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Il Regno Unito ha differito l’autorizzazione all’esportazione di olio su tela da Llannerch Park, Galles. La misura, annunciata il 20 novembre, dà al compratore tempo di raccogliere fondi per mantenere nel paese una rara testimonianza dai giardini del XVII secoloesecolo. Il dipinto rimane in mani private.

Il British Department of Culture ha deciso di sospendere temporaneamente la considerazione della domanda di licenza di esportazione per una visione di Llannerch Park, Denbighshire. Il primo periodo è compreso fino al 19 febbraio 2027. Permette a un museo, altra istituzione o patrono di presentarsi in modo che la tela possa rimanere nel Regno Unito. La decisione non costituisce un’acquisizione pubblica o un divieto definitivo all’uscita.

Una finestra per alzare £ 550.000

Il prezzo consigliato è di £ 550.000, più £ 11.000 in IVA. Alla fine del primo periodo, il proprietario ha 15 giorni lavorativi per esaminare le offerte. Un secondo periodo di quattro mesi inizierebbe se fosse firmato un accordo di opzione. Le 550.000 sterline sono quindi l’importo di riferimento della procedura, non un importo già pagato o uno stanziamento effettuato dallo Stato.

Il Ministro del Patrimonio, Baronessa Twycross, ha seguito il parere del Comitato britannico che ha esaminato le domande di esportazione di opere d’arte e di proprietà culturale. Il comitato ritiene che la tela abbia un importante legame con la storia del paese ed è di particolare interesse per lo studio dei giardini e del paesaggio. Egli consiglia il governo; non compra il tavolo. Il Ministero afferma che il lavoro è rimasto nella famiglia che l’ha ordinato prima della sua asta a Londra nel dicembre 2014.

Il piano di un giardino con poche tracce lasciate

Il lavoro, un olio su tela di 1.60 metri di 2.32 metri, è datato 1662 dal ministero. Il suo autore non è identificato. La vista sporgente rende il layout delle terrazze intorno alla casa leggibile. Il Welsh Register of Heritage descrive gli antichi giardini di Mutton Davies, costruiti nel 1660 dopo il suo viaggio nel continente: diversi spazi chiusi, piantagioni, statue, stagni e giochi d’acqua. Ci sono poche tracce di questa composizione, che è stata rielaborata alla fine del XVIII secoloeo all’inizio del XIXesecolo.

Il registro elenca due dipinti petroliferi molto vicini che rappresentano la tenuta. Uno appartiene al Yale Center for British Art; L’altra versione è oggetto della misura britannica. Questa distinzione conta: la tabella da cui London deferred export ha la sua origine, mentre la tela tenuta in Yale documenta lo stesso giardino senza essere influenzata dalla decisione.

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