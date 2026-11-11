Malattie in Libano: trattamento durante la Grande Guerra

Tra il 1914 e il 1918, la popolazione di Beirut e del Monte Libano affrontò epidemie e un scarsa accesso alle cure. Typhos si diffuse, gli ospedali mancavano di risorse e medici addestrati a Beirut si unirono al servizio di guerra. Infermieri e volontari svolgono un ruolo essenziale nelle istituzioni e nei centri di soccorso. Questa parte della serie esplora il percorso dei caregiver, i vincoli politici delle istituzioni e le difficoltà molto concrete delle famiglie che affrontano la malattia.

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All’interno di una tenda dell’ospedale del 3o australiano Light Horse Brigade Field Ambulance a Tripoli, dicembre 1918. Fotografia contestuale scattata dopo l’armistizio, non rappresentando cure civili durante tutta la guerra. Australian War Memorial, B00803, pubblico dominio.

Tra il 1914 e il 1918, le malattie in Libano imposero un altro test sugli abitanti di Beirut e del Monte Libano. Typhos minaccia le famiglie, lo spostamento promuove il contagio e il lavoro di assistenza medica sotto pressione. Dietro la catastrofe alimentare sono pazienti, infermieri e medici la cui storia non è limitata a quella della fame.

La guerra raggiunge anche coloro che non vedono mai il fronte. Modifica le condizioni di alloggio, viaggio e accesso alla cura. In una città ospedaliera come Beirut, mobilita alcuni del personale e indebolisce la cooperazione straniera. Nei villaggi, unire una struttura di soccorso a volte diventa un test fisico.

Tuttavia, la geografia del tempo deve essere rispettata. Beirut e il Monte Libano appartengono a quadri amministrativi ottomani separati. I loro abitanti frequentano istituzioni legate alle istituzioni pubbliche, religiose o straniere. I medici addestrati in città servono sia nel quartiere che in tutto l’Impero. Il loro viaggio va oltre i confini del Libano di oggi.

Malattie in Libano: una guerra nelle case

Typhos prende un posto importante nella crisi della salute. Uno scoppio importante avvenne nella primavera del 1915, prima di una maggiore diffusione durante l’inverno del 1916. I rapporti sanitari del Monte Libano descrivono una malattia diffusa. La febbre tifoide, il vaiolo e la dissenteria sono anche tra le infezioni identificate.

Questi nomi non si riferiscono a una singola malattia. Il tifo epidemico viene trasmesso attraverso i pidocchi del corpo infetti. La loro escreta contaminata può penetrare la pelle danneggiata. Abbigliamento e biancheria da letto permettono ai parassiti di passare tra le persone. Promiscuità e ridotto accesso all’igiene regolare incoraggiano la loro proliferazione.

La malattia può causare febbre bruta, mal di testa, eruzioni e disturbi della coscienza. Questa descrizione medica attuale aiuta a capire la gravità dell’infezione. Non consente la diagnosi retrospettiva di ogni paziente menzionato in un diario di guerra. Le parole usate dai testimoni non sempre corrispondono ad una certa identificazione clinica.

Per una famiglia, il pericolo supera quindi l’unica perdita di un reddito. Entra nel bucato, dorme e gesti della vita quotidiana. Proteggersi richiede risorse molto concrete: poter cambiare vestiti, lavare, avere spazio e ricevere aiuto. La prevenzione dipende dalle condizioni materiali che la guerra rende difficile da soddisfare.

Isolare i malati senza abbandonare i più poveri

A Beirut, le autorità sanitarie forniscono consulenza nella stampa e cercano di separare le persone infette da altri residenti. Il comune offre esami e cure gratuite all’ospedale ottomano. Questa misura comprende le famiglie che non possono prendersi cura di una persona malata a casa.

Ma l’ospedalizzazione ha dei limiti. Gli istituti hanno una capacità ridotta, mentre le requisizioni e le chiusure complicano il loro funzionamento. Alcune famiglie temono anche i contagiosi in ospedale. L’amministrazione deve specificare la natura volontaria dell’ammissione. L’esistenza di un servizio quindi non significa che tutti possono, o vogliono, accedervi.

A Rayak, un medico di fronte al tifo

Il viaggio di Amin Abu Fadil dà un volto a questa mobilitazione medica. Laureato in medicina del Collegio protestante siriano nel 1907, ha raccontato il suo incarico post-bellico a Rayak. In una lettera del 20 agosto 1919, spiegò che si era occupato dell’ospedale e della stazione.

Il suo racconto descrive un lavoro che occupa i suoi giorni e parte delle sue notti. Riorganizza l’insediamento, osserva l’angoscia degli armeni presenti e riporta un caso di tifo tra di loro. Richiede circa 40 e migliori servizi igienici per limitare la diffusione.

