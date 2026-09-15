Dietro le quinte: l’aiuto all’esercito libanese potrebbe essere condizionato a risultati sul monopolio delle armi

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La preparazione dell’incontro di Parigi sul sostegno all’esercito libanese nasconde una questione più politica di quanto suggerisce il discorso ufficiale. Al Joumhouria del 15 settembre 2026 riferisce, citando fonti diplomatiche, che un orientamento americano sarebbe quello di collegareil volume e la natura dell’aiutoi risultati raggiunti dallo Stato e dai militari nell’attuazione dei loro impegni. La prima è la questione del monopolio statale delle armi.

Washington vorrebbe passare da una logica di sostegno a una logica di risultati

Secondo Al Jumhouria, sono importanti i bisogni della delegazione libanese da presentare a Parigi. L’esercito è alla ricerca di veicoli, moderni sistemi di comunicazione, attrezzature protettive e mezzi per operazioni e controllo del campo. La crisi finanziaria rimane anche un grosso problema. Il sostegno internazionale deve garantire la disponibilità e la capacità del personale militare di svolgere le loro missioni.

Tuttavia, il giornale riporta una decisiva riserva americana. Washington vorrebbe stabilire un legame tra questo aiuto e la capacità del Libano di applicare in pratica il principio di esclusiva autorità di Stato. La fonte diplomatica citata include il ritiro delle armi e il divieto di manifestazioni armate al di fuori del quadro ufficiale.

L’ombra è importante. Non sarebbe più una questione di aiutare un’istituzione considerata essenziale per la stabilità del Libano. I partner cercherebbero anche di misurare ciò che questa istituzione è in grado di fare con i mezzi che è dato.

Al Joumhouria ha aggiunto che alcuni sostenitori dell’esercito avrebbero mantenuto un atteggiamento prudente in attesa di riforme più chiare e garanzie politiche. Il governo dovrebbe dimostrare la sua volontà di far rispettare le decisioni dello Stato, in particolare sulla questione delle armi.

Tuttavia, lo stato esatto di queste informazioni deve essere mantenuto.Il corpus non contiene una dichiarazione ufficiale degli Stati Uniti che annuncia pubblicamente una condizione formale che una tale quantità di armi o una somma sarebbe rifiutata se il Libano non avesse raggiunto un obiettivo specifico.Questo è un orientamento americano riportato da fonti diplomatiche di Al Joumhouria.

Parigi potrebbe quindi diventare un test politico tanto quanto una conferenza militare

Questa fiducia cambia la lettura dell’incontro di Parigi. Annahar del 15 settembre 2026 spiega che l’incontro del 17 settembre fa parte del processo di Aqaba ed è un passo preparatorio per una più ampia mobilitazione delle forze armate libanesi. Joseph Aoun, Emmanuel Macron e re Abdullah II devono partecipare a questa sequenza, con funzionari militari e rappresentanti internazionali.

Ufficialmente, il file è quello delle capacità militari. Ma mentre le informazioni di Al Joumhouria sono accurate, le discussioni si concentreranno indirettamente su una questione molto più sensibile:sono partner stranieri disposti a rafforzare l’esercito enormemente prima di avere la prova che possono esercitare l’autorità militare esclusiva dello stato?

Questa domanda pone Beirut in una situazione difficile. Il Libano spiega che un esercito meglio attrezzato è necessario per estendere l’autorità statale. Alcuni partner potrebbero rispondere che vogliono prima osservare i progressi concreti prima di aumentare significativamente il loro sostegno.

I due ragionamenti possono quindi formare un cerchio difficile da rompere. L’esercito può sostenere che ha bisogno di risorse aggiuntive per svolgere più missioni. I donatori possono richiedere maggiori risultati per giustificare nuovi mezzi.

Ad Diyar del 15 settembre 2026 aggiunge a questo punto. Il giornale riferisce che il comando militare vorrebbe uscire dal modello di aiuti di punta. Essa cercherà partenariati sostenibili, tra cui formazione, attrezzature, manutenzione e assistenza tecnica. Questo approccio potrebbe costruire capacità nel corso di diversi anni piuttosto che dipendere da consegne occasionali.

Il Sud sarebbe la terra principale su cui i partner giudicherebbero l’esercito

La condizionalità di cui al sud ha il suo pieno significato. Al Jumhouria collega direttamente il sostegno internazionale alla distribuzione dell’esercito e al processo di negoziazione con Israele. Le discussioni includono aree in cui il ritiro israeliano, la presenza dell’esercito e le procedure di verifica potrebbero essere testate.

In questo senso, ogni distribuzione di successo avrebbe un valore che va oltre il terreno. Diventerebbe un argomento diplomatico che permetta al Libano di cercare un ulteriore sostegno.

L’esercito deve dimostrare che può occupare permanentemente i settori interessati, prevenire il ritorno di una presenza armata non statale e diventare l’interlocutore di sicurezza unico. Se questa dimostrazione si rivela convincente, i partner potrebbero considerare che l’investimento nell’istituzione produce i risultati desiderati.

Gli eventi di Ali al-Taher danno una dimensione immediata a questo problema. Diversi giornali il 15 settembre hanno presentato il controllo delle altezze e la distribuzione dell’esercito come elementi essenziali del nuovo equilibrio delle forze. L’ex presidente Michel Sleiman chiede a Hezbollah di consegnare le posizioni interessate all’esercito. La visita di Joseph Aoun a Nabatiyah è anche interpretata come un’affermazione dell’autorità statale.

La questione delle armi diventa quindi inseparabile da quella del supporto militare straniero. Ciò che viene presentato in Libano come un dibattito costituzionale e politico può essere trattato dai donatori come un criterio per valutare l’efficacia del loro aiuto.

La scomparsa prevista del sistema attuale nel Sud aumenta l’urgenza

Al Joumhouria riferisce anche discussioni tra Parigi, Roma e Washington sul futuro della presenza internazionale nel sud dopo la fine dell’attuale regime della Forza Interim delle Nazioni Unite. Le informazioni pubblicate non permettono ancora di identificare con precisione la formula che potrebbe avere successo. Tuttavia, mostrano che i partner stanno già pensando alla prossima architettura di sicurezza.

Questo rafforza meccanicamente il ruolo atteso dell’esercito libanese. Se la presenza internazionale è ridotta o trasformata, una certa responsabilità dovrà essere assunta dalle istituzioni nazionali. Il sostegno internazionale non sarebbe quindi limitato a mantenere le attuali capacità militari. Sarebbe usato per prepararsi ad un aumento delle sue responsabilità.

Questo spiega anche perché i donatori possono richiedere garanzie. Non vogliono solo finanziare gli stipendi o fornire attrezzature. Essi stanno guardando se l’esercito può effettivamente eseguire le funzioni trasferite ad esso.

L’appuntamento di Parigi divenne così il punto di incontro per tre dossier: capacità militari, monopolio delle armi e futuro del sistema di sicurezza nel Sud.

Precedente conferenze fanno Beirut sospetto di promesse

Tuttavia, la cautela non viene solo da donatori. I funzionari libanesi hanno anche motivi per essere attenti agli annunci internazionali.

Ad Diyar del 15 settembre 2026 ricorda che diverse conferenze di sostegno hanno già prodotto impegni la cui attuazione è rimasta al di sotto delle aspettative. Le modifiche delle priorità dei donatori, delle procedure amministrative e dell’assenza di meccanismi permanenti hanno talvolta rallentato o ridotto gli aiuti.

Ibrahim Kanaan ha ribadito questa preoccupazione quando ha fatto riferimento al finanziamento internazionale. Il suo messaggio è quello di chiedere risultati misurabili piuttosto che nuovi annunci. Questo commento non riguarda esclusivamente l’esercito, ma riflette una preoccupazione nei casi di cooperazione esterna.

Il comando militare vorrebbe quindi che l’esercito partecipasse direttamente alla definizione dei programmi. In questo modo, potrebbe identificare le sue priorità operative piuttosto che ricevere attrezzature selezionate principalmente dai donatori.

Ciò è importante di fronte alla condizionalità americana riportata da Al Joumhouria. Se Washington vuole giudicare l’esercito sui suoi risultati, Beirut può a sua volta chiedere che i mezzi forniti corrispondono alle missioni che gli viene chiesto di eseguire.

Qatar e Turchia offrono canali complementari

Il Libano sta anche cercando di diversificare le fonti di sostegno per il suo esercito. Al Binaa e Al Sharq del 15 settembre 2026 riportano l’incontro tra il comandante dell’esercito Rodolphe Haykal e l’ambasciatore del Qatar Saud bin Abdelrahman Al Thani. Haykal ha ringraziato Doha per il suo continuo sostegno e ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra i due eserciti.

La commissione per le finanze e il bilancio approva anche un accordo di cooperazione militare con la Turchia. Al Sharq indica che il suo valore raggiunge 100 milioni di sterline turche, o circa tre milioni di dollari secondo il giornale. Lo schema dovrebbe consentire scambi di competenze, attrezzature e altre forme di cooperazione nel corso di cinque anni.

Queste iniziative rimangono modeste in relazione alle esigenze generali dell’esercito. Tuttavia, sono di importanza diplomatica. Essi permettono al Libano di non rendere la sua istituzione militare dipendente da un partner.

Possono anche dare a Beirut un piccolo margine di fronte alle condizioni imposte da alcuni donatori occidentali. Tuttavia, questo margine rimane limitato. Le esigenze finanziarie, logistiche e tecniche dell’esercito sono tali che gli Stati Uniti, la Francia e altri principali partner manterranno un peso decisivo.

Dietro l’aiuto è quindi la definizione del futuro ruolo dell’esercito

La fiducia di Al Joumhouria permette di leggere diversamente le discussioni a Parigi. La domanda non è solo:quanto riceverà l’esercito?Diventa:quali missioni dovrà effettivamente eseguire per continuare a ricevere di più?

Secondo le fonti diplomatiche del giornale, Washington cercherà di misurare la capacità del Libano di tradurre il principio del monopolio delle armi in realtà. Parigi cerca di costruire la capacità dell’istituzione. Beirut richiede risorse sufficienti per consentire all’esercito di espandere la sua distribuzione. Allo stesso tempo, i negoziati con Israele fanno il controllo del terreno dalle forze regolari un elemento centrale di qualsiasi ritiro.

La potenziale condizionalità degli aiuti crea quindi un rapporto molto concreto tra la politica interna e l’assistenza internazionale. Una decisione libanese sulle armi potrebbe avere un impatto sul livello delle attrezzature dell’esercito. Al contrario, il rafforzamento dell’esercito potrebbe essere presentato dallo Stato come condizione materiale per la graduale attuazione di questa decisione.

Per seguire questa fiducia, sarà necessario soprattutto osservarela formulazione di impegni che emergeranno da Parigi. Un semplice annuncio di supporto non confermerà le informazioni. D’altra parte, un aiuto passo dopo passo, accoppiato con obiettivi specifici di distribuzione, controllo territoriale o monopolio delle armi, sarebbe un’indicazione molto più forte della condizionalità americana descritta da Al Joumhouria.