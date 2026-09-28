Samidoun: Come Hezbollah ha organizzato la cura delle persone sfollate lasciate dietro

- Advertisement -

34

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dopo la guerra, il ritorno del popolo del Sud non riapriva le strade e permetteva alle famiglie di tornare nei loro villaggi. Le abitazioni erano state distrutte o rese inabitabili, alcune comunità rimasero esposte alle operazioni israeliane e le scuole continuarono a ospitare persone sfollate internamente diversi mesi dopo la più intensa fase di combattimento. In questo spazio tra il cessate il fuoco e una ricostruzione ancora incompleta, Saidoun, ha preso un posto importante nell’organizzazione dell’alloggio e dell’assistenza alle famiglie.

Il fenomeno merita di essere osservato oltre l’aiuto umanitario da solo. Samidoun interviene in una zona in cui lo Stato, i comuni, gli enti pubblici, le associazioni e le reti politiche si incrociano senza le stesse risorse e velocità di azione. Lo schema accompagna famiglie sfollate e partecipa alla ricerca di soluzioni di alloggio, mentre il graduale ritorno a determinate località cambia costantemente le esigenze. Mentre l’anno scolastico si avvicina, questa organizzazione affronta un problema molto concreto: le scuole utilizzate come centri di accoglienza devono trovare i loro allievi mentre alcune famiglie ancora non hanno un posto per tornare.

Questa situazione rivela un’antica caratteristica del sistema libanese, reso più visibile dalla guerra. Quando lo stato non può rispondere abbastanza rapidamente ad un’emergenza sociale, le strutture partigiane o comunitarie occupano parte dello spazio. Non sostituiscono necessariamente tutte le istituzioni pubbliche, ma a volte diventano l’interlocutore immediato di persone che non possono aspettare il ritmo amministrativo della ricostruzione. Il vero problema inizia quando l’urgenza continua: un’organizzazione creata per rispondere a una crisi finisce per svolgere funzioni simili a quelle di un’amministrazione sociale.

Il ritorno massiccio non significa la fine dello spostamento

In diversi villaggi del sud dove il ritorno è fisicamente possibile, tra l’80 e il 90 per cento della popolazione si dice che sia già tornato. Questo tasso dà l’immagine di una rapida normalizzazione. Tuttavia, maschera grandi disparità. Tornare a una località non significa necessariamente tornare a casa, attività economica, scuola o servizi prebellici. Alcune famiglie possono tornare permanentemente; Altri si alternano tra il loro villaggio e una soluzione di alloggio temporanea; Altri ancora rimangono spostati perché la loro casa è distrutta o la loro zona rimane troppo esposta.

Questa differenza tra ritorno geografico e ritorno alla vita normale è al centro del problema. Una politica pubblica può rappresentare una famiglia come reddito non appena lascia un centro di accoglienza. Per questa famiglia, l’uscita del viaggio avviene solo quando ha un tetto sostenibile, l’accesso ai servizi essenziali e una prospettiva per rimanere lì. Nelle aree in cui la distruzione è significativa, il ritorno diventa quindi un processo piuttosto che un evento.

Samidoun interviene in questo intervallo. Lo schema ha accompagnato le famiglie le cui necessità si sono evolute nel tempo: alloggio immediato durante la guerra, manutenzione in strutture collettive, ricerca di soluzioni temporanee e accompagnamento al ritorno quando diventa possibile. Questa continuità gli dà una buona conoscenza delle situazioni familiari e territoriali. Dà anche un chiaro potere sociale: colui che sa dove sono gli sfollati, che gli alloggi vengono distrutti e che le famiglie hanno bisogno di aiuto ha una capacità organizzativa che va oltre la mera distribuzione di aiuto.

La sfida è ora di ridurre gradualmente questa funzione senza abbandonare coloro che non possono ancora tornare.

Scuole al centro di un’equazione che è diventata impossibile

Tornare a scuola cambia l’urgenza. Durante la guerra e gli spostamenti, le scuole servivano come rifugio per le famiglie che non avevano alternative. Questa funzione è stata immediatamente comprensibile: una scuola offre edifici relativamente grandi, strutture sanitarie e un noto insediamento di comuni. Ma ciò che funziona durante una fase di emergenza diventa rapidamente insostenibile quando l’anno scolastico deve ricominciare.

È quindi necessario scegliere tra due esigenze altrettanto legittime. Le famiglie hanno bisogno di un tetto. I bambini devono tornare alle loro classi. Lasciare lo spostamento nelle scuole aiuta a preservare la loro sistemazione, ma impedisce o complica la ripresa dei corsi. Lasciarli senza una soluzione alternativa permette di restituire le scuole alla loro missione didattica, ma semplicemente sposta il problema in un altro luogo.

Questa contraddizione è aggravata dai danni subiti dal sistema scolastico stesso. Ventidue scuole sono state distrutte. La situazione di 32 altri stabilimenti resterebbe problematica nei settori più vulnerabili, in particolare nelle vicinanze delle aree di accesso occupate o difficili. Di conseguenza, la disponibilità delle scuole è diminuita nello stesso momento in cui le restanti scuole devono essere rilasciate.

Lo spostamento e l’istruzione non sono più due crisi separate. Combattono gli stessi edifici.

Per Samidoun così come per le autorità pubbliche, la rientro richiede quindi un cambiamento di metodo. Gli alloggi collettivi nelle scuole devono gradualmente cedere il passo a soluzioni residenziali, anche temporanee. Ciò comporta trovare l’alloggio, contribuire a pagare l’affitto, o il finanziamento di riparazioni che sono abbastanza veloce per rendere alcune case riutilizzabili.

Dall’emergenza umanitaria all’amministrazione sociale

È a questo punto che il regime assume una dimensione più politica. Una struttura che distribuisce cibo o coperte per alcuni giorni è chiaramente un aiuto di emergenza. Una struttura che segue per mesi l’alloggio delle famiglie, organizza il loro viaggio, partecipa al loro ritorno e prevede contributi alle riparazioni inizia a svolgere una funzione più sostenibile.

Hezbollah ha anche annunciato che continuerà ad intervenire in questo settore. Naim Kassem ha promesso di partecipare a sistemazioni, riparazioni e ricostruzioni attraverso i propri mezzi e donazioni. Ha anche annunciato la prossima presentazione di uno specifico progetto di alloggio, chiedendo allo stato di assumere le sue responsabilità.

Quest’ultima precisazione è importante. Il partito non presenta la sua azione come sostituzione ufficiale dello stato. Egli sostiene di intervenire perché esistono i bisogni e allo stesso tempo chiede l’intervento pubblico. In pratica, tuttavia, il confine tra complemento e sostituzione diventa offuscato quando i cittadini ricevono la risposta più rapida da un’organizzazione politica piuttosto che da un’amministrazione.

Per una famiglia la cui casa è disabitabile, questa distinzione istituzionale ovviamente conta meno dell’efficienza immediata. Tuttavia, sta diventando centrale a lungo termine. Se l’accesso all’alloggio, riparazione o compensazione dipende da una rete partigiana per lungo tempo, il rapporto tra la popolazione e questa rete è rafforzato. L’aiuto produce poi un effetto politico anche quando soddisfa un’esigenza perfettamente reale.

Hezbollah ha un vantaggio che lo stato lotta per riprodurre

La forza principale di un dispositivo come Samidoun si trova nella sua prossimità al terreno. Le strutture locali di Hezbollah hanno un’antica griglia in gran parte del Sud. Sanno villaggi, famiglie, comuni e associazioni. Possono raccogliere rapidamente informazioni e mobilitare volontari o risorse senza aspettare tutte le procedure amministrative che normalmente governano l’azione pubblica.

Lo stato opera secondo una logica diversa. Un dipartimento deve identificare una linea di bilancio, seguire le procedure, coordinare diverse amministrazioni e a volte aspettare le decisioni governative. Il Consiglio meridionale, i comuni e gli altri enti pubblici possono intervenire, ma le loro competenze e risorse non sono sempre perfettamente sovrapposte. Una struttura partigiana può, in alcune situazioni, decidere più velocemente.

Questa velocità è un notevole vantaggio in tempi di crisi. Tuttavia, ha la sua battuta d’arresto. I fondi pubblici devono teoricamente essere soggetti a norme di trasparenza, uguaglianza e controllo. Un aiuto partigiano soddisfa i propri criteri e meccanismi. I due modelli non offrono le stesse garanzie o obblighi.

La questione non è quale può distribuire gli aiuti più rapidamente durante un’emergenza. È per determinare quale sistema dovrebbe organizzare la ricostruzione quando l’emergenza diventa una politica di diversi anni.

Lo Stato si prepara a tornare a Nabatiyah

Il governo sembra aver capito che il problema non poteva essere lasciato solo alle reti locali. Si sta preparando un’iniziativa a Nabatiyeh, dove Nawaf Salam deve mostrare più direttamente la presenza dell’esecutivo. Yassine Jaber partecipa ai preparativi e a diversi progetti della città e la sua periferia deve essere avanzata per aiutare gli abitanti a rimanere lì.

L’approccio ha una dimensione economica ma anche simbolica. Un governo che va in una zona colpita dalla guerra afferma che il Sud non è solo un problema di sicurezza che è stato affrontato da Beirut o nei negoziati internazionali. Cerca di dimostrare che lo stato può anche agire sulla vita quotidiana degli abitanti.

Il successo di questa operazione dipenderà, tuttavia, dai risultati molto più che dalle immagini. Il popolo del Sud ha già sentito molte promesse di ricostruzione negli ultimi decenni. Essi giudicheranno l’azione pubblica sulla velocità di riparazione, l’accesso alle scuole, la riabilitazione delle strade e delle infrastrutture, la compensazione e la possibilità di riprendere l’attività economica.

È proprio su questo terreno che il confronto con le reti Hezbollah diventa inevitabile. Se lo Stato annuncia progetti che richiedono mesi di inizio, mentre una struttura locale fornisce una soluzione immediata, il rapporto di fiducia rimane favorevole a quest’ultima. Se le istituzioni pubbliche diventano in grado di rispondere in modo rapido e trasparente, l’equilibrio può cambiare.

La ricostruzione diventa una battaglia di presenza

La parola « ricostruzione » si riferisce generalmente a case, strade e infrastrutture. Nel sud, copre anche una ricostruzione dell’autorità. Una persona che riabilita una scuola, aiuta una famiglia a trovare la loro casa o ripristina un servizio pubblico non solo ripristinare un edificio. Mostra chi è in grado di rispondere quando la popolazione ne ha bisogno.

È per questo che la ricostruzione ha un significato politico senza la necessità di immaginare una strategia segreta dietro ogni aiuto. Un’organizzazione che risponde efficacemente a una crisi rafforza naturalmente la sua legittimità con quelli che aiuta. Uno Stato che non riesce a svolgere la stessa funzione indebolisce la propria.

Hezbollah sa tutto meglio perché la sua storia in Libano non si basa esclusivamente sul suo apparato militare. Il partito ha sviluppato una serie di strutture sociali, sanitarie, educative e associative nel corso dei decenni. Questa infrastruttura contribuisce alla sua resilienza politica. Aiuta a mantenere un rapporto con la sua base che non dipende esclusivamente dal discorso sulla resistenza o il contesto regionale.

Samidoun segue questa logica di prossimità, anche se il dispositivo risponde prima alle conseguenze immediate della guerra. Seguendo lo spostamento dal centro di accoglienza fino al ritorno, crea una continuità che le pubbliche amministrazioni frammentate spesso trovano difficile da offrire.

Il rischio di ricostruzione a due binari

Il Libano poteva così vedere due circuiti paralleli. Il primo riguarda lo Stato, gli enti pubblici, il finanziamento internazionale e i partner stranieri. Dovrebbe finanziare infrastrutture, scuole, strade e parte dell’edilizia abitativa. Quest’ultimo si affida a Hezbollah, donazioni e reti proprie per rispondere direttamente alle esigenze di alcune famiglie.

A breve termine, questa convivenza può accelerare la risposta. In una regione in cui vi è un notevole bisogno, rifiutando gli aiuti a titolo unico, che non proviene dallo Stato sarebbe difficile da difendere alle vittime. Ma a lungo termine, la coesistenza di due sistemi può replicare esattamente la frammentazione istituzionale che il governo sostiene che vuole ridurre.

Il problema sorge in particolare per quanto riguarda i criteri di compensazione. Chi valuta la distruzione di una dimora? Quanto è pagato? Può una famiglia beneficiare simultaneamente di diversi aiuti? Come evitare duplicati o, al contrario, quelli dimenticati? Le risposte diventano particolarmente importanti quando il finanziamento estero comincia ad arrivare.

Un registro nazionale unificato di danno coordinerebbe teoricamente gli interventi. Tuttavia, i diversi attori devono accettare di condividere i loro dati e avere fiducia nel meccanismo.

Senza coordinamento, la ricostruzione rischia di replicare la geografia politica del paese: ogni territorio dipende dalle proprie reti e dalle capacità di recupero variano a seconda della sua appartenenza o vicinanza alle migliori strutture finanziate.

IDP non può aspettare la grande soluzione politica

Questa discussione istituzionale, tuttavia, si presenta contro l’urgenza quotidiana. Le famiglie che devono lasciare la scuola non possono aspettare che un modello nazionale di ricostruzione sia definitivamente negoziato. Alcuni hanno bisogno di alloggio nei prossimi giorni. Altri hanno bisogno di riparare una stanza o un tetto per essere in grado di tornare prima dell’inverno. I bambini devono tornare a scuola.

È proprio questo ritardo che dà un vantaggio alle strutture locali. La grande ricostruzione conta in anni. L’alloggio conta nelle notti.

Lo stato deve quindi trovare un modo per agire rapidamente senza rinunciare alle sue regole. I sussidi temporanei per l’edilizia abitativa, i programmi di riparazione della luce accelerata o i partenariati con i comuni possono essere soluzioni intermedie. L’obiettivo dovrebbe essere quello di evitare che i centri collettivi diventino permanenti, impedendo alle famiglie di essere semplicemente spostati una seconda volta.

Il rilascio delle scuole è un test pratico. Se le istituzioni riprendono la loro funzione senza che le famiglie vengano abbandonate, il sistema sarà riuscito in una transizione. Se gli sfollati vengono trasferiti solo ad altre soluzioni precarie, il problema avrà cambiato indirizzo senza essere risolto.

La questione sensibile del finanziamento

La capacità di Hezbollah di sostenere i suoi sforzi dipende anche dalle sue risorse. Naim Kassem ha menzionato i mezzi e le donazioni del partito. Ma la ricostruzione di un’intera regione richiede notevoli somme. Più a lungo il periodo, maggiore è la differenza tra gli aiuti di emergenza e un vero e proprio programma di ricostruzione.

Il finanziamento pubblico ha i suoi limiti. Il Libano sta appena emergendo da una grave crisi finanziaria, sta ancora lavorando alla ristrutturazione bancaria e deve mantenere un fragile equilibrio fiscale. Le esigenze del Sud sono oltre a quelle dei servizi pubblici e delle infrastrutture nel resto del paese.

L’aiuto esterno sarà quindi decisivo. Tuttavia, i donatori internazionali vogliono che i fondi passino attraverso meccanismi controllabili e trasparenti. Questo requisito favorisce teoricamente le istituzioni statali, a condizione che siano in grado di presentare progetti, gestire il finanziamento e la relazione sul loro utilizzo.

La ricostruzione potrebbe così diventare un test di credibilità per il governo di Nawaf Salam. Ottenere soldi non basta. Dovrà essere dimostrato che l’amministrazione può trasformarla rapidamente in realizzazioni visibili.

La scuola rivela tutte le debolezze del sistema

Il record scolastico riassume finalmente l’intero problema. Una scuola trasformata in un rifugio mostra che lo stato e la società sono stati in grado di mobilitare un’infrastruttura esistente per rispondere a un’emergenza. Una scuola ancora occupata diversi mesi dopo ha dimostrato che la soluzione provvisoria non era stata sostituita da una politica sostenibile. Una scuola distrutta ci ricorda infine che la ricostruzione non riguarda solo il trasferimento delle famiglie, ma il ripristino dell’intero ecosistema che permette a una comunità di vivere.

I ventidue stabilimenti distrutti e i trentadue altri la cui situazione rimane incerta forniscono una misura di questa difficoltà. Anche quando le famiglie ritornano, i loro figli non possono tornare immediatamente alle loro istituzioni. Sono necessari ulteriori viaggi scolastici, con costi di trasporto e problemi organizzativi che riguardano direttamente le famiglie.

Quindi una famiglia non decide di rimanere nel loro villaggio solo perché la loro casa è riparata. Guarda anche la scuola, la strada, la cura e le opportunità di lavoro. La ricostruzione di un territorio è un tutto. Se uno di questi elementi è permanentemente carente, il ritorno può rimanere fragile.

Saidoun fa una domanda che va oltre Hezbollah

Il sistema rivela infine meno singolarità del partito che una debolezza ricorrente del modello libanese. In molte aree, i cittadini si rivolgono a reti comunitarie, religiose o politiche quando lo stato non risponde abbastanza rapidamente. La guerra amplifica semplicemente questo meccanismo.

La domanda posta da Samidoun è quindi una di transizione. Può un’organizzazione partigiana intervenire durante l’emergenza e gradualmente cedere il passo alle istituzioni pubbliche? O l’efficacia acquisita durante la crisi porta alla sostenibilità del suo ruolo?

La risposta dipenderà molto meno dalle dichiarazioni politiche che dalle prestazioni statali nei prossimi mesi. Se i progetti annunciati a Nabatiyeh si traducono in lavoro, se le scuole riapriscono, se le famiglie trovano soluzioni di alloggio e se in realtà inizia la compensazione, la pubblica amministrazione sarà in grado di prendere parte allo spazio abbandonato durante la guerra.

In caso contrario, i residenti continueranno naturalmente ad affrontare coloro che possono rispondere.

Questo dà al caso Samidoun la sua portata politica. Non è solo un programma per le persone sfollate internamente. Mostra come, in uno Stato fragile, un’emergenza umanitaria possa gradualmente produrre un’architettura di servizio parallela. E ricorda che il ripristino della sovranità non si svolge solo nel dibattito sulle armi: inizia anche con una domanda molto più semplice: chi apre la porta quando una famiglia senza alloggio chiede aiuto.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews