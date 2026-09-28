Libano: libanese verso una minoranza demografica

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I cittadini libanesi rappresenterebbero già solo circa54% delle persone che vivono in Libanosecondo uno studio demografico pubblicato nel 2026, che ricostruisce la popolazione del paese da diverse basi statistiche. Più preoccupante per la struttura demografica del paese, la sua proiezione del 2035 porta la quota di libanese45% e 48,8% della popolazione residenteTuttavia, questi dati dovrebbero essere letti come stime basate su ipotesi demografiche, non come i risultati di un nuovo censimento nazionale.

Una soglia del 54% che sarebbe già stata soddisfatta

The54 %non descrive, rigorosamente parlando, uno sviluppo che verrà presto. Una stima per il 2024 mostra questo.

Lo studio valuta quindi la popolazione totale in Libano a circa6,86 milioni di persone. ritiene che3,7 milioniil numero di residenti libanesi. Il rapporto tra questi due valori pone cittadini libanesi intorno al 54 per cento della popolazione che vive nel territorio.

Il resto della popolazione è stimato circa2.1 milioni di siriani sfollatidi230.000 rifugiati palestinesie circa830.000 persone appartenenti ad altre nazionalità.

Questa fotografia deve essere interpretata con cautela. Il Libano non ha un recente censimento generale per determinare con precisione il numero di residenti secondo la loro nazionalità. Le diverse amministrazioni e organizzazioni internazionali lavorano con metodi, periodi di riferimento e categorie che non sono sempre le stesse.

È proprio questa debolezza statistica che spiega le differenze talvolta notevoli tra i dati disponibili.

Il libanese potrebbe scendere al di sotto del 50% entro il 2035

L’elemento centrale della proiezione riguarda l’anno2035. Se fossero fatte le ipotesi, i cittadini libanesi diventerebbero una minoranza tra gli abitanti del paese.

I progetti di studio una popolazione totale di circa8,01 milioni di persone nel 2035. Negli scenari presentati, la proporzione del libanese cadrebbe tra45% e 48,8%.

Il numero di libanesi raggiungerebbe circa3.91 milioniin una delle ipotesi. La popolazione siriana sfollata potrebbe avvicinarsi2,91 milionise lascia una base di 2,1 milioni e progredisce al tasso annuo adottato dall’autore. I rifugiati palestinesi avrebbero raggiunto283.000 personenello stesso anno futuro.

Questi valori non sono una previsione precisa. Essi dipendono direttamente dalle ipotesi utilizzate: l’evoluzione delle nascite e dei decessi, l’emigrazione dei libanesi, il ritorno dei siriani nel loro paese, nuovi arrivi, partenze dei cittadini stranieri e cambiamenti nella politica migratoria.

Un cambiamento significativo in uno di questi parametri potrebbe quindi cambiare significativamente la traiettoria entro il 2035.

Figure ufficiali che non danno la stessa fotografia

La difficoltà è rafforzata dalla coesistenza di diverse stime.

I dati pubblicati dal Ministero della Salute libanese stimano così la popolazione residente libanese a circa4,07 milioni nel 2025Questa serie si basa sui risultati dell’ultima indagine di riferimento dell’Ufficio statistico centrale e sulle stime successive.

Il piano di risposta per il Libano, da parte sua, include una figura progettuale3.864 milioni di libanesi per il 2026. Ritiene anche che1.12 milioni di euroil numero di siriani sfollati presenti nel paese.

La differenza con2.1 milioni di sirianiusato come base nello studio demografico è importante. Indica perché è impossibile presentare la figura del 54 per cento come risultato indiscutibile.

Gli ultimi dati internazionali indicano anche ritorni significativi in Siria. Nel 2026, il governo libanese stima il numero di rifugiati siriani che vivono in Libano a circa 1.12 milioni. Diversicentomila resi erano già stati registrati o stimati dopo i cambiamenti in Siria.

