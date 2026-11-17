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Health Canada avverte che alcuni rilevatori di radon venduti online possono visualizzare misure errate. Il suo avviso del 16 novembre ha fatto riferimento a diversi promemoria precedenti e ha invitato il dispositivo a essere controllato. Per l’alloggio, la guida canadese raccomanda un minimo di 91 giorni. Una concentrazione superiore a 200 becquerels per metro cubo richiede un lavoro correttivo nell’anno, più veloce quando i livelli sono alti. L’avviso riguarda l’affidabilità delle misurazioni, non tutti i dispositivi elettronici.