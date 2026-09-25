Ormuz: l’Iran include il Libano nel suo piano di tregua

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L’Iran includeva il Libano in una proposta trasmessa agli Stati Uniti per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Ormuz. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto a New York che Teheran avrebbe potuto riaprire questo percorso marittimo strategico entro sette giorni se le sue condizioni fossero soddisfatte. Tra loro c’è una cessazione delle ostilità sui vari fronti del Medio Oriente, tra cui il Libano. La proposta quindi associa direttamente le operazioni israeliane sul territorio libanese ai negoziati tra Washington e Teheran, mentre le autorità libanesi sono allo stesso tempo alla ricerca di un insediamento nel sud.

Il Libano appare ora esplicitamente in condizioni iraniane per un’uscita dalla crisi con gli Stati Uniti. Presente a New York in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Abbas Araghchi ha definito un piano, secondo lui, per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Ormuz entro sette giorni.

« Se si soddisfano determinate condizioni, lo Stretto sarà aperto entro sette giorni e inizierà la discussione », ha detto il Ministro degli Esteri iraniano a diversi media internazionali.

Il progetto, tuttavia, non riguarda solo le relazioni tra Washington e Teheran. Una delle richieste dell’Iran è la cessazione delle ostilità nella regione. Il Libano è uno dei fronti esplicitamente interessati.

Questa condizione dà al caso libanese un luogo in una trattativa che, tuttavia, ha una quota immediata più di 2.000 chilometri di distanza: lo Stretto di Ormuz, un passaggio marittimo essenziale alle esportazioni di energia del Golfo e che è diventato uno dei principali mezzi di pressione dell’Iran nel suo confronto con gli Stati Uniti.

L’Iran chiede la cessazione delle ostilità in Libano

Secondo le prove di Abbas Araghchi a New York, il piano iraniano prevede una cessazione delle ostilità sui vari fronti regionali durante il periodo che porta alla riapertura dello Stretto.

Il Libano è direttamente incluso in questo requisito.

Nelle attuali discussioni, questo riferimento si riferisce alle operazioni militari israeliane in Libano e fa parte di una più ampia domanda iraniana di smettere di combattere nei vari teatri di confronto regionale.

I funzionari iraniani avevano già legato la questione dello Stretto di Ormuz alle operazioni israeliane in Libano negli ultimi mesi. La posizione presentata questa settimana a New York formalizza ulteriormente questo link integrando le condizioni sottoposte a Washington.

Il ministro iraniano afferma che, se gli impegni richiesti fossero attuati, Teheran sarebbe pronto a riaprire lo Stretto il settimo giorno e ad entrare in discussione con gli Stati Uniti.

La proposta pone quindi il Libano in un pacchetto diplomatico molto più ampio. Le operazioni israeliane sul suo territorio divennero, nella posizione di Teheran, uno degli elementi da risolvere per consentire una de-escalation tra l’Iran e gli Stati Uniti.

Sette giorni per riaprire lo Stretto di Ormuz

Il calendario di Teheran è particolarmente breve.

L’Iran propone una sequenza di sette giorni durante la quale le condizioni negli Stati Uniti dovrebbero essere applicate. Alla fine di questo periodo, lo Stretto di Ormuz sarebbe riaperto.

Questa proposta aveva cominciato a circolare all’inizio di questa settimana. L’agenzia giapponese Kyodo ha riferito, citando un funzionario iraniano senior, che Tehran aveva proposto un meccanismo per riaprire lo Stretto negli Stati Uniti entro una settimana.

I media iraniani inizialmente sfidarono alcune informazioni sulla proposta, senza che le autorità Teherane chiarissero immediatamente l’intero schema.

Le dichiarazioni fatte da allora a New York da Abbas Araghchi chiariscono alcuni di loro. Il capo della diplomazia iraniana conferma l’esistenza di un piano e condiziona la riapertura di Ormuz con misure americane e regionali.

Tuttavia, la cautela è ancora necessaria sui dettagli esatti delle condizioni. Diverse versioni del piano circolato e non tutti i funzionari iraniani pubblicamente hanno presentato una lista identica.

Tuttavia, un punto appare su una base ricorrente: Teheran vuole de-escalation per andare oltre il faccia a faccia iraniano-americano.

Rimborso di sanzioni e 12 miliardi di dollari in beni congelati

Le richieste iraniana hanno anche una componente economica importante.

Secondo le condizioni delineate da Abbas Araghchi, Washington dovrebbe consentire il rilascio di beni iraniani congelati all’estero. Il loro importo è stimato almeno 12 miliardi di dollari nella proposta di questa settimana.

