Prezzo del caffè: perché il pacchetto non segue il corso

I riferimenti internazionali per caffè verde aumentarono bruscamente tra il 2023 e il 2025. Il loro livello di ottobre 2026 non è tradotto meccanicamente al banco. Con dati comparabili e simulazioni esplicitamente identificate, questo file rompe materia prima, elaborazione, distribuzione e servizio. Spiega anche come confrontare pesi e prezzi senza inventare l’inflazione del caffè libanese.

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Il prezzo del caffè non è direttamente su una quotazione globale. Dopo un forte aumento tra il 2023 e il 2025, i riferimenti del caffè verde erano inferiori nell’ottobre del 2026. Ma il pacchetto acquistato in negozio e la tazza servita al banco includono altre spese. Decomporre questa catena aiuta a capire perché un rilascio della materia prima non produce una goccia identica al corpo.

Dopo la memoria, i processori, l’elettricità e l’uso di intelligenza artificiale, questa serie di prezzi si trasforma in un acquisto quotidiano. Il caffè offre un esempio particolarmente significativo: due varietà possono evolversi in modo diverso, il peso cambia durante la lavorazione e il servizio diventa parte del prodotto quando si consuma all’esterno.

Prezzo del caffè: tre anni misurati con lo stesso indicatore

TheBanca Mondiale Foglio Rosa Novembre 3, 2026fornisce medie annue comparabili, in dollari attuali per chilogrammo di caffè verde. Il suo riferimento Arabica è passato da $4.54 nel 2023 a 5.62 nel 2024, e poi 8.47 nel 2025. Il riferimento robusta è aumentato da 2.63 a 4.41 e poi $4.86.

Media annuale Arabica, $/kg Robusta, $/kg 2023 4.54 2.63 2024 5.62 4.4 2025 8.47 4.86

In entrambi gli anni, gli aumenti calcolati sono rispettivamente dell’86,6% e dell’84,8%. Il loro ritmo è diverso: l’aumento di robusta è più concentrato nel 2024, quello di arabica nel 2025. Queste serie internazionali non misurano il prezzo di un pacchetto specifico o il reddito ricevuto da un agricoltore.

Media annuale 2023-2025 e ottobre 2026 separati. Riferimenti internazionali, non prezzi al dettaglio in Libano. Banca Mondiale, Foglio Rosa, 3 novembre 2026; grafico © Libnanews.

Nell’ottobre del 2026, i riferimenti raggiunsero $7,40 e $3,63 per chilogrammo. Questo punto mensile deve rimanere separato dalle medie annuali. Non dà il bilancio del 2026, che è ancora incompleto, e non permette di annunciare una diminuzione equivalente nelle imprese libanesi.

La concentrazione di tempo e di approvvigionamento rende i prezzi sensibili

Nella suaanalisi pubblicata il 14 luglio 2026La FAO ricorda che il Brasile e il Vietnam rappresentano quasi la metà della produzione mondiale di caffè. Un shock in alcune regioni può quindi cambiare rapidamente l’offerta internazionale. L’organizzazione collega recenti focolai a siccità, geli e perdite di produzione in diversi paesi fornitori.

La FAO sottolinea inoltre che queste variazioni vengono trasmesse in modo incompleto e in modo non uniforme lungo la catena. I produttori e i consumatori non sperimentano allo stesso tempo lo stesso movimento. Trasporti, trasformazione e distribuzione separano il prezzo internazionale dalle spese finali.

Questa concentrazione spiega una vulnerabilità, ma non permette di attribuire ogni variazione giornaliera ad un evento meteo isolato. Un annuncio di raccolta, stock disponibili e aspettative possono cambiare il commercio prima che nuovi cereali arrivino a un arrosto.

Un chilogrammo verde non diventa un chilogrammo arrosto

Il confronto richiede prima che lo stesso materiale venga mantenuto. Il caffè verde viene elaborato prima della sua vendita abituale al consumatore. In particolare, la tostatura cambia il suo peso. Dividere il prezzo del pacchetto dal prezzo di un chilogrammo verde non dà quindi un margine diretto.

Unointernational Coffee Organization studio metodologico, 2011, usato un coefficiente di 1.19 per convertire il peso arrosto in equivalente verde. Questa vecchia convenzione statistica serve solo come illustrazione qui. Non misura il rendimento effettivo di ogni arrosto.

Con questa convenzione, un pacchetto di 250 grammi corrisponde a 297.5 grammi di caffè verde. Per un’assunzione di materia prima di $6 per chilogrammo, il suo componente verde sarebbe di circa $1.79. A $9, raggiungerebbe $2.68. Questi prezzi ipotetici non sono né quote di importazione né prezzi osservati in Libano.

Il calcolo isola un meccanismo: un aumento del 50% del prezzo della materia prima aumenta il suo costo di $0,89 per pacchetto. Non dimostra che il prezzo finale deve aumentare del 50%. I trasporti, la tostatura, l’imballaggio e altri oggetti devono ancora essere contabilizzati.

Dal grano al pacchetto, diverse fatture aggiungono

L’acquisto di caffè è una prima linea. Secondo i contratti, aggiunge merci, assicurazione, sdoganamento e trasporto nazionale. È necessario controllare che cosa il prezzo della fattura include già: l’aggiunta di due volte un’assicurazione o un trasporto supererebbe il costo.

La trasformazione prevede poi una macchina, energia, personale, manutenzione e locali. L’imballaggio include la borsa, la chiusura, l’etichettatura e la manipolazione. La distribuzione aggiunge anche spese di stoccaggio e commerciali. Nello studio ICO, la differenza tra valore di importazione e prezzo di vendita al dettaglio ha coperto proprio alcune di queste funzioni, imposte e risultati aziendali, non solo profitto.

Il costo dell’unità dipende anche dal volume effettivamente venduto. Una spesa fissa di $600 sparsi oltre 1.000 pacchetti rappresenta $0.60 per pacchetto. Su 500 pacchetti, sono $1.20. Questo esempio puramente aritmetico non descrive alcun business: mostra perché un venditore può essere pressioneto sui suoi costi anche quando il caffè verde scende.

Il margine netto richiede la rimozione di tutti i costi rilevanti dal fatturato. Una differenza tra il prezzo di acquisto del grano e il prezzo di vendita del pacchetto non è sufficiente per calcolarlo. Al fine di misurare un possibile aumento della redditività, i conti comparabili sarebbero richiesti in diversi periodi.

Il prezzo visualizzato può nascondere una modifica della quantità

Per il consumatore, il confronto inizia con il peso netto. Un pacchetto venduto $5 per 250 grammi è $20 per chilogrammo. Se il suo contenuto aumenta a 200 grammi allo stesso prezzo, il chilogrammo costa 25, o 25% in più. I valori sono fittizi, ma il calcolo si applica a due biglietti effettivi.

Occorre anche mantenere un prodotto comparabile. Una diversa assemblaggio, origine, certificazione o presentazione può cambiare il costo. Un cambiamento delle entrate non consente un riferimento immutato per misurare correttamente l’inflazione. Il prezzo per chilogrammo migliora la lettura, senza rendere tutti i caffè equivalenti.

Il confronto delle promozioni richiede la stessa disciplina. Uno sconto di una volta, un acquisto lotto o un beneficio abbonato non rappresentano necessariamente il prezzo disponibile per ogni cliente. L’importo pagato, la quantità effettivamente ottenuta e i costi di consegna devono essere riconciliati.

Al banco, il cliente acquista anche un servizio

Una tazza servita in uno stabilimento comprende preparazione e servizio. Lo spazio, le attrezzature, il lavaggio, l’acqua, l’energia e il tempo di lavoro non scompaiono quando il grano scorre indietro. Un caffè al bancone non può quindi essere paragonato al costo di una dose preparata a casa.

Un secondo calcolo permette di isolare l’ordine di grandezza. Con una dose ipotetica di 8 grammi di caffè torrefatto e il coefficiente statistico di 1.19, un aumento di 3 dollari del chilogrammo verde aggiunge circa 2,86 centesimi alla materia prima della tazza. Questo risultato cambia con la dose e la resa. Non è né una tariffa raccomandata né una stima del margine di un caffè.

Un aumento molto più forte della tazza può avere altre cause. Esso deve essere esaminato sulla base dei costi effettivi e della politica commerciale dell’istituzione. L’evoluzione del grano da solo non è sufficiente a giustificarlo, così come il suo declino da solo non fissa automaticamente il nuovo prezzo del servizio.

Cosa dicono queste cifre in Libano

Le fonti consultate non forniscono un insieme coerente di prezzi libanesi, con costante marca, peso e composizione, nel corso di diversi anni. Sarebbe quindi abusivo trasformare gli sviluppi globali in tassi nazionali di inflazione del caffè. I riferimenti internazionali illuminano la fattura; i biglietti locali e le fatture sono tenuti a misurare a valle.

Un utile follow-up manterrebbe gli stessi riferimenti negli stessi venditori, con date, pesi e condizioni di acquisto. Per una struttura, porterebbe il costo del caffè più vicino ad altre spese e il numero di bevande vendute. Ciò distinguerebbe tra una materia prima più costosa, una quantità ridotta e un aumento del costo del servizio.

Il prossimo relax dei corsi non deve quindi essere giudicato solo sull’etichetta di un giorno. Per determinare se raggiunge effettivamente il bilancio, la prova sarà quella di un prodotto immutato, nella stessa quantità, acquistato in condizioni comparabili. È questo riavvicinamento che permette di passare dal prezzo mondiale del grano al prezzo concreto del caffè.

Illustrazione attuale: Maria Orlova, tavolino, 2020,Pexel, usato sottolicenza Pexels. Non rappresenta un commercio libanese identificato.

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