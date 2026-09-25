Aoun: « Le tue armi sono le uniche legittime »

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Il presidente libanese Joseph Aoun ha riaffermato lunedì il monopolio delle armi dello Stato rivolgendosi direttamente all’esercito. « Le vostre armi sono le uniche armi legittime », ha detto il capo di stato, che ha chiesto all’esercito di continuare a proteggere tutti i libanesi, tra cui la « molta piccola minoranza » che si oppongono allo Stato. Queste dichiarazioni arrivano in un momento in cui l’istituzione militare è al centro del meccanismo per estendere l’autorità di Stato, accompagnando il ritiro israeliano dal sud del Libano e affrontando la questione delle armi di Hezbollah.

Joseph Aoun scelse di mettere la fiducia libanese nel loro esercito al centro del suo messaggio. Di fronte all’esercito, il presidente della Repubblica ha sottolineato sia la legittimità esclusiva dell’istituzione militare che il suo obbligo di proteggere l’intera popolazione, indipendentemente dalle divisioni politiche che attraversano il paese.

« Tu proteggi tutto il nostro popolo, anche la piccola minoranza che sta contro la nostra patria e il nostro stato », ha detto. Aoun ha poi formulato più direttamente il principio difeso dal suo arrivo nella presidenza: « Le vostre armi sono le uniche armi legittime »

Tuttavia, il Capo di Stato ha immediatamente chiarito il significato che ha dato a questa legittimità. Essa poggia, secondo lui, « non sulla forza, né sulla tutela di nessuno », ma sulla fiducia posta nell’esercito dai libanesi. Questa fiducia è, ha aggiunto, « l’arma più importante e potente ».

Il punto viene in un momento in cui la questione dell’autorità militare dello Stato non è più solo una questione di principio sancita dalle dichiarazioni ufficiali. È al centro delle decisioni prese dalle autorità libanesi e dei negoziati volti a stabilizzare il Libano meridionale.

Aoun pone la fiducia libanese al centro della missione dell’esercito

Joseph Aoun, che guidò l’esercito libanese prima della sua elezione come presidente della Repubblica, dedicò una parte importante del suo intervento al rapporto tra l’esercito e la popolazione. Ha chiesto all’istituzione di preservare tale fiducia come ha assunto missioni sempre più sensibili nel territorio.

« Nessun esercito con il quale il popolo si è fermato è mai stato sconfitto, e nessun esercito contro il quale il suo popolo è rimasto è mai riuscito », ha detto il presidente.

Questa idea non è nuova nel suo discorso. Quando ha comandato l’esercito, Joseph Aoun ha già insistito sul sostegno popolare come uno dei principali elementi della capacità dell’istituzione militare di svolgere le sue missioni. Da quando ha assunto la presidenza, ha assunto questo concetto in un contesto molto più direttamente legato al dibattito sulle armi.

Il Presidente ha così associato due elementi: l’esercito deve essere l’unica forza armata legittima nel paese, ma questa legittimità deve essere basata sull’adesione della popolazione piuttosto che su una logica di confronto interno.

Questa precisazione viene come file di armi di Hezbollah rimane uno dei soggetti più sensibili della politica libanese.

« Le uniche armi legittime »

La sentenza di lunedì è il passaggio politico centrale dell’intervento presidenziale.

Affermando davanti ai militari che le loro armi sono « le uniche armi legittime », Joseph Aoun ribadisce il principio dimonopolizzazione delle armigià difeso in diverse occasioni dalla presidenza e dal governo di Nawaf Salam.

In particolare, alla fine di agosto, il presidente ha ribadito l’impegno del Libano di limitare le armi legittime alle istituzioni statali ed estendere l’autorità dell’esercito in tutto il paese. Esso ha poi collegato questo obiettivo all’attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1701 e al ripristino della piena sovranità libanese.

All’81 ° anniversario dell’esercito il 1 agosto, Aoun ha anche dichiarato che non c’era alcuna legittimità per le armi al di fuori dello stato. Aveva presentato l’esercito come garanzia dell’unità, della sovranità e dell’indipendenza del Libano.

Il messaggio di lunedì segue quindi una linea stabilita. La sua particolarità sta nel modo in cui è formulata: Aoun parla direttamente all’esercito e si oppone alla legittimità delle loro armi non solo all’esistenza di altri arsenali, ma anche a qualsiasi idea di coercizione o tutela esterna.

Hezbollah direttamente colpito dal monopolio delle armi

Joseph Aoun non aveva bisogno di nominare sistematicamente Hezbollah quando si riferiva alla necessità di riservare le armi alle istituzioni statali. Il movimento sciita rimane la principale organizzazione libanese con un apparato militare autonomo e un arsenale oltre il controllo diretto dell’esercito.

Il problema di questo arsenale ha assunto una nuova dimensione dopo la guerra con Israele e l’indebolimento militare sofferto da Hezbollah. Ora occupa un posto centrale nelle relazioni tra la presidenza, il governo, l’esercito e il movimento guidato da Naïm Qassem.

Joseph Aoun e il primo ministro Nawaf Salam hanno entrambi difeso il principio di uno Stato con il diritto di tenere le armi e decidere la guerra e la pace da soli. Il governo ha impegnato l’esercito nell’attuazione di questo orientamento, cercando di impedirlo di portare a un confronto tra libanesi.

Quest’ultima dimensione spiega l’importanza del resto del discorso presidenziale. Nel chiedere all’esercito di proteggere anche coloro che si trovano contro lo stato, Aoun ricorda che l’esercito deve mantenere il suo ruolo di istituzione nazionale allo stesso tempo come è chiamato ad attuare decisioni che possono incontrare l’opposizione politica e popolare.

Il Presidente aveva già insistito affinché la questione venisse affrontata in modo che rispettasse la pace civile. Questa linea rimane particolarmente sensibile nelle aree in cui Hizbullah mantiene una forte presenza politica e sociale.

Un esercito per proteggere gli avversari dello Stato

La formulazione utilizzata il lunedì va oltre il problema delle armi da solo.

« Tu proteggi tutti noi », disse Aoun all’esercito, prima di dire che questa protezione si estendeva anche a coloro che stanno contro « la nostra patria e il nostro stato ».

Il Presidente pertanto non li esclude dal campo di applicazione della protezione dell’istituzione militare. L’esercito rimane responsabile della loro sicurezza e di tutti gli altri cittadini.

Questo principio assume una dimensione particolare nel contesto libanese. L’istituzione militare deve effettuare le decisioni del governo, evitando di diventare un attore in un confronto politico interno. Interviene in un paese in cui le divisioni intorno a Hezbollah, le relazioni con Israele e la politica regionale rimangono profonde.

Aoun aveva già affermato che la decisione sul monopolio delle armi era una decisione libanese presa dal Consiglio dei ministri e non una misura esternamente imposta. Ha anche spiegato che la sua applicazione dipendeva da capacità e condizioni militari sul terreno.

Il suo messaggio di lunedì riecheggia questa articolazione. Lo Stato afferma l’esclusività delle armi, ma il presidente presenta la fiducia nazionale come base dell’autorità dell’esercito.

Il ritiro israeliano continua ad essere associato al file di armi

Tuttavia, questo problema non può essere separato dalla presenza israeliana e dalla situazione nel sud del Libano.

Nel mese di giugno, i governi libanesi e israeliani hanno concluso, sotto la mediazione degli Stati Uniti, un accordo quadro che prevede un graduale ritiro israeliano e la distribuzione dell’esercito libanese nei settori interessati. L’accordo combina il ritiro israeliano con il rafforzamento del controllo dello Stato libanese e il trattamento delle armi di Hezbollah.

Da allora, la sua attuazione è rimasta difficile. Le autorità libanesi accusano regolarmente Israele di compromettere il processo con le sue operazioni militari e mantenendo posizioni sul territorio libanese.

L’esercito stesso ha già avvertito che le azioni israeliane ostacolano la sua distribuzione e l’esecuzione delle sue missioni nel sud.

Joseph Aoun, da parte sua, ha in diverse occasioni collegato il trattamento delle armi di Hezbollah a tre elementi: la fine dell’occupazione israeliana, l’acquisizione completa del territorio da parte dell’esercito e un programma di ricostruzione sotto la responsabilità dello Stato.

