Libano-Israele: Washington prepara un nuovo piano per sbloccare i negoziati

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Una nuova sequenza diplomatica potrebbe aprirsi a settembre intorno al Libano meridionale. Il presidente Joseph Aoun si aspetterebbe una proposta più specifica degli Stati Uniti rispetto a quella precedente, che potrebbe fissare un calendario e un meccanismo che porta al ritiro completo delle forze israeliane dal territorio libanese. In cambio di gravi garanzie di ritiro e di sicurezza nel Sud, il Capo di Stato sarebbe pronto ad aprire il dossier sulle armi Hezbollah a livello nazionale. Un prossimo incontro tra i rappresentanti libanesi e israeliani potrebbe essere tenuto a Roma il 15 e 16 settembre, prima di un incontro previsto tra il Primo Ministro Nawaf Salam e il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington il 28 settembre. Tali scadenze potrebbero determinare se le discussioni attuali conducano ad un vero e proprio piano di regolamento o ad una nuova impasse.

Joseph Aoun aspetta una nuova proposta americana

Il presidente Joseph Aoun non cercherà più una dichiarazione generale americana a favore del ritiro israeliano. Secondo i resoconti stampa attribuiti mercoledì 2 settembre a fonti vicine al Capo di Stato, Baabda sta ora aspettando da Washington una proposta operativa che andrebbe oltre le formule negoziate finora.

Gli americani hanno riferito al presidente che erano in contatto con Israele per sviluppare un programma che potrebbe portare al ritiro completo delle forze israeliane ancora presenti nel sud del Libano.

La differenza è importante. La controversia non riguarda più solo il principio di ritiro, che Beirut chiede da mesi, ma le condizioni per renderlo efficace.

Joseph Aoun sarebbe quindi in attesa di un piano che specifichi le varie fasi, i meccanismi di verifica e gli attori coinvolti nelle aree evacuate. La questione centrale diventa dunque quella del post-ritiro: chi controlla le aree abbandonate da Israele, che controlla gli impegni e quali garanzie impediscono la ripresa della lotta?

Queste informazioni non costituiscono ancora l’annuncio ufficiale di un accordo. Descrivono lo stato delle discussioni e le aspettative attribuite alla presidenza libanese. Il 2 settembre Washington non ha reso pubblico il piano completo di cui si parla.

Ritiro israeliano contro le garanzie di sicurezza

Il regime in discussione si basa su uno scambio politico particolarmente sensibile.

Il Libano chiede un completo ritiro israeliano. Israele richiede anche garanzie per impedire a Hezbollah di ricostruire le capacità militari vicino al suo confine. Gli Stati Uniti stanno cercando di costruire un dispositivo che soddisfi entrambi i requisiti contemporaneamente.

Secondo le informazioni disponibili, Washington avrebbe quindi lavorato su un programma che combina le modalità di prelievo, verifica e sicurezza.

Per Beirut, l’ordine delle tappe è decisivo. Il governo libanese non vuole le concessioni richieste in Libano a tempo indeterminato per precedere un ritiro israeliano che resterebbe ipotetico. La Presidenza cerca garanzie sufficientemente precise per poter difendere politicamente il processo all’interno del paese.

La domanda riguarda quindi più di una promessa israeliana. Baabda vuole conoscere i settori interessati, il ritmo di ritiro, le modalità di trasferimento all’esercito libanese e i meccanismi di verifica della conformità.

Il file di armi Hezbollah potrebbe essere aperto

Questo è il punto politico più importante dell’informazione pubblicata mercoledì.

Joseph Aoun avrebbe detto agli americani che se avessero fornito garanzie serie e chiare per quanto riguarda il ritiro e la sicurezza israeliani, sarebbe disposto a mettere le armi di Hezbollah sul tavolo per una discussione nazionale.

La formulazione dovrebbe essere chiarita. Non è, nelle informazioni disponibili, un impegno presidenziale per disarmare Hizbullah immediatamente secondo un calendario concordato. Questo sarebbe un impegno ad aprire formalmente il caso a livello nazionale una volta che sono state ottenute garanzie sufficienti per quanto riguarda il ritiro israeliano.

La differenza è importante nel sistema politico libanese.

Il disarmo di Hezbollah è una delle questioni più sensibili del paese. In particolare, il movimento afferma che le sue armi rimangono necessarie finché Israele occupa le posizioni libanesi e continua le sue operazioni militari. Al contrario, i suoi oppositori ritengono che la sovranità dello Stato richiede che l’esercito libanese abbia le armi e il potere di decidere solo guerra e pace.

Un completo ritiro israeliano cambierebbe quindi alcuni dei termini del dibattito. Ritirerebbe da Hezbollah uno dei principali argomenti utilizzati per giustificare il mantenimento di un arsenale indipendente da quello dello Stato.

Un web Baabda vuole rendere credibile

Il calcolo attribuito a Joseph Aoun appare quindi sequenziale.

Primo passo: garantire un impegno concreto da parte degli Stati Uniti per quanto riguarda il ritiro israeliano.

Fase due: definire le disposizioni di sicurezza e il meccanismo di verifica dell’esercito libanese per riprendere le aree evacuate.

Terzo: apertura di una discussione nazionale sulle armi di Hezbollah in Libano.

Questa cronologia consentirebbe al Presidente di presentare il dibattito sulle armi non come una concessione unilaterale a Israele o agli Stati Uniti, ma come passo in un processo in cui il Libano avrebbe ottenuto il ritorno del suo territorio.

Risponde anche alle difficoltà politiche nazionali. Chiedere il disarmo di Hezbollah mentre le forze israeliane rimangono nel territorio permette al movimento di presentare questa richiesta come un tentativo di disarmare il Libano contro Israele.

Il prelievo cambierebbe questo argomento senza risolvere automaticamente il file.

Chi sostituirà UNIFIL?

Un altro problema complica i negoziati: il futuro della Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano.

Secondo i rapporti di fonti vicine alla presidenza, Washington continuerà a insistere sulla fine della missione UNIFIL entro la fine del 2026. Né gli Stati Uniti appoggiano le proposte francesi per mantenere una forza di osservazione internazionale nel sud in un’altra forma.

Questa posizione crea un problema pratico.

Per decenni, UNIFIL non è stata solo una presenza militare internazionale. Essa svolge un ruolo nel monitoraggio della Linea Blu, collegamento tra le parti e coordinamento con l’esercito libanese. La sua scomparsa lascerebbe un vuoto istituzionale proprio quando un ritiro israeliano richiederebbe più meccanismi di verifica.

Ecco perché il piano americano previsto da Joseph Aoun deve specificare quali attori sostituiranno le funzioni considerate indispensabili.

Gli americani avrebbero promesso al presidente « un piano, un meccanismo di verifica e un elenco di partiti » che avrebbe potuto svolgere un ruolo nel Sud.

Questa lista potrebbe diventare uno degli elementi più sensibili dei negoziati.

Francia e Washington differiscono sul post-FINUL

Per diversi mesi, Parigi ha difeso la duratura partecipazione internazionale nel sud del Libano. La Francia ritiene che una presenza di osservazione possa contribuire a prevenire gli incidenti, sostenere l’esercito libanese e mantenere un canale tra i diversi partiti.

Washington avrebbe favorito un altro modello e sarebbe rimasto contrario al mantenimento di una forza internazionale nella forma proposta dai francesi.

La divergenza franco-americana non riguarda necessariamente l’obiettivo finale, ma lo strumento per garantire il confine.

Per le autorità libanesi la scelta è tutt’altro che tecnica. Se l’UNIFIL scompare e nessuna forza paragonabile riesce, l’esercito libanese dovrà assumersi una responsabilità molto maggiore con i propri mezzi.

Il problema del personale, delle attrezzature, della sorveglianza e dell’intelligenza è diventato centrale.

L’esercito libanese sarebbe al centro dello schema

Qualunque sia il meccanismo eventualmente adottato, l’esercito libanese dovrebbe occupare un posto essenziale nelle aree evacuate.

Gli esperimenti pilota sono già iniziati. Il ritiro israeliano da alcune aree è stato seguito dall’entrata dell’esercito libanese, con deminazioni e operazioni di sicurezza prima della piena distribuzione.

Questo processo deve impedire un divario tra la partenza dei soldati israeliani e l’arrivo delle forze libanesi.

Israele esprime specificamente la sua preoccupazione che Hezbollah approfitterà di questo intervallo per tornare nelle aree evacuate. Le notizie dai media israeliani di questa settimana hanno anche affermato che alcuni ufficiali libanesi avrebbero condiviso questa preoccupazione e non avrebbero voluto un ritiro israeliano troppo rapidamente.

L’esercito libanese ha fortemente negato queste informazioni mercoledì, denunciando ha fatto pretese di raggiungere l’istituzione e il suo comando.

Questa controversia illustra l’importanza del futuro meccanismo di verifica. La credibilità dell’esercito libanese è una delle condizioni per il successo di qualsiasi accordo.

Roma potrebbe ospitare future discussioni

La prossima fase diplomatica potrebbe avvenire rapidamente.

Un ulteriore incontro tra i rappresentanti del Libano e di Israele potrebbe essere tenuto a Roma il 15 e 16 settembre, secondo i rapporti dei media trasmessi mercoledì.

L’incontro non era ancora stato ufficialmente annunciato da tutte le parti al momento delle ultime informazioni disponibili. La data deve quindi essere considerata come considerata piuttosto che definitivamente decisa.

Roma fornirà un quadro esterno per le delegazioni di continuare a discutere senza dare la dimensione politica dei negoziati bilaterali convenzionali.

Libano e Israele rimangono ufficialmente in uno stato di guerra. Qualsiasi discussione diretta è quindi politicamente sensibile a Beirut.

Le riunioni dovrebbero essere presentate come trattative per la sicurezza, il ritiro e l’attuazione delle disposizioni esistenti, non come inizio della normalizzazione diplomatica.

15 e 16 settembre potrebbe diventare decisivo

Se la riunione di Roma è confermata, il suo programma sarà decisivo.