Questa testimonianza non ci permette di misurare l’intera epidemia. Essa mostra, d’altra parte, il lavoro immediato di un praticante: accogliere, riconoscere un pericolo, organizzare i locali e richiedere misure protettive. Le persone sfollate sembrano essere malate per aiutare. La loro presenza non dovrebbe diventare una spiegazione semplicistica del contagio.

Rayak illumina anche i legami tra la parte posteriore e l’organizzazione militare. I laureati di Beirut possono ricevere incarichi lontano dalla loro clientela abituale. La loro formazione diventa una risorsa per l’esercito ottomano. Il medico stesso non ha più il controllo completo del luogo e delle condizioni del suo esercizio.

Portatori da Beirut agli ospedali di guerra

Nel gennaio 1915, una squadra medica lasciò il Collegio protestante siriano per Auja al-Hafir, Palestina. La Croce Rossa Americana organizza questa missione con il sostegno del Collegio. La dottoressa Ward e George C. Doolittle lo gestiscono. Partecipano studenti e infermieri medici dell’ospedale Johanniter.

La squadra si occupa dei soldati feriti dopo le operazioni del Canale di Suez. Tornò a Beirut in aprile. Il mese successivo, un’altra missione partì per Costantinopoli. Comprende Jane Van Zandt, responsabile della formazione infermieristica, e due laureati, Najla Saliba e Nezha Swayd.

Questi viaggi ricordano che la cura si basa su un personale diverso. I chirurghi non lavorano da soli. Le infermiere addestrate a Beirut partecipano anche alla risposta sanitaria, a volte lontano dal loro stabilimento. La loro presenza in missioni dà alle donne un posto specifico in questa storia di guerra.

Cura, una risorsa nel trattare con il potere

I medici del Collegio protestante siriano si preoccupano per gli abitanti, i leader feriti e ottomani. Operano sia nei loro ospedali che nei centri di soccorso. Alcune delle loro consultazioni e interventi sono gratuiti. La reputazione medica del college gli dà anche interlocutori tra le autorità.

Questo riconoscimento non toglie vincoli politici. Nel 1917, il collegio fu temporaneamente chiuso per ordine del governatore di Beirut, Azmi Bey. I corsi poi riprendere. Il personale americano lascia anche la zona con le loro famiglie. La continuità dell’istruzione e della cura dipende quindi dai negoziati tanto quanto dalle competenze disponibili.

Tuttavia, l’istituzione continua a riflettere sulla formazione medica. Include una selezione all’ingresso, un quinto anno di studio e un decant nel dipartimento di medicina. Conservare una scuola in questo contesto significa anche preparare coloro che dovranno praticare dopo la guerra.

Nel 1917 la politica ruppe la cooperazione ospedaliera

Un altro esempio delle conseguenze del conflitto è l’Ospedale Johanniter. Inaugurata nel 1867, questa istituzione tedesca ha collaborato dal 1871 con gli insegnanti medici del Collegio protestante siriano. Partecipano alle cure i diaconessi di Kaiserswerth e il personale locale. L’organizzazione combina così diverse fonti e diverse funzioni.

L’entrata in guerra degli Stati Uniti contro la Germania nel 1917 ha messo in discussione questa cooperazione. Howard Bliss, presidente del college, vuole mantenerla. I leader dell’ordine di San Giovanni, tuttavia, scelsero un’amministrazione esclusivamente tedesca. Una lettera del 25 settembre 1917 conferma questa decisione.

La ripartizione non deriva quindi da un disaccordo su una diagnosi o un’operazione. E ‘il risultato di appartenenza di partner a ora poteri nemici. Per comprendere la fragilità dei servizi sanitari, devono essere seguite anche queste decisioni amministrative. Cambiano relazioni professionali costruite molto prima del conflitto.

A Broummana, un piccolo ospedale vicino al salvataggio

Nel Monte Libano, i dispositivi medici a volte assumono una forma più modesta. A Broummana, Arthur Dray associa un piccolo ospedale improvvisato con una struttura di soccorso alimentare. I beneficiari hanno bisogno di supporto che superi la distribuzione di un pasto.

Una storia negli archivi del college racconta di una donna venuta da Choueir con la sua famiglia. Dopo essersi unito a Broummana e aver ricevuto aiuto, offre i suoi servizi in questo annesso ospedaliero. La storia documenta un passaggio dal salvataggio al lavoro di cura. Esso ricorda anche il ruolo di individui che non sono tra laureati medici.

I centri di montagna continuano ad affrontare una mancanza di risorse e decisioni di ammissione difficili. Nelle storie dei loro leader, accompagnare persone molto indebolite occupa un posto distinto dalla guarigione. Con i letti così come nei rifugi, è ancora necessario garantire una presenza, lavare, monitorare e alleviare.

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