Il Ministero della Giustizia armeno ha pubblicato lunedì 23 novembre, una prima versione del progetto di Costituzione e ha invitato i cittadini a proporre emendamenti. Il nuovo preambolo, di cui il primo ministro Nikol Pachinian ha letto un estratto, pone il futuro dello Stato all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, senza ripetere il riferimento dell’attuale testo alla Dichiarazione di Indipendenza del 1990. L’attuale Costituzione non è cambiata e nessuna data di referendum è stata annunciata.
Quali cambiamenti nel preambolo proposto
L’attuale Costituzione si riferisce ai principi dello Stato armeno e agli obiettivi nazionali definiti nella Dichiarazione d’indipendenza del 23 agosto 1990. Il preambolo presentato lunedì fa parte di un’altra formulazione: pone l’obiettivo di uno Stato indipendente e pacifico nel suo territorio riconosciuto a livello internazionale. Il Dipartimento di Giustizia sottolinea che il testo può ancora essere modificato durante la consultazione.
La questione va oltre il dibattito istituzionale a Yerevan. Il presidente Ilham Aliyev dell’Azerbaigian ha presentato il ritiro di questo riferimento come condizione per la firma di un accordo di pace: a suo avviso, il riferimento alla Dichiarazione del 1990 ammonta a un reclamo su Nagorny Karabakh. Yerevan contesta questa interpretazione. Lunedì, Pachinian ha detto che l’adozione di una nuova Costituzione era un modo per ottenere la firma e la ratifica di un accordo di pace con l’Azerbaijan. Questo è l’obiettivo annunciato dal Primo Ministro, non un accordo raggiunto dalla pubblicazione del progetto.
Il referendum non è ancora chiamato
L’articolo 202 dell’attuale Costituzione richiede un referendum per adottare una nuova Costituzione. Per sottoporre il progetto all’elettorato, l’Assemblea nazionale deve votare a maggioranza di due terzi dei suoi deputati. Secondo Pachinian, il suo gruppo, Contratto Civile, è sei voci da questa soglia. Egli ha nuovamente invitato l’opposizione a votare per un referendum, che non significa approvare il testo stesso.
Il primo ministro ha ribadito l’impegno assunto il 19 novembre: si dimetterebbe se gli elettori rifiutassero il testo e, se fosse stato adottato, non cercherebbero un nuovo mandato come primo ministro dopo le prossime elezioni. In questa fase, la nuova fase è la pubblicazione del progetto di giustizia, che apre il dibattito pubblico prima di qualsiasi decisione parlamentare.
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