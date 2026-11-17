Health Canada mette in guardia contro i rilevatori di radon online le cui misure possono essere errate. In un parere del 16 novembre 2026, l’autorità sanitaria ha invitato le famiglie a controllare gli apparecchi utilizzati. Un valore falsamente basso può consentire l’esposizione prolungata al passaggio; un valore troppo alto può causare preoccupazione indebita.
Dispositivi di misura Radon già richiamati
L’avviso contiene diversi avvisi e promemoria precedenti. Non significa che tutti i sensori elettronici siano difettosi. Health Canada raccomanda di selezionare un dispositivo che ha superato il test di prestazione del Programma Nazionale di Competenza Radon in Canada.
I proprietari di un modello richiamato devono interrompere l’utilizzo e rispettare le linee guida municipali di e-waste. L’avviso viene durante il mese di consapevolezza radon canadese.
Una misura per almeno 91 giorni
La guida di Health Canada raccomanda un minimo di 91 giorni. La lettura one-off o alcuni giorni di test non è sufficiente per stimare l’esposizione media di una dimora. Il risultato dipende in particolare dalla durata e dalle condizioni di misura.
La guida distingue quindi una concentrazione istantanea da una media calcolata per un lungo periodo. Questa differenza è importante per interpretare dispositivi elettronici che visualizzano valori multipli. Una figura sullo schermo da sola non sostituisce un protocollo di misura adatto.
Una misura troppo breve deve portare al test ripetuto in condizioni che permettono una valutazione rappresentativa. Le raccomandazioni riguardano l’alloggiamento misurato: non permettono che il livello di un’altra casa venga dedotto da quello del quartiere.
La Soglia Canadese e il Lavoro Correttivo
La linea guida canadese stabilisce un livello di riferimento di 200 becquerels per metro cubo. Questa unità esprime la concentrazione di radioattività nell’aria. Quando la misura supera questo livello, Health Canada raccomanda lavoro correttivo nell’anno. Più alta è la concentrazione, più veloce è l’intervento.
L’obiettivo non è quello di fermarsi automaticamente a 200 becquerels per metro cubo. Le misure correttive dovrebbero ridurre l’esposizione il più ragionevolmente possibile. La scelta del lavoro dipende dall’edificio e dal livello misurato; la linea guida non impone una soluzione identica per tutte le abitazioni.
Health Canada consiglia di utilizzare un professionista certificato per ridurre le concentrazioni. La prima sfida rimane di avere un risultato affidabile, ottenuto con un dispositivo appropriato e un tempo di misura sufficiente.
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