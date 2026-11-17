Il governo francese prevede di aumentare il massimale del libro A nel febbraio 2027, da 25 000 a 30 000 euro. Il limite attuale rimane fissato a €22,950 per i pagamenti individuali. Il tasso di retribuzione è una regola separata: si attesta all’1,70 per cento per il periodo corrente. Il governo ha anche annunciato un aumento in febbraio, senza specificare il livello. L’interesse capitalizzato può già superare il massimale.

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Livret A deve vedere il suo soffitto sollevato nel febbraio 2027, secondo l’annuncio da parte del governo francese il 3 novembre. L’importo preciso rimane tra 25 000 e 30 000 euro. Questa tendenza non è confusa con l’attuale tasso di paga dell’1,70 per cento all’anno. Un aumento dei tassi è annunciato anche per febbraio, senza alcuna percentuale riportata.

Libro Un soffitto ancora da fissare

Sébastien Lecornu ha incaricato il Ministro dell’Economia, Roland Lescure, di preparare il recupero con la Caisse des dépôts. Il massimale per i pagamenti individuali è ora 22.950 euro, un livello stabilito nel 2013.

L’intervallo annunciato non è ancora un nuovo limite applicabile. Indica la guida data per il febbraio 2027. I sommozzatori non possono quindi trattare EUR 30 000 come un limite già entrato in vigore.

Un tasso di 1,70 per cento per il periodo attuale

Il decreto del 28 luglio 2026 fissa il tasso nominale annuo del libro A all’1,70 % per il periodo dal 1° agosto 2026 al 31 gennaio 2027. Il libretto di sviluppo sostenibile e solidale beneficia dello stesso tasso.

Il soffitto determina l’importo che può essere depositato. Il tasso viene utilizzato per calcolare la remunerazione del denaro investito. Cambiare uno non risolve automaticamente l’altro. Il rilascio del governo anticipa la loro evoluzione allo stesso tempo, ma non indica le prestazioni future.

Con l’illustrazione, EUR 10 000 ha mantenuto un anno intero all’1,70 % generando EUR 170 interessi. Questo calcolo assume un capitale e un tasso immutato durante il periodo; non prevede l’interesse che verrà pagato nel 2027.

L’interesse può superare il massimale

Il controsoffitto attuale non vieta l’equilibrio di un Libro A da oltre 22.950 euro grazie all’interesse capitalizzato. Questi continuano ad essere aggiunti. Tuttavia, quando il saldo raggiunge o supera il limite, i nuovi pagamenti non sono più possibili.

L’interesse è calcolato da 15 interi. Un deposito effettuato tra 1 e 15 inizia a generare interesse il 16. Il primo giorno del mese successivo è tenuto conto di un pagamento effettuato dal 16.

Libro A rimane personale: la stessa persona non può contenere più. Il calendario annunciato per febbraio è ancora quello di determinare il nuovo massimale e il tasso applicabile al periodo successivo.

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