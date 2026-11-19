Nabih Berri rifiuta una zona cuscinetto nel sud del Libano nel suo messaggio per l’83 ° anniversario dell’indipendenza. Ha chiesto il ritiro israeliano, il ritorno degli abitanti e la ricostruzione. Il Presidente del Parlamento chiede anche il sostegno dell’esercito e la cessazione delle campagne che pongono in discussione il suo ruolo nazionale.

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Nabih Berri ha riaffermato giovedì 19 novembre 2026 il suo rifiuto di vedere il sud del Libano diventare una zona cuscinetto. In un messaggio rivolto ai libanesi prima dell’83esimo anniversario dell’indipendenza, il presidente della Camera chiede anche di sostenere l’esercito e di fermare le campagne che coinvolgono il suo ruolo.

Il testo, distribuito dal suo ufficio stampa, collega il completamento dell’indipendenza alla partenza delle forze israeliane dai territori libanesi. A tre giorni dalla festa nazionale del 22 novembre, Nabih Berri chiede una commemorazione più che semplice. Sperava che ogni cittadino avrebbe reso l’indipendenza una responsabilità quotidiana, senza subordinarla alle affiliazioni confessionali, partigiane o regionali.

Nabih Berri rifiuta una zona cuscinetto nel sud

Il Presidente del Parlamento afferma che il Sud deve rimanere una terra libanese appartenente ai suoi abitanti. Il suo rifiuto di una zona tampone fa parte di una serie di richieste: liberazione dai territori occupati, dignitoso ritorno ai loro villaggi, ricostruzione e liberazione dei prigionieri. Esso presenta questi obiettivi come un dazio nazionale, non come opzioni concorrenti.

Berri ritiene che l’indipendenza rimarrà minacciata e incompiuta fino a quando parte del territorio rimane sotto l’occupazione israeliana. Invoca i mezzi consentiti dal diritto internazionale per ottenere il suo rilascio. Sottolinea anche l’unità nazionale, che ritiene essere uno dei principali beni del Libano. Per rinunciare a queste responsabilità, a suo avviso, indebolirebbe la sovranità.

Significa per l’esercito, piuttosto che attaccarlo

Un’altra parte del messaggio riguarda l’istituzione militare. Berri difende il ruolo del comando, degli ufficiali, degli ufficiali non autorizzati e dei soldati nella protezione dell’indipendenza. Ha chiesto all’esercito di avere le risorse necessarie per svolgere le sue missioni in tutto il paese.

Egli rifiuta campagne che denigrano le sue azioni o mettono in discussione i suoi sacrifici. Il presidente della Camera avvicina questi attacchi alle campagne israeliane contro l’istituzione militare. Questa valutazione è sua: il suo messaggio non fornisce una lista di persone o organizzazioni a cui avrebbe addebitato queste campagne.

Il sostegno richiesto riguarda quindi sia le capacità dell’esercito che il suo posto nel dibattito nazionale. Tuttavia, il testo non contiene alcuna busta finanziaria, programma di attrezzature o nuove decisioni di distribuzione.

Un omaggio agli abitanti dei villaggi di confine

Berri conclude il suo messaggio accogliendo i residenti e gli espatriati libanesi, i morti e i feriti, così come quelli che rimangono nei villaggi di confine. Rende anche omaggio all’esercito, alle forze di sicurezza e alle truppe dell’UNIFIL.

Combina questa commemorazione con le case distrutte e la memoria delle località meridionali. Il ritorno degli abitanti e la ricostruzione sono quindi esplicitamente una delle richieste che essa rivolge ai leader e alle forze politiche nell’approccio del 22 novembre.

Archivio fotografia: Libnanews image bank. Questa immagine non rappresenta la diffusione del messaggio del 19 novembre.

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