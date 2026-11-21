Nizar Hani offre un fondo di assicurazione agricola dopo le perdite di congelamento in Bekaa. Il Ministero cita i raccolti, le attrezzature e il reddito degli agricoltori. Le regole di campo, di finanziamento e di compensazione restano da definire. Non è ancora possibile fare domande al fondo.

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Dopo il congelamento che ha colpito parte delle colture autunnali a Bekaa, il Ministro dell’Agricoltura, Nizar Hani, propone un fondo di assicurazione agricola. Il suo dipartimento ha annunciato la mossa il 20 novembre ad Agri Lebanon. Non sono stati annunciati né i termini di finanziamento né i termini di compensazione né una data di apertura. D’altra parte, il progetto solleva una questione concreta: come può un incidente di coltura anche impedire all’operatore di preparare il prossimo?

Una proposta derivante dalle perdite di caduta

Di fronte ai partecipanti, Hani ha preso come esempio il congelamento nel centro e a nord del Bekaa. Secondo il rapporto del Ministero, non si tratta solo di colture: si tratta di proteggere attrezzature di produzione e reddito agricolo da diversi pericoli, tra cui il congelamento, la grandine, la siccità e il fuoco. Il testo non definisce la copertura di ciascuno di questi rischi. Né dice se la garanzia funzionerebbe come assicurazione pre-stagione, come fondo di emergenza pubblico o come combinazione di entrambi.

La distinzione cambierà ciò che i produttori possono aspettarsi dal regime. Un’indennità di raccolta copre una parte della produzione persa secondo le regole. Una garanzia sullo strumento produttivo può aiutare a ripristinare una serra o attrezzature. Proteggere il reddito, d’altra parte, comporta guardare a che cosa l’azienda avrebbe potuto vendere e che cosa può ancora vendere dopo il disastro. Una coltura può rimanere commercializzabile a prezzi ridotti senza essere completamente distrutta. Al contrario, riparare uno strumento non fa il reddito di una stagione già persa. Questi sono tre problemi diversi, anche se a volte si verificano nella stessa fattoria.

Il registro identifica gli operatori; non crittografa danni

L’annuncio è in linea con le priorità della Strategia Nazionale Agricola 2026–35, che il Ministro ha ricordato in tre settori: migliore comprensione delle fattorie, monitoraggio dei prodotti e finanziamento delle attività secondo il loro ciclo produttivo. Il registro degli agricoltori esiste già. La FAO ha confermato il 20 aprile che ha continuato a lavorare con il Ministero per lo sviluppo e il censimento agricolo. La registrazione è un mezzo per identificare i produttori; Il rapporto del 20 novembre non afferma che innescherà una compensazione o che solo i proprietari saranno in grado di rivendicare la protezione.

La differenza è importante per un operatore che cresce un pacco leased o le cui colture cambiano da una stagione all’altra. Un registro permette di sapere chi è attivo; La valutazione di un disastro deve quindi determinare cosa è stato effettivamente coltivato, in quale fase della stagione e dove. Il 13 giugno il Ministero e il Consiglio nazionale per la ricerca scientifica hanno presentato una valutazione nazionale dei danni agricoli. Il ministero ha anche riferito lo sviluppo di una piattaforma di monitoraggio. Questi strumenti possono informare le priorità. Non sostituiscono una regola pubblica per trovare una perdita, calcolare la compensazione e sfidare un rifiuto.

Finanziamento del prossimo ciclo piuttosto che promettere il rimborso del vecchio

Dopo il congelamento, un produttore può dover acquistare le seguenti piante o ingressi, mentre il raccolto precedente non ha riportato quasi nulla. Un credito stagionale può far avanzare queste spese; Tuttavia, deve essere rimborsato. Una garanzia di rischio aziendale soddisfa un’altra esigenza: assegna parte della perdita quando si verifica l’evento previsto. La precedente strategia agricola, che copre il 2020-2025, già contraddistinta assicurazione sul rischio e accesso al credito. La proposta presentata il 20 novembre mette in primo piano il primo soggetto, senza specificare la quota che sarebbe dovuta a produttori, autorità pubbliche o potenziali assicuratori.

Resta anche da vedere come il fondo reagirebbe ad uno shock che colpisce molte aziende allo stesso tempo. Il gelo esteso può innescare molte richieste nella stessa piscina; la siccità può influenzare diverse stagioni. Se le risorse del fondo sono bloccate, il testo dovrebbe indicare in anticipo come sarà distribuito l’aiuto. La distruzione della guerra e la perdita causata dall’impossibilità di unire una trama sono problemi separati. Il ministro ha fatto riferimento al recupero agricolo delle zone danneggiate, ma il comunicato stampa non dice che la garanzia proposta coprirà queste perdite. Non dovrebbe essere assegnato l’aiuto rurale già annunciato.

Prima che il fondo possa essere utilizzato, richiederà quindi un testo che identifica il gestore, imposta le perdite coperte, specifica chi può presentare una domanda e fornisce risorse e un tempo di elaborazione. Niente nell’annuncio consente all’operatore di archiviare un file per questo nuovo fondo oggi. Per valutare la sua utilità, il primo benchmark sarà meno l’importo promesso che la possibilità di ottenere una decisione prima di passare la stagione successiva.

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