Due persone morirono il 18 novembre in una raccolta di residui da un frantoio a Souk al-Khan, Hasbaya. La Difesa Civile e la Croce Rossa hanno rimosso i corpi. Le circostanze precise della loro caduta non sono stabilite nelle informazioni disponibili in questa fase.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Due persone sono morte mercoledì 18 novembre, in un frantoio a Souk al-Khan, nel sud del Libano. Si trovavano in un pozzo per raccogliere residui di spremitura di olive, secondo informazioni coerenti dalla stampa libanese.

Due corpi rimossi dal pozzo in Souk al-Khan

La Difesa Civile e la Croce Rossa sono intervenuti sul posto. In un comunicato stampa, Civil Defence ha riferito che i suoi team avevano ritirato entrambi i corpi in collaborazione con la Croce Rossa.

Le informazioni iniziali rilasciate mercoledì sera si riferivano a un’operazione di recupero ancora in corso. La dichiarazione poi riportata conferma la morte di entrambe le persone. Egli menziona la loro caduta nel pozzo, senza dettagliare le circostanze che l’hanno preceduto.

Non ci sono prove verificate in questa fase per spiegare perché le vittime erano in questa struttura.

Illustrazione: olio d’oliva al museo Saïda, fotografia d’archivio. Questa immagine non rappresenta il luogo dell’incidente. © François el Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews