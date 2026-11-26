6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Marocco slitta 2-0 contro la Spagna giovedì 26 novembre a Doha, ma continua la sua Coppa del Mondo Under 17. Con quattro punti, la selezione di Ahmed Kantari ha finito secondo in Gruppo H davanti alla Cina in contrasto con gli obiettivi. La Spagna finì prima con tre vittorie.

Due gol spagnoli, uno in ogni metà

Sul campo 2 della zona di Aspire, Ebrima Tunkara ha aperto il punteggio nel primo periodo. Entrando nella pausa, Guillermo Trujillano ha raddoppiato la pista spagnola nel 61 ° minuto. Il Marocco, che aveva segnato otto volte nei suoi primi due incontri, non ha trovato la strada per la rete contro una selezione spagnola che non ha incassato alcun gol in questo gruppo.

Lo zero contro la Cina pesava nella classifica

I leoni Atlas hanno preso tre punti contro le Fiji (6–0) e uno contro la Cina (2–2). Guidati da due gol in questa seconda partita, sono tornati grazie ad una penalità di Ziyad Baha e poi una equalizzazione di Rami Lougmani. Marocco e Cina terminano a quattro punti ciascuno, ma il Marocco ha ancora una differenza di obiettivo +4 rispetto a +2 per la Cina. Ha così ottenuto uno dei primi due posti, che ha dato accesso diretto alle sedici finali.

Illustrazione foto: Peter Glaser / Wikimedia Commons (CC0). Non mostra il gioco.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews