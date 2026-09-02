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In un testo dedicato a Maroun Youssef Ghannam, che Joseph Salloum presenta come il « ladro di carne », l’autore, ex dirigente del servizio di intelligenza esterna delle regioni libere, guidato da Pierre Rizk, alias « Akram », all’interno della milizia dellaDr. Samir Geagea, recensioni diversi episodi relativi al viaggio di Ghannam. Questa unità di intelligence esterna nelle regioni libere è stata attaccata alla sicurezza della milizia di Geagea, all’intelligenza politica interna ed esterna, al servizio di spionaggio e di controspionaggio. Salloum evoca così diversi episodi che associa al viaggio di Ghannam e sfida anche Samir Geagea, la cui fotografia accompagna il testo.

Secondo Salloum, Maroun Youssef Ghannam erainformatore di un funzionario militare libaneseprima di lavorare sotto il mandato della Siria. Egli afferma anche che sarebbe stato in seguito collegato aMauritius Sehnaoui, presentato nel testo come aver acquistato la « Société Générale ».

Salloum sostiene che Ghannam è stato coinvolto in un casofurto e falsificazione di assegniSi riferisce anche alle operazioni di « usura » e afferma che l’interessato aveva dato protezione per sfuggire alla detenzione.

Il racconto di Joseph Salloum si sposta poiSamir Geagea. L’autore afferma di aver assunto la leadership delle Forze libanesi « in sangue e fuoco » e ha accusato il suo entourage di aver trasformato un’organizzazione che ha descritto come basata su una causa in uno« azienda privata ».

Salloum si riferisce anche al ruolo attribuito alla moglie di Geagea e sostiene che un’istituzione è stata formata intorno a beni che ha presentato come originariamente appartenente al popolo cristiano della regione orientale, nel contesto della guerra civile.

Due storie della guerra

Nell’ultima parte del suo testo, Joseph Salloum contrasta due conti.

Egli sostiene che« il primo »avrebbe passato la guerra a rubare tappeti da case, mentre« il secondo »è stato riferito che una battaglia è stata combattuta contro un’incursione israeliana prima che si trasformasse in una perdita presentata sotto il termine di« ritiro verticale ».

Per il Salloum, questi due percorsi porterebbero alla stessa conclusione:« falsificare i fatti e riscrivere la storia ».