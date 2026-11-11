Sud Libano: attacchi israeliani a Qantara

Gli scioperi israeliani sono stati segnalati a Qantara mercoledì mattina, 11 novembre. Un successivo bollettino menziona un missile che non è esploso. Uno sciopero è stato segnalato anche in Kfar Tebnit, così come due dispositivi esplosivi sono caduti all’alba tra Zawtar al-Sharqiyah e Zawtar al-Gharbiyah. I colpi sono stati sparati nel quartiere Al-Khazzan di Majdal Zoun. I droni sono stati segnalati sul sud, poi Beirut e la sua periferia meridionale. I dispacci non forniscono alcun risultato umano.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Gli scioperi israeliani a Qantara sono stati segnalati mercoledì mattina, 11 novembre 2026, secondo l’agenzia di stampa ufficiale libanese. Lo sciopero è stato segnalato anche a Kfar Tebnit, così come le mitragliatrici sparate a Majdal Zoun. I rapporti non danno alcun risultato umano.

Scioperi israeliani a Qantara

In un primo bollettino, il corrispondente di Marjayoun ha riferito uno sciopero aereo su Qantara, accompagnato da numerose sorvolazioni di aerei da combattimento. L’aereo volava a bassa quota nel cielo del sud del Libano.

Una seconda spedizione indica che l’aviazione ha colpito ancora la località. Queste informazioni descrivono una successione di scioperi, senza specificare il numero di impatti, siti di destinazione o danni. I bollettini sono stati emessi alle ore 0902 e alle ore 0906 di Beirut. Questi orari non sono quelli degli attacchi, che i testi non specificano.

Un successivo bollettino, emesso a 0913 ore, ha riferito un nuovo sciopero su Qantara e ha dichiarato che il missile non era esploso. Il corrispondente non fornisce ulteriori dettagli su questo dispositivo o dove è caduto.

Uno sciopero su Kfar Tebnit

Nel distretto di Nabatiyah, il corrispondente dell’agenzia ha segnalato uno sciopero aereo su Kfar Tebnit. La sua spedizione, pubblicata alle 9:11, non specifica il tempo dell’attacco o il suo obiettivo. Cita anche due dispositivi esplosivi caduti da un drone all’alba tra Zawtar al-Sharqiyah e Zawtar al-Gharbiyah.

Shots a Majdal Zoun

All’inizio della mattina, il corrispondente di Tyre riportò un incendio israeliano verso il quartiere di Al-Khazzan a Majdal Zun. Il testo non specifica la loro durata o le loro conseguenze.

La stessa spedizione riporta i droni sui villaggi nei settori occidentali e centrali del Libano meridionale all’alba dell’11 novembre. Cita anche razzi israeliani su Yater e Zibqin durante la notte precedente, dal 10 all’11 novembre.

A Beirut, un altro corrispondente riporta i droni israeliani sulla capitale e le sue periferie meridionali. Questo bollettino, pubblicato alle 9:16, non riporta alcun sciopero in queste aree.

Qantara ha già toccato il giorno prima

Queste nuove relazioni seguono quelle di martedì 10 novembre. Un attacco aereo è stato segnalato a Qantara a 0600 Beirut. Una potente esplosione da parte delle forze israeliane è stata più tardi riportata in città. Questi fatti del giorno prima rimangono distinti dagli scioperi riportato questo mercoledì.

Per gli eventi dell’11 novembre, l’assenza di un record nelle spedizioni non consente di concludere che non ci sono state vittime.

Illustrazione: Khiam visto da Marjayoun, fotografia di archivio non datata. Questa immagine non mostra gli scioperi riportati l’11 novembre. Foto: François el Bacha / Libnanews. Abito editoriale, contrasto e nitidezza regolato.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews