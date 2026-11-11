STILL LIFE: Ieva Saudargaitė Douaihi espone a Beirut

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Trasmesso da MIRROS Communications.

STILL LIFE, una mostra di Ieva Saudargaitė Douaihi, si aprirà martedì 24 novembre 2026 presso ISD Studio di Beirut. L’apertura sarà dalle 4 alle 8. La mostra continuerà fino al 9 gennaio 2027.

Cosa ricordano le cose ordinarie? Cosa rivelano delle vite che si dispiegano intorno a loro? Combinando fotografia, scultura, installazione e suono, STILL LIFE esplora come oggetti e materiali quotidiani assorbono le pressioni, i sconvolgimenti e le trasformazioni della vita a Beirut.

Gli oggetti, i testimoni della vita a Beirut

La mostra riunisce una nuova serie di opere sviluppate in risposta alle condizioni di vita e di creatività nella capitale libanese. Attraverso oggetti, fotografia, scultura e installazione, l’artista lavora da materiali e cose incontrate quotidianamente. Li trasforma per rivelare le tensioni, le storie e le relazioni che tengono.

Tra spazi domestici e ambienti urbani, STILL LIFE è interessato a come le realtà sociali e politiche più ampie si adattano alla vita ordinaria. Gli oggetti diventano così testimoni delle circostanze in cui sono fabbricati, utilizzati e abitati.

Presentata nello studio dell’artista, la mostra mette in discussione anche le condizioni di produzione artistica in Libano. Secondo il testo di presentazione, la mancanza di sostegno istituzionale porta sempre più gli artisti a creare i propri spazi e mezzi di presentazione.

Informazioni sull’artista

Ieva Saudargaitė Douaihi è un artista transdisciplinare la cui pratica combina fotografia, immagine commovente, scultura, suono e installazione. Formata in architettura, esplora l’instabilità come condizione materiale, temporale e spaziale, esaminando le relazioni commoventi tra l’organo e il costruito, familiare e strano.

Cresciuto tra Lituania, Emirati Arabi Uniti e Libano, è stato fondato a Beirut dal 2007. È la fondatrice di Takeover, uno spazio di progetto portato da un artista a Beirut.

Informazioni pratiche

Esposizione: STILL LIFE, di Ieva Saudargaitė Douaihi.

STILL LIFE, di Ieva Saudargaitė Douaihi. Apertura: martedì 24 novembre 2026, dalle ore 14 alle ore 20.

martedì 24 novembre 2026, dalle ore 14 alle ore 20. Date: dal 24 novembre 2026 al 9 gennaio 2027.

dal 24 novembre 2026 al 9 gennaio 2027. Luogo: ISD Studio, Ashrafieh Street, Nasra, Beirut.

ISD Studio, Ashrafieh Street, Nasra, Beirut. Ore:martedì e giovedì, dalle 12 alle 17, o su appuntamento al +961 3 57 37 42.

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