La delegazione libanese dovrebbe chiedere chiarimenti sul ritiro israeliano, mentre Israele cercherà assicurazioni sulle aree da cui le sue forze si sarebbero ritirate.

Il ruolo americano sarà centrale. Washington deve trasformare gli impegni generali in un calendario sufficientemente preciso per convincere entrambe le parti.

Un accordo potrebbe assumere la forma di fasi successive: ritiro israeliano di un’area, ingresso dell’esercito libanese, verifica e poi passaggio alla zona seguente.

Questo modello ridurrebbe il rischio di un prelievo complessivo senza un dispositivo di sostituzione. Permetterebbe anche a Israele di verificare progressivamente che le aree evacuate non siano rioccupate militarmente da Hezbollah.

Per il Libano, la posta in gioco sarebbe di evitare che questo meccanismo trasformi un ritiro annunciato in un processo senza fine condizionato su criteri in movimento.

Nawaf Salam si aspetta a Washington il 28 settembre

Una seconda scadenza è annunciata entro la fine del mese.

Il primo ministro Nawaf Salam è in programma di incontrare il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio a Washington il 28 settembre, secondo le relazioni dei media pubblicate mercoledì.

Questa riunione si svolgerà meno di due settimane dopo le discussioni previste a Roma. Si potrebbe quindi fornire l’opportunità di rivedere i risultati raggiunti e affrontare questioni eccezionali.

La scelta di Washington sottolinea anche il livello politico che la questione sta prendendo. Non sono più solo discussioni tecniche sulle posizioni di confine. I negoziati riguardano l’architettura di sicurezza del Libano meridionale, il futuro ruolo dell’esercito, la presenza internazionale e, potenzialmente, le armi di Hezbollah.

Nawaf Salam dovrà anche difendere le priorità del governo libanese: sovranità, ritiro israeliano e rafforzamento dell’autorità statale.

Washington diventa l’arbitro principale

Gli Stati Uniti occupano ora una posizione centrale tra le varie applicazioni.

Hanno una leva importante su Israele e sono simultaneamente uno dei principali sostenitori internazionali dell’esercito libanese. Essi partecipano anche a negoziati economici e politici più ampi sul Libano.

Questa posizione consente a Washington di proporre un meccanismo che combina sicurezza, ritiro e rafforzamento delle istituzioni libanesi.

Crea anche un’importante dipendenza per Beirut.

Se gli Stati Uniti non ottengono un calendario preciso da Israele, Joseph Aoun avrà alcune argomentazioni per aprire il caso Hezbollah alle condizioni attualmente menzionate.

Al contrario, una proposta degli Stati Uniti per garantire un graduale e verificabile ritiro potrebbe profondamente alterare il dibattito politico libanese.

Il ritiro israeliano potrebbe spostare il dibattito su Hezbollah

Per anni, la questione delle armi di Hezbollah è legata a quella del conflitto con Israele. Il movimento presenta il suo arsenale come una forza di resistenza necessaria per proteggere il territorio libanese.

I suoi avversari rispondono che l’esistenza di una forza militare che sfugge al comando statale indebolisce la sovranità e espone il paese alle guerre decise al di fuori delle sue istituzioni.

Un completo ritiro israeliano non eliminerebbe questo disaccordo. Tuttavia, cambierebbe il quadro.

Il dibattito potrebbe poi andare verso la strategia di difesa nazionale, la possibile integrazione di certe capacità e la questione del monopolio statale sulle armi.

Ecco perché l’impegno di Joseph Aoun è politicamente importante. La sedia non prometterebbe una soluzione preventiva, ma accetterebbe di porre formalmente il problema sul tavolo.

Una negoziazione in cui la sequenza delle tappe sarà decisiva

Le prossime settimane dovrebbero quindi concentrarsi meno sulle dichiarazioni politiche che sulla cronologia.

Il Libano vuole sapere quando Israele si ritira e a quali stadi. Israele vuole sapere cosa succederà subito dopo la sua partenza. Washington vuole un meccanismo abbastanza credibile da evitare una ripresa dei combattimenti. La Presidenza libanese vuole avere delle garanzie prima di aprire il dossier esplosivo delle armi di Hezbollah.

Il futuro di UNIFIL aggiunge una scadenza aggiuntiva. Se la sua missione è terminare entro la fine dell’anno, un nuovo meccanismo dovrà essere pronto prima della sua partenza per evitare una sicurezza e un vuoto istituzionale nel Sud.

Le discussioni previste a Roma il 15 e 16 settembre potrebbero fornire le prime risposte. Il prossimo incontro tra Nawaf Salam e Marco Rubio il 28 settembre offrirà poi una seconda tappa politica.

Joseph Aoun ora si aspetta più di una promessa americana. Voleva un piano che indicasse i passi del ritiro, come verificarli e gli attori responsabili della sicurezza del Libano meridionale. È la precisione di questa proposta, ancora prevista a Baabda, che determinerà se il file di armi Hezbollah può davvero diventare il passo successivo nel processo.