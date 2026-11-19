Due persone sono morte mercoledì 18 novembre, in un frantoio a Souk al-Khan, nel sud del Libano. Si trovavano in un pozzo per raccogliere residui di spremitura di olive, secondo informazioni coerenti dalla stampa libanese.
Due corpi rimossi dal pozzo in Souk al-Khan
La Difesa Civile e la Croce Rossa sono intervenuti sul posto. In un comunicato stampa, Civil Defence ha riferito che i suoi team avevano ritirato entrambi i corpi in collaborazione con la Croce Rossa.
Le informazioni iniziali rilasciate mercoledì sera si riferivano a un’operazione di recupero ancora in corso. La dichiarazione poi riportata conferma la morte di entrambe le persone. Egli menziona la loro caduta nel pozzo, senza dettagliare le circostanze che l’hanno preceduto.
Non ci sono prove verificate in questa fase per spiegare perché le vittime erano in questa struttura.
Illustrazione: olio d’oliva al museo Saïda, fotografia d’archivio. Questa immagine non rappresenta il luogo dell’incidente. © François el Bacha / Libnanews.
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