o materiali. Queste informazioni rimangono attribuite alla NNA senza conferma indipendente. L’assenza di una valutazione pubblicata non consente di concludere che non ci sono vittime o danni nelle due località del sud del Libano.