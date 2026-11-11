Italia: Scuole evacuate dopo gli avvisi di bomba

Le e-mail anonime hanno attivato avvisi di bomba in diverse regioni italiane l’11 novembre 2026. Le autorità evacuarono le scuole e intrapresero ispezioni. A Ciampino, gli stabilimenti che ricevono avvisi rimangono chiusi per il giorno. A Pomezia, la chiusura riguarda tutte le scuole del comune. Le misure sono preventive e non dimostrano la presenza di esplosivi. Il monitoraggio continua, mentre le decisioni sulla ripresa dei corsi sono prese dalle autorità locali.

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Gli avvisi di bomba portarono all’evacuazione scolastica in diverse regioni italiane mercoledì 11 novembre 2026. Le e-mail anonime alle istituzioni hanno portato a ispezioni e chiusure preventive. Le autorità locali distinguono queste misure di sicurezza dalla scoperta effettiva di un dispositivo esplosivo. L’origine dei messaggi rimane da stabilire.

Bomb Alerts Stabilimento trattato da Stabilimento

In Veneto, il governo regionale conferma che sono state coinvolte decine di scuole. Gli alunni, gli insegnanti e il personale hanno lasciato gli edifici come precauzione. Le forze di sicurezza hanno avviato dei controlli.

Il presidente della regione, Alberto Stefani, ha chiesto che i responsabili siano identificati e puniti. Ha anche invitato le famiglie ad essere calmo e a rispettare le istruzioni ufficiali. La regione ha segnalato il monitoraggio con le agenzie competenti e la protezione civile.

Queste conferme locali stabiliscono la realtà delle evacuazioni. Essi non permettono di concludere che ci sono bombe negli stabilimenti interessati. Le indagini devono determinare l’origine e la credibilità delle minacce.

Ciampino chiude i siti interessati per il giorno

A Ciampino, vicino a Roma, il comune ha dettagliato le decisioni prese dopo le relazioni ricevute dalle autorità scolastiche. I funzionari scolastici hanno evacuato studenti e personale nelle aree di assemblaggio esterne.

La polizia e la polizia locale hanno effettuato controlli sugli edifici e sui loro dintorni. Il sindaco ha firmato un ordine sospendendo i corsi e chiudendo i siti scolastici ricevendo il rapporto per tutto il giorno.

La misura non costituisce un’autorizzazione a tornare nei locali per le imprese. Il comunicato comunale vieta l’accesso agli edifici e alle loro dipendenze da qualsiasi persona non espressamente autorizzata dalle autorità di polizia.

Il comune ha attivato anche il suo centro operativo comunale. Questa struttura dovrebbe garantire il coordinamento con i servizi competenti e monitorare gli sviluppi. Il meccanismo prevede la possibilità di ulteriori decisioni in caso di necessità dei controlli.

Chiusure locali, senza bilancio nazionale definitivo

A Pomezia, anche nella regione di Roma, il comune annuncia la chiusura di tutte le scuole del suo territorio per questo mercoledì. Si basa sull’Ordine Comunale n. 24 dell’11 novembre, emesso per motivi di ordine pubblico.

In Lombardia sono state segnalate anche evacuazioni nelle province di Milano, Varèse e Brescia. Secondo un’agenzia di stampa, le operazioni hanno coinvolto diversi servizi di polizia, vigili del fuoco e specialisti demining. In Puglia, alcuni studenti sono stati in grado di tornare alle loro classi dopo le ispezioni.

Situazioni quindi differiscono secondo le istituzioni e le decisioni locali. Le prime figure nazionali rilasciate al mattino si sono evolute. Essi non devono essere confusi con un numero confermato di dispositivi scoperti.

La ripresa dei corsi dipenderà dai controlli e dalle istruzioni delle autorità competenti. A Ciampino, l’ordine annunciato riguarda tutto il giorno dell’11 novembre. Il comune mantiene il suo centro operativo attivo per monitorare i controlli e agire se necessario.

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