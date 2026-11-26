La Corte di Appello di Parigi ha confermato le convulsioni di beni esteri nell’indagine di Riad Salamé. Le attività in gioco nel Regno Unito e in Belgio sono state stimate a circa 37 milioni di euro all’esame del ricorso. La decisione non pronuncia alcuna condanna o restituzione in Libano.

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La Corte di Appello di Parigi ha confermato giovedì 26 novembre, i sequestri ordinati all’estero nell’indagine relativa a Riad Salamé, ex governatore della Banca del Libano, secondo una fonte giudiziaria. Le attività in questione nel Regno Unito e in Belgio sono state valutate a circa 37 milioni di euro all’atto dell’esame del ricorso in ottobre. La decisione mantiene i sequestri: non risolve il senso di colpa delle persone coinvolte e non ordina alcun trasferimento in Libano.

La sfida riguardava le attività al di fuori della Francia

Il 1o ottobre, la difesa ha contestato dinanzi alla Camera di Investigazione la giurisdizione dei tribunali francesi per impadronirsi di beni situati all’estero. La decisione di giovedì respinge questa sfida in merito all’appello e lascia in atto le misure previste dalla componente francese. Il testo integrale della sentenza non era accessibile al momento della pubblicazione. L’importo di 37 milioni di euro è la stima dei beni nella fase di appello, non l’importo dei danni fissati dai giudici.

Il sequestro penale viene utilizzato per rendere la proprietà non disponibile durante il procedimento, in particolare al fine di impedire la vendita o il trasferimento della proprietà di privare una possibile confisca. La decisione di giovedì riguarda questa misura protettiva. Non dice che la proprietà è stata acquisita fraudolentamente e non assegna la proprietà allo Stato libanese.

Una formazione aperta a Parigi nel 2021

L’Ufficio del Procuratore Finanziario Nazionale ha aperto le informazioni giudiziarie nel luglio 2021, a seguito di una denuncia da parte dell’Associazione Sherpa e del Collettivo delle Vittime di Frode e Pratiche Criminali in Libano. Le indagini includono sospetti di riciclaggio di denaro e la creazione di beni immobili e bancari in Europa. Uno dei componenti esamina i flussi passati da Forry, il cui fratello dell’ex governatore Raja Salamé, presumibilmente era il beneficiario economico secondo i denuncianti. Le persone coinvolte rimangono presunte innocenti.

Nel marzo 2022, Eurojust annunciò il congelamento di circa 120 milioni di euro di attività durante un’operazione coordinata tra Francia, Germania e Lussemburgo. L’agenzia poi misure dettagliate su edifici, conti e azioni aziendali. Questa cifra si riferisce all’operazione del 2022, non alla fermata del giovedì. I perimetri non sono identici e le due valutazioni non possono essere aggiunte insieme per quantificare ciò che il Libano potrebbe recuperare.

Per il Libano, la questione della restituzione rimane aperta

Dalla legge del 4 agosto 2021, la Francia ha avuto un meccanismo che permette, quando si soddisfano le condizioni legali, di destinare entrate da confiscate definitive a azioni di cooperazione e sviluppo a beneficio delle popolazioni interessate. Questa disposizione non trasforma un attacco provvisorio in un rimborso. Per le attività situate nel Regno Unito e in Belgio, il loro destino dipende anche da decisioni e procedure applicabili nei paesi in cui si trovano.

Il risultato immediato del 26 novembre è quindi circoscritto: le convulsioni controverse rimangono in vigore in appello. Non sono stati annunciati pagamenti allo Stato libanese, alla Banca del Libano o ai depositanti in relazione a questa sentenza.

Foto di copertina:Ibex73 / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Palais de Justice de Paris, 20 giugno 2026 (archiviato). Boxing e dressing sotto la stessa licenza.

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