Dal Sud al Bekaa occidentale: i segnali di una possibile espansione delle operazioni israeliane

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Informazioni sul campo che alimenta nuove preoccupazioni

La continuazione delle operazioni israeliane nel sud del Libano solleva uno scenario più preoccupante della ripetizione dei bombardamenti e delle distruzioni osservate nelle ultime settimane. Le fonti di terra indicano indici che potrebbero annunciare un’estensione geografica delle operazioni a nuovi settori. Tre aree sono menzionate: Mansouri, Rihane e Western Bekaa.

In questa fase, tuttavia, non ci sono informazioni a disposizione per indicare che un’operazione militare espansa è stata decisa. Le fonti stesse rimangono prudenti. Si riferiscono a « indicatori a terra » e non a un piano i cui tempi o modalità conoscerebbero. Un diplomatico occidentale ritiene inoltre che questi segnali debbano essere seguiti con attenzione, sottolineando che essi non costituiscono una prova sufficiente dell’esistenza di un’operazione già prevista.

Questa distinzione è essenziale. Il rischio esiste nelle informazioni raccolte, ma non può essere presentato come certezza.

La principale ragione di preoccupazione è il contesto in cui questa informazione appare. Le operazioni israeliane non sono più limitate a uno sciopero contro un’unica area. I bombardamenti di artiglieria, gli aeromobili, la distruzione di edifici, i movimenti di carri armati e le operazioni di spazzamento sono seguiti in diversi settori del Sud. La loro accumulo alimenta la paura di un cambiamento graduale nella geografia delle operazioni.

Il 23 settembre, gli aerei israeliani colpirono le vicinanze di Qantara verso Wadi al-Hujair. Il fuoco d’artiglieria ha mirato contemporaneamente alla zona di Dawhat Kfar Rummane. Queste operazioni non sono sufficienti per stabilire l’esistenza di un’offensiva più grande. Tuttavia, mostrano che la pressione militare rimane attiva mentre i negoziati diplomatici non hanno ancora prodotto una stabilizzazione duratura.

La questione non è più se Israele continuerà le sue operazioni. Ora copre il loro perimetro.

Mansouri, Rihane e Western Bekaa al centro delle domande

La menzione di Mansouri, Rihane e Western Bekaa dà una dimensione particolare alle preoccupazioni espresse dalle fonti di terra. Disegna uno spazio molto più ampio rispetto alle zone di confine che di solito concentrano l’attenzione.

Tuttavia, le informazioni disponibili non specificano la natura di qualsiasi estensione o il suo calendario.

Un’estensione può coprire diverse realtà. Può assumere la forma di un aumento degli attacchi aerei. Può coinvolgere più incendi di artiglieria, raid mirati o movimenti di terra. Può anche essere una pressione militare per cambiare le condizioni dei negoziati senza portare a un’operazione di terra su larga scala.

Nessuno di questi scenari può attualmente essere preferito esclusivamente sulla base di informazioni pubblicate.

La cautela è tanto più necessaria in quanto tali informazioni militari possono evolversi rapidamente. I movimenti osservati sul terreno possono includere preparazioni, misure precauzionali o una strategia di pressione. Non sempre determinano l’intento politico che li accompagna.

Il diplomatico occidentale interrogato su questo argomento insiste proprio su questo punto. Gli indicatori devono essere presi sul serio, ma non devono essere trasformati in prova di un’operazione decisa. Secondo questa lettura, la vera domanda riguarda ora la capacità dei contatti diplomatici attualmente in corso di contenere l’escalation prima che la situazione militare crei nuovi fatti raggiunti.

Questa corsa tra diplomazia e campo diventa centrale.

Un’estensione ai nuovi settori non cambierebbe solo la situazione militare. Sarebbe anche complicare il ritorno degli abitanti, il dispiegamento dell’esercito e i negoziati sul ritiro israeliano.

Da Qantara a Kfar Rummane, la pressione militare rimane costante

Le operazioni osservate ci permettono di capire perché queste preoccupazioni sono eco.

L’ambiente Qantara è stato preso di mira dagli aerei israeliani verso Wadi al-Hujair. Allo stesso tempo, il fuoco di artiglieria ha colpito Dawhat Kfar Rummane. Altri settori hanno anche sperimentato operazioni nello stesso periodo.

Le vicinanze di Baraachit nel distretto di Bint Jbeil sono state bombardate. La zona di Ain al-Samahiyah, tra Zawtar al-Sharqiyah e Mayfadoun, ha sostenuto il fuoco di artiglieria. L’area intorno alla città scout a Zawtar al-Sharqiyah è stato colpito anche.

Sette carri armati di Merkava sono stati segnalati anche nei quartieri di Zawtar al-Sharqiyah.

Wadi Zibqin è stato preso di mira dall’artiglieria. Le operazioni automatiche di eliminazione delle armi sono state condotte verso Haddatha, Beit Yahoun e Aita al-Jabal.

Preso separatamente, questi eventi non dimostrano cambiamenti strategici. La loro concentrazione, tuttavia, mostra che il Sud rimane soggetto a un’attività militare sostenuta.

Le conseguenze vanno oltre la dimensione della sicurezza. Ogni bombardamento ritarda la riabilitazione delle infrastrutture. Ogni movimento militare mantiene l’incertezza tra gli abitanti che intendono tornare. Ogni nuova distruzione aumenta anche il costo della ricostruzione.

È questo accumulo che rende lo scenario di un’estensione particolarmente sensibile.

Khiyam, laboratorio per una politica di distruzione prolungata

Khiyam occupa un posto particolare in questa sequenza. La città ha sperimentato diverse operazioni di distruzione negli ultimi giorni. Le cabine sono state eccitate. Un grande esplosione è stato sentito in diversi villaggi nella regione di Marjayoun. Altre distruzioni simili erano già state segnalate.

Gli edifici ad ovest di Khiyam furono anche bruciati.

Un’esplosione ha danneggiato le linee elettriche nella zona di Nabaa al-Hamam. Il cibo è stato interrotto in diverse aree, tra cui Hasbaya, Shebaa e Arkub.

Questo è un elemento importante della situazione attuale. Un’operazione in una località può influenzare un territorio molto più grande attraverso l’elettricità, l’acqua o le reti di trasporto.

La distruzione fisica produce quindi un secondo cerchio di conseguenze. Le popolazioni non direttamente nell’area possono perdere l’accesso ai servizi essenziali.

Khiyam mostra anche perché la distinzione tra operazione militare e trasformazione sostenibile terra sta diventando sempre più difficile. Quando la distruzione colpisce ripetutamente le case e le infrastrutture, il suo effetto continua a lungo dopo che il bombardamento è terminato.

Per le autorità libanesi, questa situazione pone una questione direttamente legata ai negoziati: come stabilizzare una regione quando continua a registrare ulteriori danni nello stesso momento in cui si sta preparando a tornare alla vita normale?

Il ritorno degli abitanti potrebbe essere la prima vittima di un’estensione

Una possibile estensione delle operazioni avrà un effetto immediato sul ritorno delle popolazioni.

Il governo sta attualmente cercando di finanziare per passare da aiuti di emergenza per tornare e poi la ricostruzione. Nawaf Salam difese a New York un approccio in cui queste diverse fasi devono essere condotte simultaneamente. Secondo questa logica, non si deve aspettare un finale ipotetico alla crisi per ripristinare scuole, acqua, elettricità e mezzi di sussistenza.

Tuttavia, questa strategia richiede una minima prevedibilità della sicurezza.

È difficile riabilitare una strada quando rischia di essere tagliato di nuovo. È altrettanto difficile ripristinare una casa o una rete elettrica quando le operazioni militari continuano nelle vicinanze.

Un’estensione alle nuove aree aumenterebbe questo problema.

Potrebbe anche causare ulteriori spostamenti. I residenti che hanno già sperimentato diverse fasi di partenza e ritorno dovranno affrontare nuove incertezze. I comuni dovrebbero assumere nuove esigenze mentre la loro capacità rimane limitata.

Il problema sarebbe poi diventato nazionale. Le conseguenze economiche e sociali di una nuova ondata di dislocamento non resteranno confinate al Sud.

Questa dimensione spiega perché le autorità associano costantemente la stabilizzazione militare alla ricostruzione.

Le forze armate libanesi che rischiano un fronte geografico più ampio

L’esercito è l’altro attore direttamente esposto alle conseguenze di un’estensione.

La sua distribuzione al Sud è centrale per la strategia ufficiale. Il governo vuole rafforzare la sua presenza e dare un ruolo crescente nell’esercizio dell’autorità statale. I suoi partner stranieri chiedono anche risultati concreti sul terreno.

Ma più ampia è la zona di instabilità, più risorse necessarie.

Un’estensione a Mansouri, Rihane o Western Bekaa richiederebbe l’istituzione militare di gestire contemporaneamente più settori. Esso dovrebbe garantire la sicurezza degli abitanti, monitorare i movimenti sul terreno e accompagnare le operazioni di ritorno in una zona ampliata.

Questa prospettiva arriva in un momento in cui il comando militare insiste già sull’importanza della coesione delle unità e della loro preparazione.

Il generale Rodolphe Haykal ha recentemente ricordato ai militari che la protezione di tutti i libanesi e il mantenimento della stabilità sono rimasti al centro della loro missione. Ha anche denunciato tentativi di indebolire il morale dell’istituzione attraverso voci e accuse.

Queste dichiarazioni assumono particolare importanza di fronte alla possibilità di un’ulteriore estensione del teatro delle operazioni.

L’esercito non solo avrebbe affrontato un problema militare. Dovrebbe anche gestire le conseguenze civili di un’escalation: spostamento, strade chiuse, infrastrutture danneggiate e il ritorno dei residenti.

La battaglia intorno alla presenza dello stato

Le tensioni a terra non riguardano solo i bombardamenti. Essi riguardano anche l’autorità che deve organizzare la vita quotidiana in aree sensibili.

Un episodio di Deir Mimas illustra questa dimensione. Una controversia riguardava l’accesso dei residenti libanesi alle loro terre per la raccolta di olive. Gli abitanti si erano rivolti all’esercito libanese per accompagnare il loro movimento.

L’episodio ha assunto una gamma che supera di gran lunga il raccolto agricolo.

Per Beirut, l’esercito deve essere il punto di contatto per i cittadini del territorio libanese. Questa presenza è una delle manifestazioni più concrete della sovranità statale.

Ogni restrizione su questa funzione diventa politicamente sensibile.

La battaglia del Sud è anche giocata intorno a domande apparentemente ordinarie: chi permette a un contadino di unirsi al suo campo? Chi ha messo in sicurezza una strada? Chi accompagna gli abitanti al loro villaggio? Chi decide che un’area è accessibile?

Queste questioni sono di particolare importanza nelle aree colpite dalle operazioni.

Un’estensione geografica avrebbe necessariamente moltiplicato questo tipo di attrito.

La distruzione della terra agricola aggiunge un’altra dimensione alla crisi

Il danno non è limitato agli edifici.

Una procedura giudiziaria avviata in Francia da un uomo d’affari francese di origine libanese evidenzia le violazioni dei terreni agricoli. Il denunciante sostiene che 600 ulivi appartenenti alla sua famiglia sono stati strappati da Zawtar al-Sharqiyah. Alcuni avrebbero secoli.

Egli accusa l’esercito israeliano di essere responsabile di queste distruzioni. Queste sono in questa fase accuse fatte in un procedimento giudiziario, non una responsabilità stabilita da una sentenza definitiva.

Il dossier mostra tuttavia un’altra conseguenza delle operazioni: la distruzione di un patrimonio agricolo la cui ricostruzione può richiedere diverse generazioni.

Un edificio può essere ricostruito. Una linea elettrica può essere sostituita. Un ulivo secolare non può essere alle stesse condizioni.

Questa dimensione agricola è particolarmente importante nel Sud, dove molte famiglie dipendono direttamente o indirettamente dalla loro terra.

Se le operazioni dovessero espandersi in nuove aree rurali, la questione dei danni economici sarebbe quindi più importante.

Arrampicare i negoziati

Il rischio di prolungamento appare in un momento in cui le discussioni diplomatiche rimangono fragili.

È prevista una nuova riunione tra Libano e Israele, ma il suo calendario non è finalmente concordato. Washington sta cercando di mantenere il canale di discussione. Beirut chiede risultati concreti sul ritiro, la sicurezza e la situazione delle persone.

Un’estensione militare potrebbe alterare questa dinamica.

Aggiungerebbe nuovi file ad una negoziazione già impegnata. Aree colpite, distruzione, spostamento e posizioni militari diventerebbero nuovi soggetti da affrontare.

Potrebbe, soprattutto, indebolire l’argomento che la negoziazione produce gradualmente la stabilizzazione.

Al contrario, la diplomazia può ancora aiutare a prevenire questo scenario. Questo è proprio il significato delle consultazioni attuali. Si chiede agli interlocutori stranieri se i segnali osservati annunciano effettivamente una nuova fase o se possono ancora essere contenuti.

Il fattore tempo è decisivo.

Le operazioni più lunghe continuano, le più nuove realtà emergono a terra. Queste realtà diventano poi elementi aggiuntivi di negoziazione.

Lo scenario di un’operazione ampliata rimane un’ipotesi, non un fatto acquisito

Le informazioni disponibili richiedono infine due letture simultanee.

Il primo comando per prendere seriamente i segnali segnalati. Fonti di campo si riferiscono esplicitamente a Mansouri, Rihane e Western Bekaa. Allo stesso tempo, bombardamenti e distruzione continuano in diversi settori del Sud. I movimenti di carri armati e le operazioni di raking mostrano che la situazione rimane attiva.

La seconda lettura richiede che non andiamo oltre ciò che è disponibile.

Nessun appuntamento è noto. Nessun piano operativo è descritto. Non ci sono prove che sia stata presa una decisione definitiva sull’allargamento. Anche le fonti che segnalano il rischio non presentano le loro informazioni come prova di un’offensiva imminente.

Il vero problema è quindi all’interno di questa gamma.

I segnali sono abbastanza gravi da garantire una maggiore vigilanza. Non sono abbastanza precisi da annunciare una nuova offensiva.

Per il Libano, questa incertezza ha già conseguenze di vasta portata. Essa ostacola il ritorno degli abitanti, complica la ricostruzione, aumenta le responsabilità dell’esercito e rende più urgente trovare un meccanismo internazionale per il Sud.

Mansouri, Rihane e la Western Bekaa diventano così meno il sito di un’offensiva annunciata rispetto ai nomi di una domanda ora posta alla diplomazia: le operazioni israeliane resteranno contenute nella loro geografia attuale, o è il terreno che si prepara ad una nuova fase del conflitto?