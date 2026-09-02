USA-Iran: ripresa dell’escalation militare

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Il confronto USA-Iran è entrato in una nuova fase tra il 30 agosto e il 2 settembre 2026. Dopo diverse settimane di crisi militare relativa, Washington riprese i suoi bombardamenti contro gli obiettivi iraniani intorno allo Stretto di Ormuz. Teheran ha risposto con missili balistici e droni contro strutture che ospitano le forze statunitensi in Giordania, Bahrain e Iraq, mentre il Kuwait ha attivato anche le sue difese. I civili sono stati uccisi in Iran e due petroliere che trasportavano petrolio greggio saudita sono stati attaccati nello Stretto. Questa serie di scioperi pose fine alla speranza di una rapida de-escalation e misero conflitti militari diretti tra Washington e Teheran al centro della crisi regionale.

L’escalation USA-Iran riprende dopo un mese di declino

La nuova marcia inizia il 30 agosto con uno sciopero americano contro due lanciatori iraniani sull’isola di Larak, situato nello Stretto di Ormuz. Washington afferma che l’attrezzatura era collegata ai tentativi iraniani di interrompere la navigazione, compreso l’uso delle miniere. Questa operazione è il primo attacco americano conosciuto sul territorio iraniano in circa un mese. Viene dopo un periodo durante il quale il confronto ha assunto la forma di un braccio economico e marittimo.

La risposta iraniana è rapida. Le Guardie Rivoluzionarie annunciano il fuoco missilistico balistico a due basi utilizzate dalle forze americane in Giordania, re Hussein e Al-Azraq. I rapporti iniziali degli Stati Uniti non indicano alcuna perdita significativa durante questo attacco. Donald Trump tuttavia minaccia Teheran con una risposta molto più forte se l’Iran continua le sue operazioni. Questa minaccia è seguita il 1 settembre da una nuova campagna di bombardamento statunitense sul territorio iraniano.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti annunciò che aveva strutture mirate per le Guardie Rivoluzionarie. Gli obiettivi includono sistemi di difesa dell’aria, radar, infrastrutture di comunicazione, risorse marine e capacità di ancoraggio delle miniere. La scelta degli obiettivi mostra che Washington sta principalmente cercando di indebolire il meccanismo per l’Iran per monitorare e minacciare lo Stretto di Ormuz. Il conflitto ritorna così, in meno di 72 ore, da un confronto economico a uno scambio diretto di scioperi tra i due paesi.

Washington colpisce le capacità militari iraniani intorno a Ormuz

La geografia dei bombardamenti americani è decisiva. Le esplosioni e gli attacchi segnalati sono concentrati soprattutto nel sud dell’Iran, intorno a Hormozgan, Bandar Abbas, Qeshm e strutture che controllano l’accesso iraniano allo Stretto. Washington sostiene di agire dopo i tentativi di attaccare la spedizione commerciale e le truppe statunitensi nella zona.

I radar e le difese aeree permettono all’Iran di monitorare la sua costa e proteggere le sue strutture. Le risorse navali e i sistemi di ancoraggio delle miniere costituiscono una minaccia diretta per le navi che attraversano Ormuz. Contemporaneamente mirando a queste capacità, gli Stati Uniti cercano meno di conquistare il territorio che di ridurre la capacità dell’Iran di trasformare lo Stretto in un’arma economica e militare.

Questa strategia segna un importante sviluppo dopo sei mesi di guerra. Le strutture nucleari e le capacità balistiche rimangono grandi sfide, ma Ormuz è diventato uno dei principali centri di gravità del conflitto. L’Iran ha un vantaggio geografico che Washington non può sopprimere dalla sua unica superiorità aerea: la sua immediata prossimità a un percorso marittimo su cui dipende una parte vitale delle esportazioni di energia del Golfo.

Donald Trump ha presentato i nuovi scioperi come giustificato e minacciato l’Iran con operazioni ancora maggiori in caso di risposta. Il problema per Washington è che questa risposta è già iniziata. La domanda immediata diventa dunque quella di una nuova risposta americana e del rischio di un ciclo in cui ogni operazione funge da giustificazione per il prossimo.

L’Iran risponde contro la rete militare statunitense

Teheran non cerca di rispondere agli Stati Uniti attraverso una simile campagna aerea. La sua strategia si basa su missili balistici, droni e la dispersione geografica delle strutture americane in Medio Oriente. Questa asimmetria permette all’Iran di estendere il costo del conflitto ben oltre il suo territorio.

Durante la notte dal 1 al 2 settembre, gli attacchi iraniani riguardavano diversi paesi che ospitavano le forze americane. I missili vengono lanciati verso Jordan. Droni e avvisi sono riportati in Bahrain e Kuwait. L’Iran sostiene anche scioperi contro le installazioni americane in Iraq, soprattutto intorno a Erbil. Tehran sostiene di avere inflitto perdite sulle forze americane, ma queste affermazioni non sono state confermate da Washington al momento delle ultime informazioni disponibili.

Questa distinzione è essenziale. L’esistenza di attacchi e intercettazioni è stabilita, ma le affermazioni dell’Iran non possono essere considerate come confermate quando sono negate dagli Stati Uniti o non hanno alcuna verifica indipendente. La guerra di comunicazione ora accompagna ogni scambio militare.

Tuttavia, la strategia iraniana rimane visibile: costringere Washington a difendere simultaneamente le installazioni sparse in diversi paesi. Gli Stati Uniti hanno più di 50.000 militari nella regione secondo il comando americano. Questa presenza garantisce un’importante capacità offensiva, ma moltiplica anche potenziali obiettivi per missili e droni iraniani.

Giordania direttamente catturato in confronto

Jordan è uno dei teatri più sensibili di questa risposta. Durante la notte dal 1 al 2 settembre, tredici missili balistici iraniani entrarono nel suo spazio aereo. Secondo le autorità giordane, dieci furono intercettati e tre caddero in aree remote. Non e’ stata denunciata la morte.

Le basi Al-Azraq e Re Hussein erano già state esplicitamente designate dalle Guardie Rivoluzionarie durante la risposta del 30 agosto. Al-Azraq, noto anche come Muwaffaq Salti, ospita mezzi giordani e americani e svolge un ruolo nell’apparato militare occidentale nel Levante. Per l’Iran, queste strutture appartengono quindi alla rete che consente agli Stati Uniti di condurre le sue operazioni regionali.

La Giordania, tuttavia, cerca di non diventare parte del conflitto. Amman presenta le sue intercettazioni come una difesa della sua sovranità e della sua popolazione. Questa distinzione diventa difficile da mantenere quando il suo territorio ospita le forze degli Stati Uniti e i missili iraniani sono diretti direttamente a queste strutture.

La minaccia non è teorica. Gli attacchi precedenti avevano già causato vittime americane in Giordania. Il precedente rafforza il rischio politico associato alle nuove onde: un attacco che causa diverse morti americane potrebbe provocare una risposta molto maggiore contro l’Iran.

I civili uccisi in bombardamenti in Iran

La ripresa degli scioperi americani portò anche a vittime civili. Vicino a Sirik, nel sud dell’Iran, un attacco ha colpito una casa in cui si stava svolgendo un matrimonio. Cinque persone, tra cui un bambino, sono state uccise e diverse dozzine di feriti secondo le informazioni disponibili.

Altre vittime sono state segnalate in Khouzestan. Le autorità iraniana hanno riferito sette morti e otto feriti dopo diversi scioperi. Queste cifre provengono da funzionari iraniani e devono essere presentate come tali fino a quando non hanno una completa verifica indipendente.

Washington dice che gli obiettivi della sua campagna sono militari. Il CENTCOM ha indicato che era a conoscenza delle informazioni sulle vittime civili. La concentrazione di strutture militari, portuali e civili in alcune aree dell’Iran meridionale, tuttavia, aumenta il rischio di perdite non combattenti in quanto i bombardamenti aumentano.

Per Teheran, queste morti alimentano anche la giustificazione politica per le rappresaglie. Ogni vittima civile rafforza la pressione interna per una risposta, anche quando l’Iran sta cercando di mantenere aperti i canali diplomatici.

Bahrain, Kuwait e Iraq esposti a rappresaglie

L’estensione degli scatti a diversi paesi mostra che il confronto USA-Iran non è più geograficamente limitato al territorio dei due avversari. Il Bahrain ospita la sede della Quinta Flotta Americana. Il Kuwait ospita anche le forze degli Stati Uniti ed è un importante punto di logistica. L’Iraq mantiene diverse strutture dove il personale militare statunitense è presente.

In Bahrain, le difese furono mobilitate di fronte a nuovi attacchi iraniani. In Kuwait, un drone ha causato un incendio in una zona residenziale senza causare perdite, secondo i rapporti iniziali. In Iraq, le Guardie Rivoluzionarie hanno rivendicato attacchi contro le posizioni americane e hanno affermato di aver causato perdite, che gli Stati Uniti non hanno confermato.

Teheran sta cercando di distinguere i governi di questi paesi dalle forze americane che ospitano. Questa linea sta diventando sempre più fragile. Un missile intercettato può produrre detriti su una zona abitata e un drone che mira a una struttura militare può perdere il suo obiettivo. Gli Stati interessati devono quindi difendere il proprio territorio, anche quando vogliono rimanere al di fuori del confronto.

Questa moltiplicazione di teatri aumenta il rischio di errore. Uno sciopero iraniano che causa vittime civili in uno Stato del Golfo potrebbe portare a una risposta da quel paese. Un attacco che provoca pesanti perdite americane potrebbe alterare immediatamente la portata della campagna di Washington.

Due petroliere saudite attaccate nello stretto di Ormuz

Il fronte marittimo ha sperimentato uno sviluppo particolarmente preoccupante il 1 settembre. Due petroliere che trasportavano rozzo saudita sono state colpite da proiettili a pochi minuti di distanza mentre attraversavano lo Stretto di Ormuz vicino a Khasab, Oman. Le due navi caricarono circa due milioni di barili di petrolio al terminal saudita di Juymah.

Non sono stati denunciati morti. L’origine dei proiettili non è stata stabilita al momento delle ultime informazioni disponibili. Sarebbe quindi errato attribuire questi attacchi all’Iran senza ulteriori prove. Il loro verificarsi durante la ripresa degli scontri mostra tuttavia quanto sia esposta la spedizione commerciale.

L’incidente si è verificato come Washington ha accusato le forze iraniane di minacciare le navi e preparare le operazioni di ancoraggio delle miniere. L’Iran, da parte sua, sostiene che gli scioperi americani porteranno a ulteriori restrizioni nello Stretto.

Questo confronto intorno alla navigazione è uno dei principali rischi di internazionalizzazione economica del conflitto. Un attacco a una base può rimanere un evento militare regionale. Una chiusura sostenibile di Ormuz colpisce direttamente le economie asiatiche, europee e globali.

Ormuz diventa l’arma economica di Teheran

Prima della guerra, quasi il 20% dei flussi petroliferi mondiali passa attraverso lo Stretto di Ormuz. L’Iran sta ora usando la sua capacità di controllare o interrompere questa rotta come mezzo principale per compensare la sua debolezza di fronte al potere aereo degli Stati Uniti.

Il traffico rimane gravemente ridotto. Il 1o settembre, solo quattro navi che trasportavano materie prime attraversavano lo Stretto, rispetto a 10 il giorno precedente e circa 13 al giorno in media nei 10 giorni precedenti. Queste statistiche non rappresentano necessariamente le navi che disabilitano il loro transponder, ma confermano l’entità del disturbo.

Qualche giorno prima, Teheran annunciò di aver piazzato 45 petroliere su una lista nera per aver violato le sue nuove regole di navigazione. Le autorità iraniane minacciarono questi edifici con sanzioni, detenzione o confisca dei loro carichi. Diverse compagnie petrolifere hanno cominciato ad evitare le navi interessate.

Questa politica dimostra che l’Iran non solo sta cercando di chiudere fisicamente lo Stretto. Si cerca anche di imporre un regime di controllo marittimo che gli armatori devono prendere in considerazione. Gli Stati Uniti hanno rifiutato questa pretesa e hanno cercato di mantenere la libertà di navigazione, che ha posto i due poteri direttamente in concorrenza nelle stesse acque.

L’embargo statunitense colpisce le esportazioni iraniana

Washington ha un proprio strumento di pressione marittima. Dalla metà di luglio, il blocco navale statunitense ha fortemente ridotto la capacità dell’Iran di esportare il suo petrolio attraverso Ormuz. Questa politica sta ora raggiungendo i risultati che diversi anni di sanzioni finanziarie non erano stati raggiunti.

Le spedizioni di petrolio grezzo dell’Iran sono diminuite tra 220.000 e 255.000 barili al giorno in agosto. Hanno raggiunto circa due milioni di barili al giorno in marzo. La Cina rimane l’acquirente principale, ma l’Iran dipende sempre più da stock galleggianti già posizionati in Asia.

