Credit Mutuel Arkéa recupera parte dei fondi

Credit Mutuel Arkéa ha recuperato alcuni dei soldi deviati durante l’attacco informatico rivelato il 4 novembre. Daniel Baal ha annunciato venerdì 6 novembre, senza specificare l’importo recuperato. Il gruppo aveva riconosciuto un ordine di grandezza di oltre 100 milioni di euro. I fondi bloccati, gli importi restituiti e le perdite permanenti restano da distinguere. La banca assicura che i beni dei suoi clienti siano conservati e nega un’intrusione da parte di Fortuneo. L’indagine giudiziaria continua sotto la guida dell’Ufficio anticrimine.

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Credit Mutuel Arkéa ha recuperato alcuni dei soldi rubati durante il cyberattack rivelato mercoledì 4 novembre. Daniel Baal, Presidente della Confederazione Nazionale del Credito Mutuel, ha annunciato venerdì 6 novembre in televisione. Non ha specificato l’importo recuperato o la percentuale di fondi recuperati. La banca aveva riconosciuto una deviazione di oltre 100 milioni di euro. La lesione definitiva rimane quindi da stabilire.

« Crédit Mutuel Arkéa ha già recuperato una parte di esso », ha detto Daniel Baal, secondo un’agenzia di stampa. La parola « oggi » si riferisce a Venerdì 6 novembre, il giorno del suo discorso. Questo annuncio segna un passo avanti negli sforzi per trovare i soldi. Non costituisce un bilancio finanziario dell’attacco.

Credit Mutuel Arkéa non quantificare le sue perdite

Il direttore ha confermato che gli importi rubati sono superiori a 100 milioni di euro in ordine di grandezza. La cifra più accurata di 18 milioni di euro sta circolando nella stampa francese. Tuttavia, Arkéa non ha convalidato come importo esatto. Nelle sue precisazioni pubblicate il 4 novembre, il gruppo ha accettato solo l’ordine di grandezza di questa stima.

Tre elementi devono ancora essere distinti: transazioni fraudolente, fondi bloccati e recuperati effettivi. Già mercoledì, la banca ha riferito che aveva ottenuto il blocco di parte del denaro. Perseguiva ulteriori passi per recuperarlo. La dichiarazione di venerdì non ci permette di sapere se i fondi menzionati da Daniel Baal corrispondono alle somme già bloccate.

Questa distinzione è rilevante per la valutazione della lesione. Un importo deviato non diventa necessariamente una perdita permanente se i fondi possono essere restituiti. Al contrario, l’annuncio del recupero parziale non fornisce informazioni sulla totalità delle somme ancora ricercate. Nessuna percentuale di recupero può essere detratta da informazioni pubblicamente disponibili.

Arkéa afferma che gli importi coinvolti non minacciano la sua salute finanziaria. Il gruppo non ha accompagnato questa valutazione da un resoconto dettagliato dei fondi rilasciati, bloccati e recuperati. La pubblicazione di tale revisione contribuirà a misurare l’effetto degli approcci in corso.

Il conto della banca è stato utilizzato per i trasferimenti

Nel suo comunicato complementare del 4 novembre, Arkéa ha descritto i trasferimenti effettuati dal proprio conto ad altre istituzioni bancarie. Il gruppo sostiene che gli aggressori non hanno utilizzato i conti dei clienti delle sue federazioni o filiali.

La banca pone il punto di ingresso sulla piattaforma di un fornitore. Non le dà il nome. Nega un’intrusione da parte di Fortuneo, la sua filiale bancaria online, contrariamente alle prime notizie della stampa. Si diffonde anche un errore umano dentro di esso e descrive un attacco dall’esterno.

Questi dettagli definiscono la versione della struttura. Non costituiscono i risultati dell’indagine. Il ruolo esatto del fornitore e il meccanismo per fare trasferimenti rimangono da chiarire. Non vi è alcuna base pubblica per assegnare la responsabilità penale a una persona di nome o società.

Arkéa evoca anche una possibile conversione di denaro in criptovaluta, dopo il suo trasferimento ad altri attori bancari. La formulazione scelta rimane condizionale. Non è sufficiente stabilire che tutti i fondi deviati hanno seguito questo percorso, né identificare la loro destinazione finale.

Trasferimenti ritardati, beni conservati secondo Arkéa

Il gruppo ha sospeso alcune transazioni dopo aver rilevato l’attacco. Esso presenta questa misura come misura precauzionale progettata per prevenire ulteriori movimenti fraudolenti. Per i clienti, il risultato annunciato è stato un ritardo nell’esecuzione dei trasferimenti.

Nella sua comunicazione del 4 novembre, la banca ha indicato che quasi tutte le operazioni erano riprese al mattino. Essa ha dichiarato di aver effettuato controlli e rafforzato le sue misure di sicurezza prima della ripresa. Questa situazione non costituisce un record in tempo reale di ogni servizio o operazione.

Arkéa assicura che l’incidente non abbia avuto conseguenze sui beni dei suoi clienti. Daniel Baal ha preso il controllo di questa assicurazione venerdì, ricordando che nessun conto privato era stato influenzato secondo la banca. Le informazioni disponibili si riferiscono quindi a frodi contro i fondi del gruppo, non a un prelievo generale sui risparmi dei clienti.

Il perimetro deve essere specificato. Crédit Mutuel Arkéa comprende le federazioni di Crédit Mutuel de Bretagne e Crédit Mutuel du Sud-Ouest, così come Fortuneo. La Confederazione Nazionale di Crédit Mutuel, presieduta da Daniel Baal, supervisiona le varie federazioni. Le due strutture non sono confuse.

L’indagine continua, senza alcun premio annunciato

La sezione cybercrimine dell’Ufficio del Pubblico Ministero di Parigi ha aperto un’indagine dopo una denuncia presentata mercoledì, secondo le informazioni giudiziarie riportate dalla stampa francese. Le indagini riguardano una violazione di un sistema automatizzato di elaborazione dati organizzato. Sono stati affidati all’Ufficio anticrimine.

Daniel Baal ha detto venerdì che non poteva dire se l’attacco era francese o straniero. Nessuna origine geografica può quindi essere deferita dalle sue dichiarazioni. Arkéa ha detto di lavorare con le autorità giudiziarie e di polizia per ricostruire l’origine e la condotta delle operazioni.

La banca mantiene anche un avviso preventivo contro il phishing. Ricorda ai suoi clienti di non comunicare mai i loro ID, password, numeri di carta o codici di convalida ricevuti da SMS. Nelle sue precisazioni, spiega questo avvertimento dal rischio di truffa sfruttando l’attualità dell’attacco. Questo avviso da solo non costituisce la conferma di una perdita di dati dei clienti.

I dati futuri previsti riguardano l’importo effettivamente recuperato e i fondi ancora ricercati. Il recupero parziale annunciato il 6 novembre lascia aperte queste due figure.

Foto da Relecq-Kerhuon quartier generale, 21 settembre 2023: FJaffres / Focale fisso, via Wikimedia Commons. Copertura assistita da IA dalla fotografia reale. Fotografia e adattamento sottoCC BY-SA 4.0.Fotografia sorgente.

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