Questi movimenti possono cambiare rapidamente il rapporto tra le popolazioni libanesi e non libanesi. Essi rendono inoltre più fragile qualsiasi proiezione basata su uno scenario che presuppone la manutenzione sostenibile di un alto stock di persone sfollate.

Perché la demografia libanese retratti

Oltre alla presenza di popolazioni straniere, le dinamiche libanesi sono l’altra parte dell’equazione.

Il declino delle nascite è chiaro. Statistiche sanitarie mostrano che il numero di nascite in diretta libanesi registrate negli ospedali è sceso da69 380 nel 2017 a 49 859 nel 2025. La diminuzione supera così il 28% in otto anni per questa serie ospedaliera.

La crisi economica innescata nel 2019 ha anche accelerato le partenze, soprattutto tra i laureati attivi e giovani. Anche quando l’emigrazione non è permanente, riduce a un certo punto il numero di libanesi presenti sul territorio.

A lungo termine aggiungere invecchiamento. La proiezione demografica ha studiato prevede unetà mediana di 38 per libanese nel 2050e una porzione di età superiore ai 65 anni25 %.

Ciò avrà un impatto diretto sul mercato del lavoro, sulle spese sanitarie, sulle pensioni e sui meccanismi di protezione sociale. Una forza lavoro più piccola dovrebbe sostenere una maggiore percentuale di anziani.

Il problema demografico non è quindi limitato al confronto tra i libanesi e gli stranieri. Esso riguarda anche la struttura interna della popolazione libanese, il suo rinnovamento e la sua capacità di mantenere i suoi beni nel paese.

Il peso determinante dei ritorni siriani

La variabile più probabile per sconvolgere le proiezioni rimane la presenza siriana.

Gli scenari sviluppati da un alto numero di siriani e una mancanza di enorme ritorno producono una diminuzione meccanicamente rapida della proporzione di libanesi. Al contrario, grandi e durevoli ritorni in Siria cambierebbe significativamente il calcolo.

Questa dinamica è già cambiata dalla caduta del regime di Bashar Al-Assad nel dicembre 2024. I movimenti di ritorno accelerarono nel 2025 e nel 2026, anche se la situazione di sicurezza, economica e umanitaria in Siria continua a determinare la capacità delle famiglie di reinsediamento in modo sostenibile.

Il governo libanese ha reso prioritario il ritorno degli sfollati interni. Ma misurare il fenomeno rimane complesso. I passaggi di frontiera non rappresentano necessariamente ritorni definitivi. Alcune famiglie conservano legami, abitazioni o fonti di reddito da entrambe le parti del confine.

Pertanto, una proiezione fino al 2035 deve essere rivista regolarmente come nuovi dati diventano disponibili.

Nessun recente censimento a decidere

Infine, il dibattito demografico libanese soffre di una vecchia debolezza: l’assenza di un moderno censimento della popolazione generale.

Questa situazione obbliga i ricercatori, le amministrazioni e le organizzazioni internazionali ad attraversare sondaggi, registri amministrativi e stime settoriali. Ogni base incontra un obiettivo particolare e non misura necessariamente la stessa popolazione.

Ci sono anche tre concetti che sono spesso confusi: cittadini libanesi, residenti libanesi e tutti quelli che vivono nel territorio. Un residente libanese che vive all’estero rimane un cittadino libanese ma non fa parte della popolazione residente. Al contrario, un rifugiato o un lavoratore straniero che vive in Libano appartiene alla popolazione attuale senza nazionalità libanese.

The54 %è quindi rilevante a seguito di una stima demografica determinata, ma non può essere trasformata in una proporzione ufficiale e definitiva.

Tuttavia, la tendenza evidenziata rimane importante: il basso tasso di nascita libanese, l’emigrazione, l’invecchiamento e la presenza a lungo termine di una grande popolazione non libanese può ridurre la percentuale di cittadini tra i residenti. L’entità di questa tendenza dipenderà ora principalmente dalle partenze e dai rendimenti della popolazione, dallo sviluppo economico del Libano e dal percorso delle persone sfollate internamente siriane nei prossimi anni.

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