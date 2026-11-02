Rugby a XIII: Il Libano batte la Francia 24-20 al Campionato del Mondo

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Il Libano sconfisse la Francia 24-20 dopo un’estensione domenica 1 novembre 2026 al CommBank Stadium di Parramatta, Sydney. Abbas Miski è entrato nel test decisivo alla fine di un incontro segnato da una caduta francese annullata. Già eliminato dalla Coppa del Mondo di Rugby in XIII, i cedri terminarono il loro torneo con una vittoria.

Il successo libanese è stato giocato intorno all’85 ° minuto. Dopo una mancata penalità di Alex Conti, Arthur Mourgue recupera la palla vicino alla sua linea. Il posteriore francese ha provato un piccolo calcio sulla difesa per perseguire l’azione stessa. Miski ha intercettato la palla e ha segnato, terminando subito la partita.

Qualche minuto prima, i francesi avevano celebrato una vittoria che credevano di aver vinto. César Rougé aveva trascorso una goccia di straordinario, prima della sua cancellazione per un’ostruzione di Thomas Lacans. Il Libano sopravvisse quindi a due momenti critici: la legalizzazione francese alla fine del periodo normativo, e poi questo punto si rifiutò.

Rugby a XIII: Miski decide il destino del gioco

Il saggio di Miski ha stabilito il punteggio a 24-20 in una disputa estesa basata sul principio del punto d’oro. In questa sequenza, la prima squadra a segnare punti vince la partita. Il libanese ha trasformato un recupero nei pressi dell’inizio francese in azione decisiva.

Per Mourgue, quest’ultima iniziativa ha cancellato il beneficio di un gesto notevole qualche minuto prima. Mentre la Francia era guidata 20-18, aveva gestito una caduta a lunga distanza negli ultimi secondi. Questo tentativo a due punti aveva dato alle squadre un pareggio e ha esteso l’incontro.

Il risultato, tuttavia, non è limitato all’errore della parte posteriore francese. Miski aveva già partecipato al primo saggio libanese, al servizio di Conti. Presente all’inizio e alla fine della storia, ha concluso un incontro durante il quale i cedri hanno ripreso più volte in anticipo.

Alex Conti lancia i cedri e organizza il loro attacco

Il Libano aveva aperto il punteggio nei primi minuti. Dopo uno scambio con Miski, Alex Conti ha attraversato la linea francese. La sua trasformazione aveva portato il segno a 6-0. Una penalità di successo più tardi nel primo periodo ha poi dato il libanese otto punti in anticipo.

Questo anticipo non ha permesso ai Cedri di prendere il controllo per molto tempo. La perdita di proiettili rallentava il loro progresso e offriva opportunità ai francesi. Alla fine tornarono con un processo di penalità assegnato ad Amir Bourouh, dopo un intervento del piede di Mustafa Dirani all’inizio.

Mourgue ha aggiunto la trasformazione. Alla pausa, il Libano era solo 8-6. La Francia rimase quindi a portata di mano nonostante il suo primo ritardo. Per i cedri, la sfida del recupero era trovare precisione con la palla.

Conti ha nuovamente giocato un ruolo centrale dopo la pausa. Il suo calcio di rasatura ha permesso a Michael Gabrael di registrare il secondo test libanese. Con la trasformazione, i cedri aumentarono il loro piombo a 14-6. Hanno poi trovato il divario di otto punti costruito nel primo periodo.

La Francia torna ad ogni accelerazione libanese

La risposta francese venne da Guillermo Aispuro-Bichet. Il centro recupera un pallone perso da Jordan Samrani dopo un’intercettazione libanese. Poi si unì all’inizio. La trasformazione di Mourgue portò la Francia a due punti sul punteggio 14-12.

Il Libano ha trovato un’altra apertura intorno all’ora di gioco. Servito al largo di Conti, Tony Francis ha segnato intorno all’angolo. Questa volta, la trasformazione non è passata. Il divario rimase limitato a sei punti, a 18-12, permettendo ai francesi di eguagliare con una prova trasformata.

E’ quello che hanno fatto mentre si avvicinavano agli ultimi dieci minuti. Rougé ha approfittato del pallone poco controllato di Jacob Kiraz per segnare. Mourgue riuscì nella sua terza trasformazione e portò le due selezioni a 18-18.

I sei test finora effettuati non erano quindi sufficienti per separare le squadre. Con ogni nuovo anticipo libanese, la Francia aveva trovato una risposta. Una penalità da Conti ha finalmente dato ai cedri il vantaggio, 20-18, negli ultimi minuti del tempo di regolazione.

Una goccia annullata dopo le celebrazioni francesi

La tensione è salita alla fine dell’incontro. Il capitano libanese Alex Twal e il pilastro francese Julian Bousquet hanno ricevuto un’esclusione temporanea dopo un’alterazione. Entrambe le squadre hanno discusso l’estensione a dodici, dopo la lontana legalizzazione di Mourgue.

La Francia poi pensava che avrebbe vinto il torneo. Ben posizionato davanti ai pali, Rougé ha gestito una goccia. La panchina francese si unì ai giocatori sul prato per festeggiare. Ma l’esame dell’azione ha portato gli arbitri a sanzionare l’ostruzione di Lacans.

Il punteggio rimase bloccato a 20-20. I francesi dovettero riprendere la partita, mentre i libanesi mantenne una nuova possibilità di vincere. La penalità poi tentata da Conti non ha trovato l’obiettivo. La sua traiettoria, tuttavia, ha preceduto il recupero di Mourgue, poi l’intervento vittorioso di Miski.

Una prima vittoria per finire il Campionato del Mondo

Questa partita è stata l’ultima partita di gruppo di entrambe le selezioni. Entrambi avevano perso i primi due incontri e non potevano più unirsi alla fase di eliminazione diretta. Il risultato di domenica non ha quindi deciso una qualifica.

Il Libano rimase in sconfitta contro Papua Nuova Guinea, 42-18, poi Tonga, 36-0. Ha finito la sua Coppa del Mondo con un successo e due contrattempi. La Francia terminò con tre sconfitte, dopo i suoi pesanti fallimenti contro Samoa, 78-4, poi in Inghilterra, 82-0.

Conti ha ricevuto la distinzione del giocatore del gioco. È entrato nel primo test libanese, ha superato due trasformazioni e due sanzioni, dodici punti. Ha anche preparato i saggi di Gabrael e Francesco. Miski ha firmato il quarto, quello che ha fermato l’incontro e ha sollevato il totale libanese a 24 punti.

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