In Palestina, il decreto-legge sui dati personali entrerà in vigore il 26 novembre 2026. Tuttavia, gli organi interessati hanno una scadenza separata per la conformità. Questa cronologia nuance la relazione 7amleh, le cui osservazioni finiscono il 1° ottobre, prima dell’adozione del testo. La crescita dei portafogli elettronici non è sufficiente a misurare l’accesso reale ai pagamenti. Le eccezioni per alcuni scambi bancari impediscono anche la promessa di un veto individuale su qualsiasi trasmissione di dati finanziari.

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I pagamenti digitali in Palestina si evolveranno all’interno di un nuovo quadro di protezione dei dati. 24 del 2026, firmato il 12 ottobre e pubblicato il 27 ottobre, deve entrare in vigore il 26 novembre. Tuttavia, questa data non segna il completamento della conformità: gli organismi interessati hanno 12 mesi dalla pubblicazione, con una possibile proroga della stessa durata.

Pagamenti digitali: due orari separati

Questa cronologia cambia la lettura di un rapporto 7amleh pubblicato il 4 novembre. Sulla base di una rassegna di letteratura e di dieci interviste, lo studio conclude le sue osservazioni il 1 ° ottobre. Ha poi descritto la mancanza di una legge completa dei dati personali. Di conseguenza, la pubblicazione della relazione non significa che il suo status giuridico include le decisioni successive.

Il divario non invalida tutte le sue osservazioni. La relazione ha raccolto circa 1,4 milioni di conti di portafoglio elettronici nel gennaio 2026, tra cui 1,07 milioni a Gaza. Ha sottolineato che la loro crescita riflette anche il deterioramento dei canali bancari e il difficile accesso ai contanti. Queste cifre includono conti, non individui separati, e non descrivono la situazione di novembre da solo.

Diritti, ma non un veto su ogni scambio

La legge prevede diritti di accesso, correzione, cancellazione condizionale e trasferimento dei dati. Il consenso non è l’unica base per il trattamento. L’articolo 25 prevede anche eccezioni al consenso e alle informazioni per determinate operazioni bancarie, di credito, di trasferimento e di carta, in conformità con la legislazione applicabile.

Pertanto, un utente non può dedurre dalla nuova legge che qualsiasi trasmissione finanziaria richiede il suo consenso individuale. Al contrario, un’eccezione al consenso non significa che tutti gli altri obblighi di protezione scompaiono. L’esame copre la natura dell’operazione e le disposizioni effettivamente applicabili.

La distinzione tra l’adozione di una regola e il risultato pratico rimane essenziale. Un portafoglio può essere aperto senza che il titolare abbia al momento opportuno una connessione o l’accesso a contanti. Il numero dei conti e il calendario legislativo rispondono a due diverse domande. Al fine di valutare il servizio reso, è necessario verificare le condizioni concrete di pagamento e le procedure disponibili in caso di difficoltà.

Illustrazione: Jabaliya, 31 maggio 2024. Fotografia di Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO, invariata. Non rappresenta un pagamento o la situazione del novembre 2026.

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