Teheran chiede anche sanzioni di easing o di sollevamento contro le sue esportazioni di petrolio.

Questo requisito è centrale per l’economia iraniana. Il petrolio rimane una grande fonte di entrate per il paese, mentre le sanzioni statunitensi limitano il suo accesso al sistema finanziario internazionale e complicano le sue transazioni commerciali.

L’Iran chiede anche la fine del blocco navale americano sulle sue attività marittime.

Queste condizioni ci permettono di capire perché Teheran sta associando la riapertura di Ormuz con un più ampio insediamento politico. Il controllo del passaggio del mare è una delle sue principali leve nel confronto con Washington.

L’Iran propone di rinunciare a questa leva in cambio di misure militari, economiche e diplomatiche.

Araghchi ha incontrato Steve Witkoff a New York

Le proposte non sono solo circolate attraverso dichiarazioni pubbliche.

Abbas Araghchi si è incontrato questa settimana a New York Steve Witkoff, l’emissario del presidente statunitense Donald Trump. Le discussioni comprendevano le condizioni iraniane, la riapertura dello Stretto di Ormuz e la possibilità di riprendere il dialogo.

L’incontro ha avuto luogo mentre i due paesi sono rimasti impegnati in un confronto militare, nonostante diversi tentativi di mediare dall’inizio dell’anno.

Araghchi ora dice che sta aspettando una risposta americana.

Allo stesso tempo, i funzionari iraniani hanno indicato che Washington aveva alcuni giorni per decidere le condizioni trasmesse da Teheran. Il segretario del Consiglio di sicurezza supremo iraniano, Mohsen Rezaei, ha detto che le richieste dovrebbero essere pienamente attuate.

Secondo questa posizione, l’Iran non vuole più aprire una nuova negoziazione sull’elenco delle condizioni prima di essere attuate. Teheran sta ora chiedendo un’azione da Washington.

La parte degli Stati Uniti era più prudente. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha rifiutato di presentare gli scambi di New York come una grande svolta diplomatica, pur mantenendo aperta la possibilità di discussioni.

Perché il Libano si trova nei negoziati su Ormuz

L’aspetto libanese in questa negoziazione non è dovuto allo stretto stesso. È nato dal modo in cui l’Iran presenta la guerra regionale da diversi mesi.

Teheran considera i vari teatri di confronto da collegare. Così, una tregua con gli Stati Uniti non poteva, secondo questa posizione, essere sostenibile se le operazioni continuassero simultaneamente in Libano o su altri fronti.

Questo approccio aveva già prodotto conseguenze concrete in primavera e all’inizio dell’estate.

Le discussioni tra Washington e Teheran includevano riferimenti alla cessazione delle ostilità in Libano. Nel mese di giugno, l’Iran ha nuovamente accusato gli Stati Uniti di non onorare i suoi impegni a causa delle continue operazioni israeliane sul territorio libanese.

Il caso libanese non appare quindi per la prima volta nel commercio iraniano-americano. Ciò che cambia questa settimana è la sua integrazione esplicita in un meccanismo proposto per ottenere la rapida riapertura di Ormuz.

Per il Libano, questo sviluppo è importante perché internazionalizza ulteriormente un caso che Beirut sta cercando di porre sotto il proprio controllo.

Beirut è anche alla ricerca del proprio insediamento nel sud

La proposta iraniana viene come le autorità libanesi seguono un approccio diplomatico separato.

Il presidente Joseph Aoun e il governo di Nawaf Salam stanno cercando la fine delle operazioni israeliane, il ritiro di Israele dalle posizioni ancora occupate e il ritorno degli abitanti alle zone di confine.

Allo stesso tempo, essi difendono l’estensione dell’autorità statale in tutto il Libano e il monopolio delle armi da parte delle istituzioni libanesi.

Anche questa settimana, Joseph Aoun ha detto ai soldati che le armi dell’esercito libanese erano « l’unica arma legittima ». Tuttavia, il presidente ha sottolineato la necessità per l’esercito di mantenere la fiducia di tutti i libanesi e di proteggere tutti i cittadini.

Hezbollah e il movimento Amal hanno detto venerdì che non erano contrari a una « soluzione politica » nel sud del Libano.

Il deputato Hassan Fadllallah ha affermato che le due formazioni erano aperte ai negoziati indiretti se permettessero la liberazione del territorio, il ritorno degli abitanti e la ricostruzione.

Queste posizioni mostrano che diversi canali diplomatici si stanno evolvendo simultaneamente intorno al Libano meridionale.

Da un lato, Beirut sta cercando un insediamento in cui lo Stato e l’esercito avrebbero ripreso il pieno controllo del territorio. D’altra parte, Teheran ora include la cessazione delle ostilità in Libano come parte della sua negoziazione strategica con Washington.

Il precedente di giugno

La situazione ricorda le discussioni svolte alcuni mesi prima.

A giugno, gli Stati Uniti e l’Iran avevano firmato un memorandum per porre fine alla loro guerra, riaprire lo Stretto di Ormuz e lanciare discussioni sul programma nucleare iraniano.

Tuttavia, l’accordo non aveva prodotto una soluzione duratura.

Le tensioni tornarono rapidamente allo Stretto. In particolare, l’Iran aveva sparato a navi commerciali che accusava di non rispettare le vie navigabili e le procedure di licenza imposte da Teheran.

Gli Stati Uniti avevano risposto con uno sciopero contro le zone costiere iraniane.

Da allora lo stretto è rimasto al centro dell’equilibrio del potere.

Questa esperienza spiega anche l’attuale desiderio dell’Iran di ottenere garanzie su diversi fronti prima di abbandonare i suoi principali mezzi di pressione marittima.

Ormuz, un problema globale

Lo Stretto di Ormuz dà una dimensione negoziale ben oltre il Medio Oriente.

Questa stretta fuga tra Iran e Oman collega il Golfo Persico con il Golfo di Oman e l’Oceano Indiano. Una parte importante del petrolio e del gas esportati dai produttori del Golfo è trasportata lì.

Qualsiasi interruzione della spedizione influisce quindi rapidamente sui mercati energetici, sui costi di spedizione e sui premi assicurativi.

La chiusura o la restrizione del passaggio non riguarda solo gli Stati Uniti e l’Iran. Esso riguarda direttamente i produttori del Golfo e le principali economie di importazione di energia in Asia e in Europa.

Questa dimensione spiega il coinvolgimento di diversi poteri negli sforzi diplomatici.

Abbas Araghchi afferma in particolare che la Cina sostiene il piano iraniano. Pechino ha un grande interesse per la stabilità degli approvvigionamenti energetici nel Golfo.

Il presidente cinese Xi Jinping è anche negli Stati Uniti questa settimana per le discussioni con Donald Trump, aggiungendo un potenziale canale diplomatico alle discussioni in corso.

Lo Yemen si è integrato anche nelle applicazioni iraniana

Il Libano non è l’unico fronte regionale menzionato nelle richieste di Teheran.

Hossein Mohebi, portavoce delle Guardie Rivoluzionarie, ha detto che porre fine alle ostilità nello Yemen era anche una delle richieste dell’Iran.

Questo problema è direttamente legato alla sicurezza marittima. Gli Houthis controllano le aree di accesso dello Yemen allo Stretto di Bab al-Mandeb, un altro passaggio essenziale per il commercio tra l’Oceano Indiano, il Mar Rosso e il Canale di Suez.

I funzionari militari iraniani hanno avvertito che una continuazione dell’escalation potrebbe anche influenzare questo passaggio.

La difesa di Teheran combina quindi due delle rotte marittime più strategiche della regione con una cessazione più generale delle ostilità.

Washington deve ora rispondere

L’amministrazione Trump non ha ancora accettato pubblicamente le condizioni iraniane. Né il commercio di New York ha portato all’annuncio di un nuovo accordo.

La proposta deve quindi prendere diverse misure prima che possa produrre un cessate il fuoco in Libano.

In primo luogo, Washington dovrebbe accettare le condizioni o raggiungere un compromesso con Teheran. Poi sorgerebbe la questione della loro applicazione da parte di Israele, poiché la cessazione delle operazioni in Libano non dipende esclusivamente dagli Stati Uniti.

La formulazione iraniana non significa quindi che un cessate il fuoco libanese venga acquisito entro sette giorni. Significa che Teheran ora lo rende una condizione della sua offerta a Washington.

Questa distinzione è essenziale poiché molte versioni del piano circolano e continuano i negoziati.

Per Beirut, lo sviluppo ancora una volta pone il Libano all’intersezione di due processi: le sue discussioni sul ritiro israeliano, il controllo meridionale e le armi di Hezbollah, e le trattative molto più ampie tra Washington e Teheran.

La risposta degli Stati Uniti al piano di Abbas Araghchi determinerà ora se questa proposta resterà un elenco di condizioni iraniane o se diventerà la base per un nuovo ciclo di negoziati in cui il cessate il fuoco in Libano sarebbe uno degli elementi dell’insediamento regionale.

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