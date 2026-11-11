Lavorare in Libano: il costo dell’accesso all’occupazione

Il reddito annunciato non misura ciò che un lavoro aggiunge al bilancio familiare. La nostra analisi distingue la retribuzione, l’indennità di trasporto, la custodia e il tempo di viaggio. I dati ASA, ILO e Banca Mondiale mettono in luce gli ostacoli, mentre due grafici separano osservazioni storiche e simulazioni. Il decreto dell’ottobre 2026 fornisce una risposta parziale. I calcoli mostrano perché un salario inferiore può talvolta lasciare più soldi dopo le spese, senza pretendere di stabilire un costo medio nazionale attuale.

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La cura del bambino, il viaggio e le ore determinano che cosa un lavoro realmente porta alla famiglia. In Libano, la nuova indennità di trasporto fa parte di questa fattura. Ma le indagini disponibili mostrano un vincolo più ampio: avere un post non è sufficiente quando è necessario pagare per andare lì, organizzare una guardia e coprire le ore quando i servizi si chiudono. I dati spiegano i meccanismi, senza inventare un costo medio nazionale per il novembre 2026.

Il punto di partenza deve essere il reddito effettivamente ricevuto, dopo la deduzione, comprese le indennità. Le spese aggiuntive necessarie al lavoro devono quindi essere rimosse. L’equilibrio così ottenuto non costituisce un riposo da vivere: l’alloggio, il cibo, la salute e altre esigenze rimangono da pagare. Esso misura solo ciò che l’attività aggiunge al bilancio dopo i suoi costi di accesso.

Obbligo osservato, non solo calcolo teorico

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha intervistato 2.485 lavoratori del settore privato nel maggio 2026. La relazione, pubblicata il 7 luglio, nota che il 27.3 per cento di coloro che lasciano la forza lavoro cita le responsabilità familiari come ostacolo, rispetto all’1,6% degli uomini. Le donne hanno anche menzionato l’impossibilità di finanziare i trasporti e altri costi legati al lavoro.

Questa indagine riguarda le persone che hanno lavorato prima del marzo 2026. Non è pienamente rappresentativo del mercato del lavoro libanese. Pertanto, non consente il calcolo di una percentuale nazionale di donne che sono impedite di lavorare con il costo del viaggio, né consente un effetto causale sul costo dell’infanzia. Tuttavia, stabilisce che questi ostacoli appaiono nelle risposte raccolte durante la crisi.

Un’analisi dell’Ufficio statistico centrale pubblicata il 4 ottobre 2026 fornisce un ulteriore passo indietro. Nei sondaggi 2018-2019 e 2022, il 32 per cento delle donne che volevano lavorare, ma non hanno cercato l’occupazione rivendicato responsabilità familiari o domestiche, rispetto al 2 per cento degli uomini. La data di pubblicazione non trasforma queste vecchie osservazioni nel 2026. Le popolazioni intervistate differiscono anche da quelle dell’OIL: le percentuali non devono essere collocate nella stessa serie temporale.

Il salario minimo non è confuso con i soldi disponibili

Il comunicato CNSS del 1o agosto 2025 conferma un minimo di 28 milioni di sterline al mese e 1,3 milioni di sterline al giorno, ai sensi del decreto 699 del 18 luglio 2025. Questi sono due riferimenti normativi: moltiplicare arbitrariamente il minimo giornaliero di 22 non ricostituisce il minimo mensile. Il minimo mensile non è anche un reddito netto garantito dopo tutte le deduzioni.

Al fine di analizzare un’offerta di lavoro, tre importi devono essere separati: stipendio contrattuale, assegni dovuti e pagamento effettivo. Un’indennità già inclusa nell’importo annunciato non deve essere aggiunta una seconda volta. Al contrario, confrontare uno stipendio base ai costi di trasporto senza controllare l’indennità sottovaluta le risorse del dipendente interessato.

La stessa cautela vale per una persona indipendente o un lavoratore al giorno. Le entrate non sono entrate monouso. Giorni di non attività, le spese professionali e il pagamento tardivo influenzano il risultato. Il calcolo deve essere basato sulle condizioni di lavoro effettive, non sul presupposto che tutti i beni ricevano la stessa protezione salariale.

Trasporti: che cambia il decreto di ottobre

Il decreto 4021 del 14 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 ottobre, fissa l’indennità all’equivalente di cinque litri di benzina al giorno di presenza effettiva. È incorniciato da un piano di 500.000 sterline e un soffitto di 800.000. La legislazione riguarda i dipendenti soggetti al codice del lavoro, anche negli istituti pubblici interessati. Il suo ultimo articolo prevede l’applicazione non appena pubblicato.

