Requisiti in Libano: Il quotidiano rotto del 1914-1918

Tra il 1914 e il 1918, la guerra sconfisse le risorse e le abitudini degli abitanti di Beirut e del Monte Libano. I requisiti prendono possesso, la mobilitazione interrompe gli studi, i trasporti diventano scarse e i posti di lavoro diventano incerti. Ma i due territori non hanno lo stesso regime militare. L’esenzione generale del Monte Libano non lo protegge dai prelievi o dalle carenze. Gli archivi universitari e consolari mostrano anche procedure sospese, lavori di soccorso e trasferimenti di famiglia bloccati.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Vista aerea di Beirut presa dal Corpo delle Vola australiane il 10 novembre 1918. Fotografia di fine contesto bellico, non rappresenta una scena di repressione o requisizione. Australian War Memorial, B03543, pubblico dominio.

Tra il 1914 e il 1918, le requisizioni in Libano hanno interrotto il lavoro domestico, lo spostamento e le risorse. L’esercito ottomano raccoglie proprietà e mobilita uomini nei territori che formeranno il paese attuale. Ma Beirut e il Monte Libano non appartengono allo stesso regime. Oltre alla carestia, questa differenza ci permette di capire una guerra vissuta in laboratori, scuole, case e strade.

Requisiti in Libano: La guerra entra nell’economia

La mobilitazione iniziò prima che l’Impero Ottomano entrasse nel conflitto nell’autunno del 1914. Già ad agosto, la prontezza militare ha imposto i suoi bisogni ai governi provinciali. Il comando di Damasco esige forniture e animali da trasporto. Le richieste passano attraverso i governatori e poi attraverso i funzionari locali responsabili per la raccolta delle merci.

Questa catena amministrativa raggiunge sia Beirut che il Monte Libano. Trasforma le risorse civili in beni militari. Per un proprietario, perdere una bestia di soldi non significa solo perdere un bene. Questo può anche rimuovere un mezzo di trasporto di un raccolto o di garantire la consegna. Il prelievo influisce quindi sulla capacità di lavorare tanto quanto le riserve disponibili.

Le prescrizioni non sono limitate ai prodotti alimentari. Una circolare del 5 settembre 1914 riguarda quindi le terre delle istituzioni straniere. Lo sforzo bellico colpisce anche lo spazio occupato da insediamenti civili. Essa obbliga i responsabili a difendere i propri locali e a negoziare le condizioni della loro attività.

Due territori, due situazioni di reclutamento

Nel 1914, il Libano all’interno dei suoi confini attuali non esiste ancora. Beirut appartiene ad un vilayet ottomano distinta dal monte Libano moutasarifat. Quest’ultimo ha un regime speciale, stabilito nel XIX secolo. I suoi abitanti beneficiano di un’esenzione militare combinata con un contributo fiscale specifico.

La guerra ridusse l’autonomia della montagna e le autorità ottomane abrogarono formalmente i protocolli che lo governavano nel luglio 1915. Tuttavia, l’esenzione generale dal servizio militare rimane. Sarebbe quindi errato scrivere che tutti gli uomini del Monte Libano subiscono una conscrizione identica a quella degli abitanti di Beirut.

La differenza non protegge la montagna da altri requisiti militari. Le rivendicazioni e la giustizia eccezionale si applicano a loro. Gli uomini stanno anche cercando rifugio nel Monte Libano per sfuggire ai sollevamenti effettuati altrove. Luogo di origine, residenza e stato amministrativo. Le storie di mobilitazione devono quindi specificare di quale popolazione parlano, piuttosto che proiettare retroattivamente un’esperienza uniforme in tutto il territorio libanese.

Studenti e medici devono affrontare le esigenze dell’esercito

A Beirut, il Collegio protestante siriano, una futura università negli Stati Uniti, offre un osservatorio di partenza preciso. I suoi studenti provengono da diverse regioni. Molti possiedono la cittadinanza ottomana. L’esercito chiama studenti e ex studenti, mentre i laureati medici servono come medici o assistenti sanitari.

Le assegnazioni possono portarle via dalla loro città di formazione. Altri lavorano nelle strutture militari della regione. Il dottor Amin Abu Fadil racconta a Rayak del suo lavoro. Deve organizzare la cura in ospedale e alla stazione, con una carica che va ben oltre il giorno normale.

Queste traiettorie mostrano un’altra dimensione di mobilitazione. Muove abilità di cui i civili hanno bisogno. Sostiene anche studi e progetti di carriera. La presenza di un ex studente di Beirut in servizio militare, tuttavia, non è sufficiente a stabilire le regole applicate a tutti gli abitanti della montagna. I singoli file e le funzioni eseguite rimangono essenziali per comprendere questi percorsi.

Ottenere un soggiorno diventa un passo essenziale

Nel corso della guerra, le richieste di rinuncia o rinvio si svolgono più nella vita accademica. Studenti e dipendenti sollecitano Howard Bliss, presidente del college. Essi sperano che le sue relazioni con le autorità ritardano la loro partenza.

