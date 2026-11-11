Medicinali libanesi: passi per l’Egitto

L’accesso al mercato egiziano per i medicinali libanesi richiede più di un riavvicinamento commerciale. L’incontro tra Joe Issa el-Khoury e l’ambasciatore Tamim Khallaf, riferito da Al Sharq l’11 novembre, pone questa prospettiva all’ordine del giorno. Per i produttori, tuttavia, il passo decisivo rimane la revisione di ogni prodotto da parte dell’Autorità antidroga egiziana, secondo la procedura corrispondente.

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L’accesso al mercato egiziano per i medicinali libanesi richiede più di un riavvicinamento commerciale. L’incontro tra Joe Issa el-Khoury e l’ambasciatore Tamim Khallaf, riferito da Al Sharq l’11 novembre, pone questa prospettiva all’ordine del giorno. Per i produttori, tuttavia, il passo decisivo rimane la revisione di ogni prodotto da parte dell’Autorità antidroga egiziana, secondo la procedura corrispondente.

L’angolo farmaceutico differisce quindi da un equilibrio generale di esportazione. Una presa può essere attraente e diplomaticamente supportato mentre i file di regolazione rimangono da preparare. I documenti ufficiali egiziani consultati identificano i principali livelli di esame. Essi non consentono l’istituzione di un elenco di medicinali libanesi autorizzati a seguito di questa riunione, né consentono un’ulteriore deroga bilaterale.

Il prodotto deve essere adeguatamente elaborato

La guida egiziana sulle autorità antidroga sulla decisione 450 del 2023 organizza diverse rotte di registrazione. La sua versione 5, datata 30 ottobre 2025, include farmaci umani finiti importati e prodotti importati in massa. Le regole distinguono situazioni in base alla natura del prodotto e alle sue precedenti autorizzazioni.

Lo stesso testo esclude da questo quadro determinati set, compresi i prodotti biologici, le medicine e i prodotti veterinari. Sarebbe quindi ingannevole presentare una sola procedura valida per tutta l’industria farmaceutica libanese. Il primo compito è quello di stabilire l’esatta classificazione della specialità e della rotta applicabile.Fonte: Guida normativa egiziana, versione 5, portata.

Un file tecnico, oltre l’origine libanese

Il record deve documentare il prodotto. I requisiti pubblicati dall’autorità comprendono, secondo le voci interessate, buone pratiche di fabbricazione, identificazione dei produttori e degli elementi per la valutazione della stabilità. In particolare, la guida richiede risultati di prova e informazioni su lotti e condizioni di archiviazione.Fonte: Guida ai Requisiti di file, Versione 4.

Questi elementi rispondono a diverse domande. La conformità di un sito di produzione riguarda le condizioni di produzione. I dati di stabilità vengono utilizzati per valutare il mantenimento delle caratteristiche del farmaco durante lo stoccaggio. Nessuno di questi controlli può essere sostituito dalla reputazione di un’impresa da sola o dalla nazionalità del produttore.

Per una società esportatrice, questa preparazione richiede che i documenti già disponibili siano riconciliati con i requisiti del mercato rilevante. Il costo dipenderà da ciò che manca veramente sul file, la specialità e il lavoro richiesto. Le fonti esaminate non consentono di dedurre un costo medio per i laboratori libanesi.

L’autorizzazione straniera può aiutare, senza decidere al posto dell’Egitto

L’Autorità Egiziana prevede anche meccanismi per costruire sulle valutazioni di altre autorità. La sua guida su questa pratica, chiamata « reliance », afferma esplicitamente che mantiene la responsabilità e l’indipendenza della sua decisione. L’esistenza di una valutazione riconosciuta altrove può quindi facilitare determinati passi alle condizioni previste, senza aprire automaticamente il mercato egiziano.Fonte: Guida egiziana sulle pratiche vincolanti.

Questo è essenziale quando un produttore mette in evidenza partnership internazionali. Un accordo commerciale o industriale con una sola società estera non dimostra che un particolare prodotto ha le autorizzazioni regolamentari richieste. Le prove pertinenti devono riguardare la specialità, il sito e il fascicolo interessato.

La registrazione non misura le vendite

Dopo le fasi di regolamentazione, la sfida aziendale rimane: identificare gli acquirenti, organizzare la distribuzione, preservare le condizioni di trasporto e garantire l’insediamento. Un’autorizzazione consente il progresso nell’accesso al mercato. Non garantisce alcun volume d’ordine o di esportazione.

Un utile bilancio della riconciliazione dovrebbe quindi pubblicare separatamente i file depositati, le decisioni ottenute, i contratti commerciali e le spedizioni effettuate. In questa fase, gli scambi segnalati aprono un cantiere diplomatico. Il lavoro documentario da fare è prodotto dal prodotto, prima di essere in grado di misurare un risultato per le fabbriche e l’occupazione in Libano.

Compresse e capsule non identificate, archivio fotografico Libnanews pubblicato nel settembre 2020. Fotografo, esatta posizione e data non fornita. Illustrazione generica, senza origine libanese stabilita. Fotografia Integer conservata, redazione deterministica senza ritoccare la scena.

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