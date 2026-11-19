Samir Geagea chiede alle autorità libanesi di ascoltare i funzionari militari e di sicurezza di Hizbullah dopo l’accusa di cinque persone arrestate nel Nord. La sua dichiarazione del 19 novembre chiede un’espansione dell’indagine. Non costituisce una decisione giudiziaria e non pregiudica il senso di colpa delle persone.

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Giovedì 19 novembre, Samir Geagea ha chiesto che le indagini sulle cinque persone arrestate nel nord del Libano si estendessero ai funzionari militari e di sicurezza di Hezbollah. Il leader delle Forze libanesi chiede la loro udienza. La sua dichiarazione costituisce una richiesta politica, non l’annuncio di una convocazione decisa dai tribunali.

Geagea esige udienze oltre i cinque ordini

Nel suo testo, Samir Geagea racconta l’accusa di cinque persone arrestate in una zona isolata tra Bcharré, Kura e Batrun. Egli riferisce che il commissario del governo alla corte militare li ha accusati di formare un gruppo armato, reclutando membri, attrezzature e fornendo armi.

Il leader delle Forze libanesi chiede alle autorità di proseguire le indagini oltre quelle arrestate. Secondo il suo ragionamento, questi sarebbero di un’organizzazione più ampia, i cui funzionari dovrebbero essere ascoltati. Egli accusa le autorità di manifestare compiacenza e chiede loro di cambiare atteggiamento.

Reclami attribuiti al capo delle Forze libanesi

A sostegno della sua pretesa, Geagea sostiene che i cinque individui hanno riconosciuto la loro appartenenza a Hezbollah. Egli sostiene anche che i funzionari del partito hanno confermato questa appartenenza e ha chiesto il loro rilascio. Queste dichiarazioni sono contenute nella sua dichiarazione; non sono presentate qui come risultati stabiliti dalla sentenza.

Geagea ha concluso che il caso non poteva essere limitato a un gruppo di cinque individui. Sfida e assegna responsabilità ai responsabili delle strutture militari e di sicurezza di Hezbollah. Questa sfida rimane quella di un leader politico.

L’accusato beneficia della presunzione di innocenza. L’esistenza delle persecuzioni non costituisce una convinzione o una prova della responsabilità dei leader che Geagea desidera vedere ascoltati. Il suo intervento richiede un’espansione dell’indagine; il comunicato non prevede una decisione giudiziaria che ordina tali audizioni.

Fotografia d’archival: Samir Geagea al lancio della campagna elettorale il 14 marzo 2022. Archivi Libnanews. Questa immagine non rappresenta un’udienza di corte.

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