Questa situazione minaccia direttamente le entrate in valuta estera di Teheran. Viene in un momento in cui l’economia iraniana sta già sperimentando un’inflazione molto alta, la distruzione delle infrastrutture e il costo di sei mesi di guerra. Il governo iraniano stesso ha riconosciuto una forte contrazione nel suo commercio esterno.

Il paradosso strategico è ora evidente. L’Iran ha bisogno di Ormuz per esportare il suo petrolio, ma Washington lo impedisce di farlo normalmente. Teheran ha quindi un incentivo crescente per rendere più difficile l’esportazione di petrolio dai suoi vicini. Questa logica trasforma lo stretto in uno strumento di ritorsione economica.

L’olio supera $95

I mercati hanno rapidamente integrato il ritorno del rischio militare. Il Brent ha guadagnato più di quattro dollari il 1 settembre per finire a $94.65 un barile. Il rozzo WTI americano ha chiuso a 90,22 dollari. Il 2 settembre, il Brent ha superato $95 nei primi scambi.

Questo aumento risulta da diversi rischi simultanei. La prima riguarda un’ulteriore riduzione del traffico a Ormuz. Il secondo riguarda gli attacchi alle petroliere. Il terzo riguarda una possibile estensione degli scioperi all’infrastruttura energetica dei paesi produttori del Golfo.

Le due petroliere che trasportano il greggio saudita illustrano direttamente il secondo pericolo. Anche quando una nave non è affondata, un attacco aumenta i premi di assicurazione e può condurre gli armatori a sospendere alcuni incroci.

Il conflitto colpisce quindi i prezzi mondiali senza la necessità di una massiccia distruzione delle strutture petrolifere. L’unica possibilità di una prolungata interruzione è di introdurre un grande premio di rischio.

Sei mesi di guerra senza vittoria decisiva

La nuova escalation avvenne sei mesi dopo lo scoppio della guerra il 28 febbraio. Che cosa sarebbe inizialmente una campagna limitata trasformata in un confronto protratto tra Stati Uniti, Israele e Iran, con conseguenze per l’intero Medio Oriente.

L’Iran ha subito notevoli perdite umane e materiali. Molte migliaia di persone sono state uccise da febbraio secondo i registri disponibili. Le sue difese aeree, le attività navali, le installazioni militari e diversi elementi del suo programma nucleare sono stati colpiti.

Gli Stati Uniti registrarono anche morti e feriti tra il suo personale militare. Il loro apparato militare rimane molto superiore a quello dell’Iran, ma una guerra di sei mesi impone diversi vincoli alla campagna di pochi giorni: consumo di munizioni, mobilitazione di sistemi missilistici, rotazione di unità e protezione di una vasta rete di basi.

Nonostante queste perdite, nessun campo ha ottenuto un risultato decisivo. Washington non ha costretto l’Iran a arrendersi e non ha ripristinato la normale navigazione in Ormuz. Teheran non ha ottenuto il ritiro americano ed è in aumento della pressione economica. La situazione assomiglia quindi a una guerra di usura e strappare più di un confronto vicino alla sua fine.

L’Iran rimane in grado di lanciare battaglie regionali

I bombardamenti americani e israeliani hanno distrutto una parte significativa delle capacità militari dell’Iran. Tuttavia, gli eventi dal 30 agosto al 2 settembre mostrano che Teheran mantiene un arsenale operativo sufficiente a minacciare contemporaneamente diversi paesi.

Questa capacità residua è uno dei principali problemi strategici per Washington. Distruggere radar, navi o centri di comunicazione non significa eliminare tutti i lanciatori mobili, i droni e le scorte missilistiche in tutta l’Iran.

L’Iran può così accettare una forte attrizione pur mantenendo la capacità di provocare crisi ad hoc. Un balsamo non ha bisogno di distruggere un’intera base per essere efficace. Obbliga gli Stati Uniti e i suoi alleati a utilizzare gli intercettatori, interrompere determinate operazioni e tenere in guardia decine di migliaia di militari.

La strategia degli Stati Uniti è quella di rendere ogni nuovo attacco più costoso per Teheran distruggendo l’infrastruttura per preparare e coordinare queste operazioni. Gli scioperi del 1 settembre corrispondono proprio a questa logica.

