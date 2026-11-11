Libano: Più di un milione di persone in crisi alimentare · Global Voices

Il rapporto del Ministero dell’Agricoltura, della FAO e del WFP dell’11 novembre: 1.05 milioni di persone sono in crisi alimentare o peggio in Libano.

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Più di un milione di persone in Libano affrontano l’insicurezza alimentare acuta a livello « crisi » o superiore. In una dichiarazione rilasciata mercoledì 11 novembre, il Ministero dell’Agricoltura, della FAO e del Programma Mondiale per l’Alimentazione chiede una continua assistenza umanitaria e un sostegno ai mezzi di sussistenza. Il loro avviso si basa su un’analisi effettuata nel mese di settembre, i cui risultati sono stati pubblicati il 5 novembre dalla IPC.

1.05 milioni di persone interessate

Per il periodo settembre 2026 a febbraio 2027Quadro di classificazione della sicurezza alimentare integratostima 1,05 milioni di persone nella fase 3 o più. Ciò rappresenta il 21% della popolazione analizzata. Di questi, 52.000 sono in fase 4, noto come emergenza.

Queste cifre riguardano diversi gruppi di popolazione che vivono in Libano, non solo cittadini libanesi. L’analisi osserva una vulnerabilità particolarmente elevata tra i rifugiati e i neosostituiti libanesi.

Peggio previsto nella primavera 2027

Tra marzo e luglio 2027, il CPI progettò un aumento di 1,15 milioni di persone nella fase 3 o più, o 24% della popolazione analizzata. Il numero di persone in emergenza potrebbe raggiungere 97.000. Questa è una proiezione, distinta dalla stima che copre il periodo attuale.

Gli autori raccomandano di mantenere l’assistenza alimentare fino a luglio e garantire finanziamenti per giugno e luglio. Essi sostengono anche la protezione dei mezzi di produzione e l’adattamento degli aiuti ai movimenti e ai ritorni delle famiglie.

Un declino relativo che non significa recupero

Nel lorocomunicato stampa dell’11 novembreLe istituzioni avvertono contro la lettura eccessivamente ottimistica del calo rispetto al 24% previsto nell’aggiornamento del 2026 aprile. L’evoluzione delle condizioni di spostamento e di conflitto spiega questa differenza, senza dimostrare un miglioramento duraturo nella situazione delle famiglie.

Il WFP descrive i budget per il cibo e il carburante, il debito e il risparmio. Alcune famiglie conservano il loro consumo attraverso l’assistenza e arbitrali sempre più difficili. A sud, Akkar e Baalbek-Hermel, le difficoltà agricole e le restrizioni all’accesso alla terra indeboliscono anche il reddito. Le agenzie stanno sostenendo per collegare l’emergenza alimentare al recupero agricolo ed economico.

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