Il Ministero della Giustizia dell’Armenia ha aperto la consultazione sul progetto di Costituzione. Il preambolo proposto non si riferisce più alla Dichiarazione d’indipendenza del 1990. Nikol Pachinian chiede all’opposizione di sostenere l’organizzazione di un referendum, che deve essere approvato da due terzi dei deputati e non ha data.

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Il Ministero della Giustizia armeno ha pubblicato lunedì 23 novembre, una prima versione del progetto di Costituzione e ha invitato i cittadini a proporre emendamenti. Il nuovo preambolo, di cui il primo ministro Nikol Pachinian ha letto un estratto, pone il futuro dello Stato all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, senza ripetere il riferimento dell’attuale testo alla Dichiarazione di Indipendenza del 1990. L’attuale Costituzione non è cambiata e nessuna data di referendum è stata annunciata.

Quali cambiamenti nel preambolo proposto

L’attuale Costituzione si riferisce ai principi dello Stato armeno e agli obiettivi nazionali definiti nella Dichiarazione d’indipendenza del 23 agosto 1990. Il preambolo presentato lunedì fa parte di un’altra formulazione: pone l’obiettivo di uno Stato indipendente e pacifico nel suo territorio riconosciuto a livello internazionale. Il Dipartimento di Giustizia sottolinea che il testo può ancora essere modificato durante la consultazione.

La questione va oltre il dibattito istituzionale a Yerevan. Il presidente Ilham Aliyev dell’Azerbaigian ha presentato il ritiro di questo riferimento come condizione per la firma di un accordo di pace: a suo avviso, il riferimento alla Dichiarazione del 1990 ammonta a un reclamo su Nagorny Karabakh. Yerevan contesta questa interpretazione. Lunedì, Pachinian ha detto che l’adozione di una nuova Costituzione era un modo per ottenere la firma e la ratifica di un accordo di pace con l’Azerbaijan. Questo è l’obiettivo annunciato dal Primo Ministro, non un accordo raggiunto dalla pubblicazione del progetto.

Il referendum non è ancora chiamato

L’articolo 202 dell’attuale Costituzione richiede un referendum per adottare una nuova Costituzione. Per sottoporre il progetto all’elettorato, l’Assemblea nazionale deve votare a maggioranza di due terzi dei suoi deputati. Secondo Pachinian, il suo gruppo, Contratto Civile, è sei voci da questa soglia. Egli ha nuovamente invitato l’opposizione a votare per un referendum, che non significa approvare il testo stesso.

Il primo ministro ha ribadito l’impegno assunto il 19 novembre: si dimetterebbe se gli elettori rifiutassero il testo e, se fosse stato adottato, non cercherebbero un nuovo mandato come primo ministro dopo le prossime elezioni. In questa fase, la nuova fase è la pubblicazione del progetto di giustizia, che apre il dibattito pubblico prima di qualsiasi decisione parlamentare.

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