Diplomazia superata dal ritmo militare

La ripresa dei combattimenti avvenne quando un canale diplomatico non era completamente scomparso. Il 1o settembre il presidente iraniano Massoud Pezeshkian dichiarò che Teheran era pronto ad onorare gli impegni dell’accordo provvisorio concluso a giugno se Washington avesse fatto lo stesso.

L’accordo aveva consentito una riduzione temporanea dell’intensità militare. Poi si disaggrega come entrambe le parti si accusavano di non riuscire a soddisfare i loro impegni. Qatar e altri mediatori hanno continuato a cercare una formula intorno alla navigazione in Ormuz e una ripresa delle discussioni.

Il problema è ora quello del ritmo. I negoziati richiedono consulenza e garanzie. Uno sciopero può essere deciso entro poche ore. Tra il 30 agosto e il 2 settembre, le operazioni militari hanno quindi superato gli sforzi diplomatici.

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Ormuz, secondo fronte del confronto USA-Iran

La ripresa dei bombardamenti non può essere compresa senza lo Stretto di Ormuz. Per diversi mesi, questo passaggio è stato il principale mezzo di pressione di Teheran contro la superiorità militare americana. Prima della guerra, una parte significativa delle esportazioni mondiali di petrolio passava ogni giorno tra le coste iraniana e Omani. Gli Stati Uniti stanno quindi cercando di impedire all’Iran di imporre le sue condizioni su di essa in modo duraturo. Gli attacchi degli Stati Uniti contro le capacità di ancoraggio navali, radar, comunicazioni e mine incontrano direttamente questo obiettivo. L’Iran, d’altra parte, avverte che il bombardamento intensificato porterà ad ulteriori restrizioni sulla navigazione.

Il traffico marittimo rimane molto inferiore al suo normale funzionamento. Il 1o settembre, i dati preliminari di monitoraggio disponibili hanno registrato solo quattro navi che trasportavano materie prime che avevano attraversato lo stretto, rispetto a 10 il giorno precedente e circa 13 al giorno in media nei 10 giorni precedenti. Queste figure non necessariamente includono tutti i movimenti, soprattutto quando i transponder sono tagliati. Tuttavia, confermano un modello di traffico altamente disturbato. Questa situazione aumenta i ritardi, i costi di assicurazione e i rischi sostenuti dagli armatori.

Due petroliere saudite colpite il 1 settembre

La minaccia per la navigazione ha assunto una dimensione aggiuntiva il 1 settembre. Due petroliere che trasportavano olio saudita sono state colpite da proiettili a pochi minuti di distanza nello Stretto di Ormuz. Ognuno trasportava circa due milioni di barili caricati al terminal saudita a Juymah. Non sono stati denunciati morti. Tuttavia, a partire dal 2 settembre, l’origine dell’incendio non è stata stabilita con sufficiente certezza per attribuire questi attacchi all’Iran.

Questa distinzione è essenziale. L’incidente è confermato, ma il suo autore non lo è. La sua importanza strategica rimane notevole. Due navi che trasportavano circa quattro milioni di barili di petrolio insieme sono state colpite nella principale zona di confronto marittimo tra Washington e Teheran. Ripetire tali incidenti potrebbe causare agli armatori di sospendere i loro incroci, anche senza chiusura ufficiale dello Stretto. L’impatto economico di una guerra marittima può così rapidamente superare quella della distruzione direttamente causata dai proiettili.

Il blocco americano colpisce il reddito di Teheran

Gli Stati Uniti utilizzano anche la sua superiorità navale per ridurre le esportazioni di petrolio iraniano. Dal momento che il ristabilimento del blocco a metà luglio, i movimenti di petrolio grezzo da terminali iraniani sono diminuiti bruscamente. Le stime disponibili pongono i carichi di agosto circa 220.000 a 255.000 barili al giorno. Hanno ancora raggiunto circa due milioni di barili al giorno in marzo, prima della guerra e le restrizioni marittime sconvolgono il flusso.

Questo autunno colpisce direttamente le finanze iraniane. La Cina rimane lo sbocco principale per il petrolio grezzo di Teheran, ma alcune delle attuali forniture provengono da stock già su navi in Asia. Il problema per l’Iran è ora di rinnovare questi volumi. Mentre le petroliere non possono normalmente ruotare tra i terminali iraniani e i loro clienti, le scorte galleggianti alla fine declinano. Il blocco trasforma gradualmente il controllo dell’accesso a Ormuz in uno strumento di pressione economica.

Questa strategia spiega anche parte della determinazione dell’Iran a mantenere una minaccia per lo Stretto. Se Teheran non può più esportare il proprio petrolio, può cercare di aumentare il costo ad altri produttori e l’economia globale. Washington sta proprio cercando di rompere questa capacità distruggendo le attrezzature che permettono alle Guardie Rivoluzionarie di monitorare, mine o interrompere il passaggio.

L’olio va oltre $95

I mercati hanno rapidamente integrato il ritorno del rischio militare. La Brent ha completato la sessione del 1 settembre a $94.65 per barile, in aumento del 4,6 per cento. Il WTI lordo degli Stati Uniti ha guadagnato il 5,2 per cento a 90,22 dollari. Il 2 settembre, il Brent ha superato $95 in commercio. Questo aumento riflette principalmente la paura di ulteriori disordini delle forniture del Golfo.

Tre minacce sono ora sovrapposte. La prima riguarda un’ulteriore riduzione del traffico a Ormuz. Il secondo deriva da attacchi diretti alle petroliere, illustrati dalle due petroliere saudite colpite. Il terzo sarebbe un’estensione dei bombardamenti all’infrastruttura energetica dei paesi produttori. Tale sviluppo avrebbe influito non solo sull’Iran, ma anche sulle capacità di esportazione di diverse monarchie del Golfo.

Anche il gas naturale liquefatto è colpito dalla crisi. I carichi del Qatar e degli Emirati hanno dovuto ricorrere a trasferimenti tra navi al di fuori dello Stretto. Questa pratica insolita evita alcuni incroci aggiuntivi della zona pericolosa. I prezzi del GNL asiatico sono aumentati bruscamente dall’inizio della guerra. Il confronto USA-Iran pesa così contemporaneamente sui mercati del petrolio e del gas.

Sei mesi di guerra hanno profondamente indebolito l’Iran

La nuova escalation avvenne sei mesi dopo lo scoppio della guerra aperta il 28 febbraio 2026. Da allora gli Stati Uniti e le forze israeliane hanno ripetutamente colpito le difese aeree iraniane, le installazioni militari, le infrastrutture navali e le strutture di comando. Tehran ha perso una parte significativa delle sue capacità convenzionali e ora ha bisogno di disperdere ulteriormente i suoi lanciatori, droni e centri di comando per mantenere la sua capacità di risposta.

Le stime degli Stati Uniti del livello esatto di distruzione dovrebbero essere considerate con cautela, come vengono da un belligerante. Gli eventi degli ultimi giorni mostrano tuttavia che l’Iran mantiene una notevole capacità operativa. Nonostante sei mesi di bombardamenti, può ancora lanciare contemporaneamente diversi missili balistici, inviare droni in diversi paesi e minacciare la navigazione intorno a Ormuz. Così Washington non ha eliminato la capacità dell’Iran di rapportarsi.

Questa resistenza non significa che le capacità iraniani siano integre. Teheran deve gestire simultaneamente le perdite militari, la distruzione delle infrastrutture, la riduzione dei ricavi petroliferi e un’economia già colpita da un’inflazione molto elevata. La strategia dell’Iran si basa sempre più su mezzi asimmetrici: missili, droni, dispersione lanciamissili e minaccia marittima. L’obiettivo non è più quello di raggiungere la superiorità convenzionale contro gli Stati Uniti, ma di rendere la continuazione della guerra sufficientemente costosa per Washington e i suoi partner.

Più di 3.500 morti in Iran da febbraio

L’equilibrio umano è un’altra misura di questa guerra prolungata. I dati consolidati disponibili alla fine di agosto hanno riferito almeno 3,527 decessi in Iran dopo lo scoppio delle ostilità. Questa figura precede le nuove vittime annunciate dopo i bombardamenti del 1 settembre. Esso comprende perdite registrate durante diverse ondate di scioperi e non permette sempre una distinzione precisa tra combattenti e civili.

Diversi bombardamenti hanno portato a gravi vittime civili negli ultimi sei mesi. Il nuovo sciopero che ha colpito il matrimonio vicino Sirik aggiunge a questa lista. Ogni episodio alimenta il discorso iraniano accusando Washington di scatenare una guerra contro la popolazione, mentre gli Stati Uniti sostengono di concentrare le sue operazioni sulle capacità militari e le strutture delle Guardie Rivoluzionarie.

Una valutazione finale rimane difficile in mezzo alla guerra. Le autorità iraniane controllano alcune delle informazioni provenienti dalle aree colpite, mentre gli Stati Uniti non sempre hanno immediatamente una valutazione indipendente del terreno. I dati devono quindi essere aggiornati in quanto nuovi dati verificabili diventano disponibili.

Gli Stati Uniti pagano anche il prezzo di una lunga guerra

La superiorità militare americana non significa che Washington sta attraversando il conflitto senza perdita. Entro la fine di agosto 18 militari statunitensi furono uccisi e 757 feriti dall’inizio della guerra, secondo i registri disponibili. Queste cifre non dovrebbero essere aumentate dalle sole affermazioni iraniane del 1 e 2 settembre fino a quando non sono confermate da Washington o elementi indipendenti.

Le perdite materiali sono anche significative. Un rapporto del Servizio di Ricerca del Congresso pubblicato in primavera ha riferito 42 aerei militari statunitensi persi durante il conflitto a causa di incendi o incidenti nemici. Il costo finanziario della campagna è anche alimentato dall’uso intensivo di missili di precisione, intercettori missilistici, droni e ore di volo.

La durata diventa così una variabile strategica. Gli Stati Uniti possono continuare a colpire l’Iran, ma ogni mese supplementare aumenta il consumo di attrezzature che è difficile da sostituire rapidamente. L’Iran sta soffrendo una distruzione molto più pesante, ma non ha bisogno di abbinare le capacità americane per prolungare il conflitto. È sufficiente mantenere abbastanza missili, droni e beni marittimi per costringere Washington a mantenere una disposizione regionale costosa.

Le azioni americane diventano un problema strategico

Il consumo di munizioni degli Stati Uniti è una delle principali lezioni apprese nei primi sei mesi. Diverse valutazioni pubblicate durante l’estate hanno riportato una forte diminuzione delle riserve di alcune armi di precisione. Le cifre esatte rimangono parzialmente classificate e il Pentagono ha sfidato le presentazioni più allarmanti. Tuttavia, la tendenza generale è riconosciuta: una guerra prolungata contro un avversario con un grande arsenale di missili richiede una notevole quantità di munizioni offensive e difensive.

Il problema riguarda in particolare gli intercettori. Ogni balsamo iraniano a una base americana richiede a Washington e ai suoi alleati di usare costosi missili anti-missili. La notte dal 1 al 2 settembre in Giordania è un altro esempio. Dieci missili iraniani furono distrutti secondo Amman. La difesa efficace evita le perdite, ma consuma attrezzature con produzione annuale limitata.

Questo problema va oltre il Medio Oriente. Gli Stati Uniti devono anche mantenere le scorte per i propri impegni in Europa e per la sua strategia indo-pacifica. Una lunga guerra contro l’Iran impone quindi arbitrati industriali e militari che non comporterebbe una campagna di poche settimane.

L’energia nucleare rimane una grande disputa, ma tanto più

Il programma nucleare iraniano rimane una delle cause principali del confronto. Gli scioperi americani e israeliani hanno danneggiato diverse strutture e hanno interrotto le capacità di arricchimento. Washington vede l’incapacità dell’Iran di acquisire un’arma nucleare come obiettivo strategico. Teheran continua a sostenere che il suo programma non è destinato alla fabbricazione di una bomba.

Tuttavia, la maggior incertezza rimane intorno a stock di uranio altamente arricchiti. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica non ha più lo stesso accesso di tutti gli impianti iraniani. La posizione precisa di alcuni dei circa 440 chilogrammi del 60% di uranio arricchito conosciuto prima degli scioperi rimane una questione centrale.

Sei mesi di guerra allo stesso tempo spostato parte del conflitto. Gli eventi dal 30 agosto al 2 settembre non riguardano direttamente un impianto nucleare. Essi riguardano la navigazione in Ormuz, capacità militari iraniani e basi americane nella regione. La guerra inizialmente si concentrò sulla minaccia nucleare si trasformò in un più ampio confronto strategico tra Washington e Teheran.

Israele rimane presente, ma non è oggetto della nuova sequenza

Israele rimane un grande giocatore nel conflitto che ha avuto inizio a febbraio. Le sue forze hanno partecipato a campagne che hanno indebolito le difese aeree iraniane, le strutture militari e le capacità strategiche. Il suo ruolo rimane essenziale per comprendere l’attuale stato delle forze iraniane.

Tuttavia, questo contesto deve essere distinto dal fatto principale questa settimana. Gli scioperi del 30 agosto e del 1 settembre qui descritti sono stati condotti dagli Stati Uniti. Le rappresaglie iraniana hanno esplicitamente mirato le forze e gli insediamenti americani. La sequenza attuale è quindi principalmente un confronto diretto tra Washington e Teheran.

Un intervento israeliano più grande nei prossimi giorni potrebbe cambiare questo modello. Si aggiungerebbe un nuovo livello di escalation a un conflitto che si estende già dall’Iran alla Giordania, all’Iraq e al Golfo.

La diplomazia sopravvive alle bombe

I canali diplomatici non sono completamente scomparsi. Il 1o settembre, poche ore prima dei nuovi bombardamenti americani, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran era pronto ad onorare gli impegni dell’accordo provvisorio concluso nel mese di giugno se gli Stati Uniti hanno fatto lo stesso. Questa proposta mostra che parte del potere iraniano è ancora alla ricerca di una via d’uscita per ridurre i combattimenti.

L’accordo di giugno prevedeva la cessazione delle operazioni e l’apertura di un periodo di negoziazione. Si disintegra gradualmente nel mese di luglio a causa di ulteriori attacchi e accuse mutue di violazione. I mediatori regionali hanno continuato a trasmettere messaggi tra i due lati, senza raggiungere una stabilità duratura.

Il problema è ora quello del ritmo. Una negoziazione richiede diversi giorni di contatti e garanzie. Uno sciopero può causare una risposta entro poche ore. Tra il 30 agosto e il 2 settembre, il ciclo militare ha quindi avanzato molto più velocemente dei tentativi diplomatici.

L’escalation USA-Iran sta entrando in una fase più pericolosa

Il recupero attuale si distingue dalle precedenti sovratensioni dalla simultaneità dei fronti. Gli Stati Uniti bombardano direttamente il territorio iraniano. Teheran lancia missili agli insediamenti americani in Giordania e rivendica attacchi altrove nella regione. Le difese del Bahrain e del Kuwait sono mobilitate. L’Iraq rimane esposto. Le petroliere sono colpite a Ormuz e i mercati energetici stanno reagendo.

Nessuno di questi eventi costituisce una nuova guerra. La loro combinazione, tuttavia, cambia il livello di rischio. Più numerosi e dispersi gli scioperi, maggiore è la probabilità di un evento che porta ad una risposta sproporzionata. Un missile che sfugge alle difese giordane, un drone che raggiunge un’area del Golfo abitata, una petroliera affondata o un bombardamento che causa molte vittime civili in Iran può alterare il calcolo politico entro ore.

Washington e Teheran rimangono anche bloccati con obiettivi incompatibili. Gli Stati Uniti vogliono garantire la navigazione a Ormuz, proteggere le sue forze e ridurre la capacità militare iraniana. L’Iran vuole rompere il blocco, mantenere la leva sullo stretto e dimostrare che i bombardamenti americani avranno un costo regionale.

A partire dal 2 settembre 2026, nessun cessate il fuoco ha interrotto questo meccanismo. Gli ultimi giri iraniani sono stati ampiamente intercettati in Giordania, ma Teheran ha dimostrato che potrebbe ancora lanciare missili balistici dopo sei mesi di scioperi. Washington, da parte sua, mantiene la capacità di colpire profondamente l’infrastruttura iraniana e sta già minacciando di intensificare le sue operazioni.

La prossima decisione degli Stati Uniti diventa così lo sviluppo immediato da monitorare. Una nuova ondata di bombardamenti potrebbe portare a una nuova risposta iraniana contro le basi o la navigazione. Una sospensione degli scioperi, al contrario, darebbe ai mediatori qualche ora o giorno per cercare di ripristinare un meccanismo di de-escalation. Nell’immediato futuro, le forze statunitensi e iraniane rimangono mobilitate, le difese dei paesi vicini rimangono in allerta e lo Stretto di Ormuz continua ad operare sotto la minaccia di un ulteriore scambio di fuoco.