Questa posizione consente alla Presidenza di difendere il principio del monopolio delle armi senza presentare il disarmo come un processo indipendente di obblighi imposti a Israele.

Hezbollah rifiuta di disarmare in condizioni attuali

Hezbollah continua a rifiutare il disarmo in condizioni attuali. In particolare, la presenza e le operazioni israeliane contro il territorio libanese impediscono la chiusura unilaterale della questione delle armi.

Si oppose anche all’accordo quadro con Israele e ai negoziati diretti con lo Stato ebraico.

Questa divergenza pone lo stato libanese di fronte a una difficoltà concreta. Il governo ha stabilito un obiettivo del monopolio delle armi, ma la sua attuazione deve essere effettuata da un esercito le cui autorità vogliono preservare la coesione e lo status nazionale.

Il file non è quindi limitato alla raccolta di armi. Esso copre anche il controllo territoriale, le posizioni militari, le rotte di approvvigionamento, la capacità dello Stato di garantire la sicurezza della popolazione e la ricostruzione delle aree colpite dalla guerra.

Il ruolo dell’esercito diventa tanto più importante quanto le autorità vogliono evitare strutture militari parallele senza aprire il confronto armato all’interno del paese.

Una linea già difesa da Baabda

Dalla sua elezione, Joseph Aoun ha progressivamente rafforzato la sua posizione sulle armi senza abbandonare la sua richiesta di una soluzione interna.

All’inizio del 2026, aveva spiegato che la decisione di riservare le armi allo Stato era stata presa dal Consiglio dei ministri e dovrebbe essere attuata dall’esercito in conformità con le possibilità disponibili e la situazione sul terreno. Esso aveva anche considerato che le armi al di fuori dello Stato avevano perso la loro funzione deterrente ed era diventato un peso per il proprio ambiente come per il Libano nel suo insieme.

Nelle sue successive dichiarazioni, il Presidente ha ribadito che la protezione del territorio dovrebbe essere la responsabilità dello Stato e delle sue forze armate.

Nel mese di luglio, tuttavia, durante una visita agli Stati Uniti, aveva chiarito le condizioni che riteneva necessarie per andare avanti sul problema Hezbollah: porre fine all’occupazione israeliana, permettendo all’esercito di esercitare il controllo completo e lanciare la ricostruzione di stato.

Questo approccio continua a strutturare la posizione presidenziale in settembre. Aoun non separa il monopolio delle armi dal ripristino della sovranità libanese sulle aree ancora occupate o soggette alle operazioni israeliane.

Esercito al centro della fase successiva

Il discorso di lunedì pone l’esercito soprattutto al centro di questa equazione.

L’istituzione deve rafforzare il suo dispiegamento, controllare le aree sotto autorità statale, far rispettare le decisioni governative e, allo stesso tempo, mantenere la fiducia dei vari componenti della popolazione.

Era proprio su quest’ultimo punto che Joseph Aoun insisteva prima dell’esercito. La legittimità dell’esercito non è solo una questione della Costituzione o della decisione governativa. Il Presidente l’ha anche attaccata alla fiducia che i libanesi hanno dato ad un’istituzione che doveva proteggerli senza distinzione.

Questa fiducia diventa tanto più importante quanto i compiti affidati all’esercito ora influenzano direttamente la questione più conflittuale della politica di sicurezza libanese.

La dichiarazione presidenziale viene anche in mentre l’attuazione dell’accordo di giugno dipende ancora dagli sviluppi sul terreno. Le discussioni sul ritiro israeliano, il dispiegamento dell’esercito e il destino delle armi di Hezbollah rimangono strettamente legate.

Affermando che i militari devono proteggere anche coloro che si oppongono allo Stato, Giuseppe Aoun fissa così due limiti all’azione che esige: nessuna arma deve avere la stessa legittimità dello Stato, ma l’applicazione di questo principio non deve trasformare l’esercito in una forza diretta contro una parte della popolazione libanese.

I tempi e le modalità per la traduzione di questo principio sul terreno rimangono ora al centro delle discussioni tra Baabda, il governo, il comando dell’esercito e le varie forze politiche libanesi.

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