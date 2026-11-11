ISO 20022: BDL rinnova i pagamenti

La Banca del Libano riferisce che ha completato la migrazione dei suoi sistemi di insediamento e di compensazione a ISO 20022 nel 2025. Queste strutture standard informazioni scambiate tra istituzioni finanziarie. Deve essere distinto dai servizi offerti ai clienti. Il rapporto annuale presenta anche pagamenti istantanei, servizi mobili e la smaterializzazione di assegni e cantieri. Anche gli usi amministrativi e le condizioni pratiche devono essere controllati separatamente. L’ammodernamento tecnico non garantisce automaticamente un trasferimento gratuito o immediatamente disponibile.

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La Banca del Libano riferisce che ha completato l’aggiornamento dei suoi sistemi di insediamento e di compensazione a ISO 20022 nel 2025. Questo standard organizza le informazioni che accompagnano le transazioni finanziarie. Prepara scambi più strutturati tra istituzioni. Non significa che tutti i libanesi hanno già trasferimenti istantanei o servizi bancari gratuiti.

Il rapporto annuale 2025 della BDL, citato nel novembre 2026 nel suo catalogo, distingue una trasformazione effettuata e diversi progetti ancora da sviluppare. La migrazione riguarda BdL-RTGS, un sistema di regolamento lordo in tempo reale e BdL-CLEAR, un sistema di pagamento al dettaglio e di compensazione. I pagamenti istantanei, mobile banking e la smaterializzazione dell’elaborazione degli assegni rimangono come progetti strategici.

Questa distinzione fornisce il punto di partenza per un esame concreto della modernizzazione. Un’infrastruttura può adottare un linguaggio comune senza che ogni servizio destinato al pubblico sia già aperto. I limiti di tempo, le tasse e le condizioni di accesso sono soggetti ad altre scelte tecniche, commerciali e regolamentari.

Dati di pagamento della struttura ISO 20022

ISO 20022 è una famiglia di standard internazionali per lo scambio elettronico di dati finanziari. Definisce concetti comuni e come organizzare messaggi tra banche, sistemi di pagamento e altre istituzioni. Il suo campo è più di semplici trasferimenti: comprende titoli, carte e transazioni di cambio straniere.

La modifica riguarda le informazioni trasmesse con la transazione. Una struttura condivisa facilita l’identificazione e la lavorazione di elementi utili da diversi sistemi. L’obiettivo è ridurre le ambiguità e gli interventi manuali, migliorando al contempo la qualità dei dati. Tuttavia, questi vantaggi dipendono da come ogni partecipante utilizza lo standard.

Il BDL descrive la sua migrazione come la transizione dai messaggi SWIFT MT ai messaggi MX. Il rapporto evidenzia un linguaggio finanziario unificato, un flusso più accurato di informazioni e migliori capacità di controllo. Non pubblica alcuna misura per quantificare una riduzione efficace del tempo medio o del costo di un trasferimento in Libano.

Due sistemi centrali, diverse funzioni

BdL-RTGS e BdL-CLEAR hanno posizioni diverse nell’organizzazione dei pagamenti. Il primo riguarda il regolamento lordo in tempo reale; il secondo riguarda i pagamenti al dettaglio e la compensazione. La loro modernizzazione riguarda gli scambi tra i partecipanti e le infrastrutture centrali. Non è confuso con l’interfaccia di un’applicazione utilizzata da un individuo.

Elemento Stato descritto nella relazione BDL 2025 Ciò che rende possibile BdL-RTGS e BdL-CLEAR Aggiornamento a ISO 20022 completato Migrazione delle infrastrutture e dei messaggi Sistema di pagamento istantaneo Studio e sviluppo Un progetto, non una disponibilità generale dimostrata Mobile banking Edificio strategico Asse di sviluppo Elaborazione di assegni elettronici Progetto di dematerializzazione Un’evoluzione ancora da distinguere dal servizio operativo Pagamenti governativi Coordinamento e lancio in preparazione Un dispositivo la cui distribuzione deve essere verificata separatamente

La tabella descrive la dichiarazione presentata nella relazione annuale. Non sostituisce un programma di implementazione aggiornato. Un annuncio successivo potrebbe cambiare alcuni progetti; dovrebbe poi essere esaminato per la sua portata, i partecipanti e la data di applicazione.

Per il pubblico, la differenza è importante. Un messaggio strutturato migliore può facilitare la lavorazione di un’operazione senza rimuovere i controlli necessari. La disponibilità di un trasferimento dipende anche dal funzionamento delle istituzioni interessate, dalle ore di servizio, dall’insediamento e dalle condizioni del conto.

Il pagamento immediato rimane un progetto separato

Un sistema di pagamento istantaneo non è definito esclusivamente dal formato del messaggio. Si tratta di un’organizzazione che permette al servizio pubblicizzato di funzionare con le caratteristiche attesi. La migrazione ISO 20022 è un elemento tecnico utile; Non è sufficiente dimostrare che questo sistema è già disponibile per tutti gli utenti.

Il rapporto BDL utilizza specificamente il registro di studio e di sviluppo per i pagamenti istantanei. Presentare questa frase come annuncio di un lancio nazionale rimuoverebbe una differenza essenziale tra obiettivo e realizzazione. Il documento non prevede, in questa sezione, una data unica per l’apertura al pubblico o un elenco completo delle istituzioni partecipanti.

La stessa cautela dovrebbe essere applicata ai servizi mobili e agli assegni. Un’operazione avviata su un telefono non necessariamente prende un circuito istantaneo. La dematerializzazione di un documento non stabilisce anche che il suo insediamento diventa immediato. Ogni servizio deve essere valutato secondo le proprie regole.

Le amministrazioni sono un’altra parte del progetto

Il BDL descrive il coordinamento con le amministrazioni pubbliche e le istituzioni per modernizzare la gestione dei loro conti. Il rapporto si riferisce a un sistema di pagamento del governo e un uso aumentato di carte per raccogliere tasse e tasse. Esso menziona i terminal nei centri e nei locali del Ministero delle Finanze, con una proroga prevista alle altre amministrazioni.

Queste linee guida riguardano sia l’amministrazione pubblica che l’esperienza degli utenti. Il monitoraggio delle entrate, delle spese e dei bilanci potrebbe essere facilitato da dati meglio organizzati. Tuttavia, il rapporto non consente un elenco aggiornato di tutte le finestre in cui una carta è accettata, né permette che tutte le tasse vengano pagate in questo modo.

La distribuzione deve quindi essere verificata dall’amministrazione. Per un contribuente, gli elementi decisivi rimangono il servizio effettivamente disponibile, i mezzi di pagamento accettati e le condizioni applicabili. Una modernizzazione centrale non sostituisce queste informazioni pratiche.

Anche uno standard comune deve essere utilizzato in modo coerente

Nel suo aggiornamento del 26 febbraio 2026, la commissione per i pagamenti e le infrastrutture di mercato sottolinea l’importanza di un’applicazione armonizzata della ISO 20022. Le istituzioni possono adottare lo stesso standard durante l’utilizzo in modo diverso, limitando i benefici attesi. Il Comitato e i professionisti interessati propongono requisiti comuni per i pagamenti transfrontalieri, con un periodo di adozione fino alla fine del 2027.

Queste raccomandazioni internazionali non costituiscono da sole un nuovo obbligo imposto ad ogni cliente libanese. Essi mostrano perché la migrazione tecnica deve essere accompagnata da un lavoro sulla qualità e sulla coerenza dei dati. Il prossimo indicatore utile sarà la traduzione di questa infrastruttura in servizi documentati: portata dei partecipanti, disponibilità, tempi di misura e condizioni di utilizzo pubblicate.

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