Per 22 giorni di presenza, questi terminal corrispondono a 11 milioni e 17,6 milioni di sterline. Non costituiscono una serie di tariffe di trasporto. Il calcolo legale si basa sul prezzo medio ufficiale della benzina secondo il meccanismo previsto con il Ministero dell’Energia, non sull’ultimo prezzo alla pompa arbitrariamente scelta. L’importo effettivamente pagato deve essere controllato sul libro paga.

L’indicizzazione ammortizza un rischio specifico: un aumento del combustibile può cambiare l’indennità tra i suoi terminali. Non rimborsa automaticamente il viaggio di ogni dipendente. La distanza, le connessioni, il parcheggio e l’usura di un veicolo non sono identiche da una casa all’altra. Oltre al soffitto, il meccanismo cessa di accompagnare un ulteriore aumento dell’indicatore.

Per una macchina, contare solo benzina meno il costo completo. È necessario aggiungere manutenzione, pneumatici, assicurazioni e ammortamenti relativi all’uso, distinguendo tra le spese già sostenute e le spese causate dall’occupazione. Per i trasporti pubblici, il prezzo di un viaggio diretto non copre necessariamente la corrispondenza o l’ultimo segmento del luogo di lavoro.

Guardia: deviazioni documentate, ma prezzi fino ad oggi

La tabella 8 dello studio della Banca mondiale sulla protezione in Libano fornisce un punto di riferimento storico preciso. Nel gennaio-febbraio 2023, le tariffe mensili medie erano $94 per 192 entità private intervistate, $20 per 15 entità semiprivate e $2 per 21 enti pubblici. La mediana privata era di 70 dollari. Gli importi attuali non possono essere dedotti da queste cifre.

Gennaio-Febbraio 2023: costi medi delle strutture esaminate. Dati della Banca Mondiale, tabella 8; grafico © Libnanews. Questi importi non descrivono i tassi del novembre 2026.

La relazione ha anche preso atto di un’incompatibilità tra alcuni turni e le esigenze del settore privato, confermata nel seguito del 2023. Un posto disponibile non regola necessariamente l’intera giornata. Queste osservazioni storiche illuminano il meccanismo, senza stabilire l’offerta attualmente aperta in ogni quartiere.

Un tasso pubblico più basso non significa che una famiglia può ottenere un posto a quel prezzo. L’età del bambino, la posizione, i criteri di ammissione e l’accesso alle ore condizioni. Confrontare i prezzi da soli, senza controllare questi quattro elementi, equivale a confrontare soluzioni che non sono necessariamente sostituibili.

La relativa fattura è quella aggiunta a causa dell’attività. Se la custodia fosse già finanziata prima di assumere la posizione, sarebbe eccessivo re-dedurre tutto per misurare il guadagno in quel lavoro. D’altra parte, straordinario, registrazione o una soluzione di backup può creare una spesa assente dal tasso mensile pubblicato.

Tre bilanci per comprendere la soglia di accesso

Una simulazione esplicita permette di testare questi effetti senza presentare ipotesi come prezzi registrati. Teniamo 500 dollari in contanti al mese, compresi tutti gli assegni, e 22 viaggi rotondi ogni costo $5. La mossa assorbe 10 dollari. I seguenti importi sono ipotesi di calcolo stabilite l’11 novembre 2026, non osservazioni da famiglie libanesi.

Senza ulteriori prestare attenzione, $390 rimane dopo il viaggio. Con un supplemento di 150 dollari in custodia, questa cifra scende a $240. Con $250, raggiunge $140. I costi di accesso rappresentano rispettivamente il 22 per cento, il 52 per cento e il 72 per cento del reddito ricevuto. Nessuna di queste percentuali misura una media nazionale.

Simulazione, non a prezzo: $500 netto ricevuto, compresi gli assegni; 22 viaggi rotondi a $5. Oltre a tutte le altre spese domestiche. © Libnanews, 11 novembre 2026.

Nello scenario centrale, riducendo il viaggio giornaliero da $5 a $3 risparmia $44 al mese. L’equilibrio è aumentato da $240 a $284, un aumento del 18,3 per cento, senza alcun aumento di stipendio. Ridurre la custodia da $150 a $100 lo porta a $290. Le due misure combinate ammontano a $334, o 39,2% in più rispetto allo scenario iniziale.

Questo risultato descrive il bilancio delle famiglie, non un’economia libera per la comunità. Una sovvenzione trasferisce una spesa al suo finanziatore. Una migliore organizzazione può ridurre una deviazione, un’attesa o un’ora di chiamata. Per scegliere una politica, è necessario confrontare il suo costo con il numero di posti di lavoro effettivamente resi accessibili e sostenibili.

Gli orari possono annullare il beneficio di un salario più elevato

Il tempo è un secondo vincolo, diverso dalla fattura. Con otto ore di lavoro e due ore di viaggio in 22 giorni, l’occupazione coinvolge 220 ore al mese, rispetto a 176 ore lavorate. Nel nostro scenario centrale, i $240 rimanenti dopo il trasporto e la custodia rappresenta circa $1.09 all’ora mobilitato. Questo rapporto analitico non è né un salario orario legale né una misura di produttività.

Un confronto tra due offerte può quindi cambiare la classifica. Supponiamo una prima offerta che lascia 240 dollari dopo le spese, per 220 ore mobilitati. Un secondo pagamento di $450 netto, ma richiede solo $66 in viaggio e $100 in custodia, lasciando $284. Nelle stesse condizioni di protezione e stabilità, il suo pagamento mensile inferiore si traduce in un maggiore guadagno di bilancio di $44.

La disponibilità del tempo può anche essere un ostacolo prima di qualsiasi calcolo della redditività. Se una guardia si chiude alle 15:00 e il genitore termina alle 17:00, al quale viene aggiunto il ritorno, manca una soluzione. Una riduzione del tasso per questa guardia non copre le ore assenti. Hai bisogno di un relè, un’estensione o un accordo di lavoro.

Gli orari annunciati abbastanza presto permettono di organizzare viaggi e condivisione di famiglia. Le modifiche tardive possono, al contrario, imporre una soluzione più costosa o un’assenza. Il problema supera quindi il numero di ore previste nel contratto: la loro prevedibilità e articolazione con i servizi hanno anche importanza.

La cura della famiglia muove il costo senza sempre rimuoverlo

L’aiuto di un parente può ridurre le spese monetarie aggiuntive del genitore a zero. Tuttavia mobilita il tempo di questo amico vicino. Se la famiglia allargata riduce la propria attività, può perdere un altro reddito. Se non viene abbandonata alcuna attività a pagamento, rimane un vincolo di disponibilità che non può essere convertito in dollari senza un accordo esplicito.

Sarebbe quindi fuorviante assegnare automaticamente tutti i costi per l’infanzia al reddito della madre da solo. L’organizzazione fa parte del bilancio familiare e può consentire l’attività di due genitori. I risultati statistici sulle donne mostrano una distribuzione irregolare dei vincoli; non giustificano il trattamento come una regola contabile naturale.

Al contrario, ridurre la decisione al saldo del primo mese sarebbe incompleto. L’occupazione può aprire i diritti sociali, preservare le competenze e migliorare il reddito futuro. Tuttavia, questi profitti non pagano l’anticipo immediatamente necessario per un abbonamento, la registrazione o i primi viaggi. Un bilancio mensile positivo può rimanere inaccessibile a causa della mancanza di contanti all’inizio.

Ciò che deve essere misurato per migliorare l’accesso

La diagnosi richiede tre controlli aggiuntivi. Il primo riguarda i pagamenti: stipendio netto, compensazione, regolarità e ritardo. Il secondo riguarda i requisiti supplementari effettivi, con le stime di guardia e i percorsi possibili. La terza riguarda l’intera giornata: partenza, corrispondenza, lavoro, ritorno e relè familiare.

La politica dei trasporti deve quindi essere valutata nel pieno viaggio e nei suoi orari. La cura deve essere fornita per verificare la disponibilità di luoghi adatti. Una misura di occupazione deve seguire le persone che effettivamente mantengono la loro attività, piuttosto che contare solo le registrazioni o le sovvenzioni concesse. Senza queste approssimazioni, i dispositivi utili possono perdere il vincolo decisivo.

I dati hanno esaminato le barriere finanziarie e familiari stabilite e una recente risposta normativa sui trasporti. Essi non forniscono una fattura nazionale aggiornata sull’accesso al lavoro. La conclusione defensibile è più precisa: lo stipendio pubblicizzato deve essere affrontato con i costi aggiuntivi e il tempo coinvolti. È a questa condizione che si può distinguere un’offerta disponibile da un lavoro effettivamente accessibile.

Fotografia di copertura: traffico a Nahr el-Kalb, marzo 2021. Archivio Libnanews, tutti i diritti riservati. Foto illustrazione reale, non correlato alle condizioni di traffico di novembre 2026.

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