In particolare, Bliss difende l’utilità dei servizi alla popolazione. L’insegnamento, la cura e il mantenimento delle attività del college sono anche contributi importanti in una città comprovata. Diversi membri dell’istituzione ottengono deferimenti o esenzioni temporanee su questa base.

Un soggiorno, tuttavia, lascia il futuro incerto. Permette un’attività di continuare per un po’, senza garantire che la minaccia di una partenza scomparirà. La mobilitazione non è quindi solo misurata dal numero di uomini effettivamente incorporati. Pesa anche su coloro che aspettano una risposta, perseguendo l’allenamento o cercando di mantenere il loro lavoro. I negoziati istituzionali diventano parte della loro vita quotidiana.

La mancanza di carbone sta trasformando la vita urbana

La guerra interrompe i circuiti che forniscono Beirut con prodotti e attrezzature. Il blocco alleato nel Mediterraneo orientale limita il commercio marittimo. I bisogni militari e le difficoltà domestiche esacerbano le tensioni. La mancanza di carbone porta alla chiusura della centrale di Beirut.

Questa interruzione ricorda che la carenza supera gli approvvigionamenti alimentari. L’illuminazione, le attività professionali e il funzionamento delle istituzioni dipendono anche dalle forniture regolari. Al college, i manager lottano per ottenere libri di testo, attrezzature di laboratorio e forniture mediche.

Tuttavia, alcuni edifici hanno elettricità. West Hall e la Biblioteca College Hall diventano luoghi di incontro la sera. Questa soluzione rimane quella di una struttura relativamente privilegiata. Non descrive le possibilità offerte a tutte le case di Beyrouthin. La guerra allarga così il divario tra coloro che hanno ancora strutture collettive e coloro che affrontano carenze senza una protezione comparabile.

Quando raggiungere la montagna richiede camminare

Anche il viaggio ordinario cambia. Le auto a cavallo diventano scarse e i loro prezzi aumentano bruscamente. Per gli studenti e gli insegnanti del college, unire le comunità di montagna ora significa andare via.

Aley, Bhamdoun, Broummana, Choueir e Chemlan sono tra le destinazioni su queste rotte. Le testimonianze universitarie descrivono un adattamento quasi sportivo, a volte durante le vacanze. Soprattutto, mostrano come i modelli di trasporto si siano deteriorati, anche in un ambiente che ha ancora risorse.

Questa esperienza non deve essere confusa con quella delle persone indebolite o caricate di merci. Un viaggio per uno studente valido non è necessariamente per una persona malata o una famiglia con bambini piccoli. La carenza di trasporto rende la distanza più restrittiva. Vivere a poche ore da Beirut significa trascorrere più tempo e fatica in ogni viaggio, quando il viaggio rimane possibile.

Lavorare per ottenere aiuto

A Beirut, l’assistenza riguarda anche la ricerca di piccoli posti di lavoro. Un comitato che coinvolge il Collegio, la Croce Rossa locale e le autorità comunali organizza il lavoro per le persone in difficoltà. I candidati vengono a alloggio per ricevere i loro file.

I funzionari esaminano la loro situazione, a volte anche nelle loro case. Lo schema divide la città in settori e cerca di evitare il doppio controllo. I compiti proposti riguardano principalmente la pulizia stradale, in collaborazione con il comune.

Tuttavia, i finanziamenti non consentono un lavoro continuo. Ottenere alcuni giorni di attività quindi non significa trovare un reddito stabile. Questo limite rivela una sofferenza economica distinta dai prelievi diretti: la scomparsa del lavoro regolare. Anche i dispositivi di emergenza devono scegliere tra più esigenze con mezzi insufficienti. Per le famiglie, l’aiuto assume quindi la forma di una possibilità intermittente, fatta salva l’esame della loro situazione.

Il denaro degli emigranti viene più normalmente

In montagna, un’altra pausa ha raggiunto i bilanci familiari. I trasferimenti inviati dagli emigranti sono stati una risorsa importante per la guerra. La censura, il blocco e la disorganizzazione finanziaria rendono difficile riceverli. Le famiglie scrivono al consolato americano a Beirut per cercare di raggiungere i loro cari.

In Choueir, Farida Nimr Haykal cerca di riprendere un’attività legata ai bozzoli di seta. Riceve aiuto, ma manca ancora i cesti e le scale necessarie al lavoro. Il suo caso dimostra che l’assistenza finanziaria one-off non ripristina immediatamente i mezzi di produzione.

I trasferimenti continuarono ad arrivare irregolarmente fino al 1917. Dopo che gli Stati Uniti entrarono in guerra nel mese di aprile, incassare assegni da banche statunitensi divenne quasi impossibile. Nel 1918, i registri consolari contenevano ancora richieste da famiglie in cerca di denaro da genitori stabiliti all’estero. Il conflitto lascia così case separate, redditi bloccati e strumenti mancanti, fino ai suoi ultimi mesi.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews