Baril a più di $105: La guerra energetica minaccia direttamente il portafoglio libanese

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In pochi giorni, il petrolio ha attraversato una nuova soglia

Lo shock petrolifero non è più un’ipotesi. Il Brent ha superato i 100 dollari per barile, e poi ha accelerato con forti tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. Si trovava a $101.09 il mercoledì, prima di fare ulteriori progressi. Il giovedì, ha guadagnato $2.03, o 2 per cento, per raggiungere $105.11 a circa 1.20 p.m., dopo aver ricevuto $106.50 durante la riunione. Un’altra chiusura riportata nel corpo era di $106.60, un aumento del 3,4 per cento. Allo stesso tempo, lo schifo degli Stati Uniti era di 93,64 dollari.

Questa volatilità riflette un premio di rischio direttamente legato alla guerra. Il mercato non è solo sensibile alla produzione globale. Ora incorpora la minaccia allo Stretto di Ormuz, le difficoltà di navigazione, le sanzioni contro l’Iran e l’estensione del conflitto al Mar Rosso. Gli attacchi di violenza contro l’Arabia Saudita hanno aggiunto una seconda fonte di rischio. Sei missili balistici sono stati intercettati mentre Taef e Yanbu erano tra le aree mirate. Tuttavia Yanbu è proprio una delle principali soluzioni saudite per esportare petrolio attraverso il Mar Rosso quando la strada del Golfo diventa problematica.

Per il Libano, la questione è molto più grave che semplicemente aumentando i prezzi della benzina. Il paese importa quasi la sua energia fossile e si basa pesantemente su generatori privati per generare la sua elettricità. Di conseguenza, l’aumento del petrolio influisce simultaneamente sui trasporti, l’elettricità, le imprese, le imprese e il costo delle merci. Lo shock passa poi attraverso cibo e servizi.

Soprattutto, questo aumento si verifica quando le famiglie non hanno quasi margini di assorbimento. L’inflazione cumulativa nei primi otto mesi del 2026 si avvicina già al 17%. I ricavi non hanno riconquistato il loro potere di acquisto pre-crisi. Il prossimo shock petrolifero non avrebbe quindi colpito un’economia stabilizzata, ma una popolazione, parte della quale già non copre le sue esigenze fondamentali.

Ormuz e Yanbu: Perché il rischio di olio è eccezionale

L’aumento attuale non è una semplice decisione di produttore. Si basa su una minaccia fisica per le strade del petrolio.

Lo Stretto di Ormuz concentra gran parte delle esportazioni di energia del Golfo. Le informazioni disponibili indicano che la navigazione rimane ben al di sotto del suo livello abituale. Il Brent porta così un premio geopolitico superiore al greggio americano, proprio perché è molto più esposto alle perturbazioni del Medio Oriente e delle rotte marittime internazionali.

La situazione di Yanbu aumenta il rischio. L’Arabia Saudita ha la rete di oleodotti Est-Ovest per trasportare olio nel Mar Rosso e bypassare Ormuz. Saudi Aramco sostiene di avere tre principali rotte di esportazione e di studiare due percorsi aggiuntivi. Il suo direttore generale, Amin Nasser, assicura anche che i disturbi possono essere riparati entro pochi giorni e discute la possibilità di utilizzare la pipeline Sumed che collega il Mar Rosso al Mediterraneo via Egitto.

Ma gli attacchi a Yanbu mostrano che la strada di bypass può diventare un bersaglio. Il rischio energetico si sta quindi spostando dal Golfo al Mar Rosso.

Questo è esattamente ciò che i valori di mercato. Il Brent non paga più solo il rischio di una chiusura di Ormuz. Esso incorpora la possibilità che diversi percorsi possono essere minacciati simultaneamente.

Per il Libano, che non ha alcun controllo su questi eventi, la trasmissione è meccanica: maggiore è il costo del petrolio importato, maggiore è il costo della sua intera economia energetica.

Il primo shock arriva alla pompa

Il 18 settembre, anche prima delle nuove esplosioni della Brent, la lattina di 20 litri di benzina a 95 ottani già costa 2,81 milioni di sterline.

Una stima delle esigenze di trasporto permette di misurare ciò che rappresenta. Un’autovettura viaggia circa 12.893 chilometri all’anno nel modello utilizzato, o 1.004 chilometri al mese. Con un consumo medio di nove chilometri al litro, richiede circa 119 litri al mese.

Alla tariffa del 18 settembre, la benzina rappresenta circa £ 16,8 milioni al mese, o quasi $187.

E questa cifra sottovaluta notevolmente il costo reale della macchina. Non comprende assicurazione, riparazioni, pneumatici, olio, parcheggio, tasse o ammortamento del veicolo.

Un aumento del 10 per cento del prezzo della benzina aumenterebbe questa singola spesa teorica da circa $187 a 206. Un aumento del 20% porterebbe circa 224 dollari. Questo rappresenta un ulteriore $19-37 al mese solo per il carburante.

Per una famiglia con due redditi modesti, queste decine di dollari non sono più marginali. Essi devono essere ritirati da cibo, cure, scuola o altre spese.

Il secondo shock arriva nella fattura del generatore

Qui è dove il Libano si distingue per i risparmi con una normale rete elettrica. Un aumento di olio colpisce la famiglia una seconda volta quando torna a casa.

Lo scenario studiato richiede circa 451 kilowatt ore di consumo mensile di energia elettrica per una famiglia. Con solo quattro ore di elettricità pubblica al giorno, circa 128 kilowatt ore sono assegnati alla rete statale e 323 al generatore.

Entro l’agosto 2026, il tasso ufficiale di generatori sotto 700 metri di altitudine era di 48.241 libbre per chilowattora. Così, le ore 323 kilowatt di tempo privato sono circa $174. Con una tassa di abbonamento fissa di dieci ampere, la bolletta del generatore è vicina a $182. Aggiungendo elettricità pubblica e alcune spese, il totale è di circa $204 al mese.

In altre parole, anche prima del nuovo shock petrolifero, una famiglia può già spendere quasi $2.450 all’anno solo per avere elettricità.

L’aumento del combustibile del generatore è rapidamente passato alla velocità di kilowatt ora. Se lo shock dell’olio persiste, la bolletta elettrica aumenterà in parallelo con la vettura.

Una casa può essere colpita due volte dalla stessa canna: al mattino per andare al lavoro e la sera per alimentare il suo frigorifero, illuminazione o aria condizionata.

Trasporti ed elettricità già assorbire quasi $400

L’aggiunta permette di capire la vulnerabilità.

Con una macchina, circa $187 viene speso mensile sulla benzina. La bolletta elettrica per lo scenario sotto studio è di circa $204. Le due posizioni insieme rappresentano circa $391 al mese.

Questo importo è considerevole rispetto al reddito di riferimento utilizzato nello studio di costo di vita. Un’indagine condotta nel maggio 2026 tra 2.485 lavoratori del settore privato, tra cui 1.787 libanesi, includeva circa $ 560 come il reddito medio mensile dei lavoratori libanesi ancora attivi nel suo campione. Questa cifra non è un salario medio nazionale ufficiale, ma dà un utile ordine di grandezza.

Il trasporto di auto e l’elettricità rappresentano circa il 70% di questo reddito nei modelli studiati.

E c’è ancora affitto, cibo, acqua, salute e scuola.

Il petrolio così costoso non entra in un bilancio in cui le famiglie possono semplicemente ridurre il loro tempo libero. Colpisce posizioni che sono già incompressi.

Il terzo shock si nasconde in ogni merce trasportata

L’effetto non si ferma alle spese direttamente identificabili come energia. Diesel e benzina sono inclusi nel costo di quasi tutte le merci.

Camion trasporto prodotti da porto, magazzini o aree agricole. I negozi usano i generatori. I ristoranti refrigerano il loro cibo con l’elettricità costosa. Le industrie finanziano la propria energia. Fornitori quindi passare su tutte o parte di queste spese ai loro prezzi.

Diesel è particolarmente importante. I dati internazionali del corpus mostrano che ha superato $6.50 per gallone nel mercato statunitense nel contesto del conflitto. Questa cifra non è ovviamente il prezzo libanese, ma mostra la portata globale della tensione su un combustibile essenziale per il trasporto e le attrezzature.

Il cesto di cibo minimo libanese costa già circa $194 al mese per quattro persone. Contiene principalmente pane, riso, rigurgito, pasta, patate, legumi, olio, zucchero e alcuni frutti e verdure.

Anche questi prodotti molto semplici sono esposti all’energia. Essi devono essere prodotti o importati, trasportati, immagazzinati e venduti. Un aumento sostenibile del carburante finisce così per raggiungere un cesto che non contiene già carne rossa, pollo, formaggio o pesce fresco.

Ecco perché lo shock dell’olio diventa rapidamente uno shock alimentare.

Una famiglia già deficitaria non ha margine per assorbire l’aumento

Prima del nuovo aumento dell’olio, il calcolo delle cinque esigenze di base di una famiglia di quattro era già intorno $1,403 a $1,486 al mese.

L’alloggio indicativo è $700. Alimentazione minima circa 194 dollari. L’elettricità si sta avvicinando a 204 dollari. Il trasporto varia secondo lo scenario e può raggiungere diverse centinaia di dollari. L’acqua completa l’aggiunta.

La scuola e la salute sono escluse.

Due ricavi di $560 danno solo $1,120. La caduta iniziale è quindi tra $283 e $366.

Questi dati modificano completamente l’analisi del petrolio. Un ulteriore aumento di $20 o $30 in combustibile non è assorbito da risparmi mensili non esistenti. Esso amplia direttamente il disavanzo.

La famiglia deve quindi scegliere: ritardare un disegno di legge, ridurre ulteriormente il cibo, chiedere un anticipo dal suo datore di lavoro, prendere in prestito dalla sua famiglia o rinviare la cura.

Lo shock petrolifero diventa così un acceleratore della crisi sociale.

Lo Stato potrebbe essere tentato di scegliere tra entrate e potere d’acquisto

L’aumento dell’energia arriva anche al momento sbagliato per le finanze pubbliche. Il progetto di bilancio 2027 prevede un significativo aumento delle entrate. L’ulteriore sforzo di raccolta menzionato si avvicina a $840 milioni.

Il problema è che la capacità dell’amministrazione di raggiungere questo aumento è contestata. La produttività del settore pubblico rimane bassa e le famiglie sono già fortemente vincolate.

In questo contesto, il combustibile è una base fiscale attraente. Sono relativamente facili da tassare e generare entrate rapidamente.

Ma l’esperienza recente mostra la sensibilità del file. Un ritiro di 300.000 sterline dalla benzina può già provocare una reazione dalle federazioni di trasporto. Il governo aveva finalmente negoziato la compensazione di 12 milioni di sterline al mese per alcuni piloti pubblici che utilizzano veicoli a benzina.

Con il petrolio sopra i $100, qualsiasi nuova foratura diventa più difficile politicamente. Lo stato deve arbitrare tra la sua necessità di entrate e il rischio di aumentare l’aumento della pompa.

La stabilità del libro non proteggerà le famiglie

Il pericolo economico è tanto più importante in quanto questa inflazione può progredire senza un ulteriore calo della moneta.

Poiché la relativa stabilizzazione del tasso di cambio intorno a £ 89,500 per dollaro, parte del dibattito economico ha associato la stabilità monetaria con la stabilizzazione dei prezzi. L’olio mostra i limiti di questa relazione.

Il Libano acquista la sua energia in valuta estera. Se il prezzo mondiale del barile aumenta del 20 per cento, la stabilità del tasso di cambio non annulla tale aumento. Previene solo un’ammortamento supplementare della libbra da aggiungere ad esso.

L’inflazione può quindi accelerare mentre il dollaro rimane stabile.

E’ gia’ un problema nel 2026. Dopo gli estremi del 2020 al 2023, l’inflazione era rallentata. Tuttavia, l’aumento del prezzo cumulativo nei primi otto mesi di quest’anno è già intorno al 17%.

Un prolungato shock energetico renderebbe ancora più difficile tornare a bassa inflazione.

Il vero scenario nero è una lunga crisi a Ormuz

Il passaggio di una volta del Brent oltre 105 dollari è doloroso. Ma il vero pericolo per il Libano sarebbe che questo livello durerebbe per diversi mesi o che una nuova escalation aumenterebbe ancora i prezzi.

La variabile decisiva è lo Stretto di Ormuz. I mercati possono assorbire attacchi one-off finché le esportazioni continuano. Una perturbazione duratura dei flussi cambierebbe la scala del problema.

I negoziati tra Washington e Teheran diventano così indirettamente un problema economico libanese. Ogni segno di compromesso può ridurre il premio di rischio sul petrolio. Ogni fallimento può rafforzarlo.

Il Libano non ha praticamente nessuna leva in questa negoziazione. Tuttavia, ha subito il suo risultato diretto.

È la vulnerabilità centrale del paese: la sua economia importa lo shock geopolitico quasi immediatamente, e poi lo moltiplica per i propri fallimenti. Uno stato con abbondante elettricità pubblica soffrirebbe principalmente dell’aumento dei combustibili. La famiglia libanese la paga anche nel suo generatore. Un paese con una rete di trasporto pubblico assorbirebbe parte dello shock. L’impiegato libanese rimane in gran parte dipendente dall’auto o dal trasporto privato costoso.

A più di $105 un barile, la guerra energetica non è più distante informazioni internazionali. Va direttamente nel bilancio familiare. E ogni dollaro supplementare sul petrolio ha colpito un paese dove, anche prima di questo nuovo aumento, due redditi possono già essere insufficienti per coprire cinque esigenze fondamentali.

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