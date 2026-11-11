Aman Program: Per cosa sarebbe il prestito di 200 milioni di dollari?

Il finanziamento di 200 milioni di dollari per le reti di sicurezza sociale è all’ordine del giorno della sessione parlamentare del 12 novembre. Per il programma Aman, il problema va oltre la continuazione dei trasferimenti in denaro: il progetto prevede l’aiuto delle famiglie, l’accesso ai servizi sociali e il miglioramento degli strumenti di gestione. La sua approvazione da parte della Banca Mondiale in gennaio e la sua revisione in Libano sono tuttavia due passi distinti.

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Il finanziamento di 200 milioni di dollari per le reti di sicurezza sociale è all’ordine del giorno della sessione parlamentare del 12 novembre. Per il programma Aman, il problema va oltre la continuazione dei trasferimenti in denaro: il progetto prevede l’aiuto delle famiglie, l’accesso ai servizi sociali e il miglioramento degli strumenti di gestione. La sua approvazione da parte della Banca Mondiale in gennaio e la sua revisione in Libano sono tuttavia due passi distinti.

Il terzo punto del documento parlamentare ufficiale è il progetto trasmesso dal decreto 3228 sull’accordo di prestito con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Esso identifica il Social Safety Net Enhancement and System Building Project. Questa voce conferma l’argomento presentato ai membri, fatta salva la loro votazione o la data in cui i fondi sarebbero disponibili.Fonte: agenda parlamentare del 12 novembre.

Una busta sociale separata del progetto digitale

La Banca Mondiale ha annunciato il 27 gennaio l’approvazione di due progetti per un totale di $350 milioni. Il primo, dedicato alla protezione sociale, rappresenta 200 milioni. Il secondo, con un bilancio di 150 milioni, riguarda l’accelerazione digitale dei servizi pubblici. Questa separazione deve essere mantenuta: i 350 milioni non costituiscono una busta di trasferimenti alle famiglie.

Il progetto sociale deve integrare le risorse pubbliche destinate ai benefici, sostenendo l’accesso alle opportunità e ai servizi economici. La Banca mondiale pone particolare attenzione alle donne, ai giovani e alle popolazioni vulnerabili. Ha anche intenzione di sviluppare Daem, la piattaforma utilizzata per Aman, in modo che possa servire come un registro sociale più ampio.Fonte: Comunicato Banca Mondiale del 27 gennaio 2026.

I trasferimenti rappresentano le principali spese previste

Il documento di valutazione del progetto si riserva 160 milioni di dollari per l’assistenza monetaria. Questo importo fa parte di un componente di 185 milioni che combina il sostegno finanziario, l’inclusione economica e i servizi sociali. Sono previsti ulteriori 10 milioni per i sistemi di gestione e il rafforzamento istituzionale. Queste assegnazioni descrivono la progettazione del finanziamento, non i pagamenti già ricevuti dalle famiglie.

Lo stesso documento prevede l’individuazione e l’aggiornamento delle famiglie più povere. Il suo programma iniziale e i presupposti di pagamento non devono essere trasformati in una promessa individuale per novembre: un documento di valutazione preparato prima dell’approvazione non conferma l’effettiva attuazione diversi mesi dopo.Fonte: Documento di valutazione del progetto P512384, componenti e meccanismo di aiuto.

Il sostegno europeo deriva da un altro finanziamento

Un secondo impegno deve essere distinto dal prestito. Il 29 aprile l’Unione europea ha annunciato una sovvenzione di 45 milioni di euro direttamente al Ministero degli Affari Sociali. Quaranta milioni sono destinati a finanziare cinque mesi di prestazioni per 90.000 famiglie, in un totale di 150.000 famiglie poi ammissibili. I restanti cinque milioni riguardano le riforme e l’aggiornamento dei dati del Ministero.

Hanine Sayed ha poi presentato questo sostegno come investimento nella qualità dei sistemi di protezione e trasparenza della distribuzione al di là dell’aiuto monetario. Questa dichiarazione è contenuta nel comunicato della delegazione europea. Essa chiarisce la funzione istituzionale del finanziamento senza stabilire che tutti i pagamenti annunciati hanno già avuto luogo.Fonte: delegazione dell’Unione europea in Libano, 29 aprile 2026.

Cosa deve essere controllato dopo la riunione

Per una famiglia, tre informazioni conterà più dell’importo complessivo del prestito: conferma dell’ammissibilità, l’importo effettivamente assegnato e la tempistica del pagamento. Una voce in un registro facilita l’istruzione di una domanda. Solo non è sufficiente dimostrare che un beneficio è aperto o che è disponibile un pagamento.

Il monitoraggio dei finanziamenti dovrà anche distinguere tra spese amministrative e importi trasferiti e quindi conciliare gli impegni con i pagamenti. Il numero di persone iscritte, il numero di famiglie conservate e il numero di famiglie effettivamente pagato rispondere a diverse domande. Presentarli separatamente misura la continuità del programma e la sua possibile estensione.

Il prossimo passo verificabile sarà quindi la decisione parlamentare sull’accordo. Verranno poi fornite informazioni sull’entrata in vigore e sull’attuazione. In questa fase, il prestito offre un quadro di finanziamento identificato; non consente di annunciare una nuova data di pagamento o di garantire l’apertura immediata di un diritto a ogni richiedente.

Parlamento libanese a Beirut, archivio fotografico. Data esatta non stabilita. © François el Bacha per Libnanews.com. Illustrazione istituzionale, non fotografia della sessione del 12 novembre. Fotografia Integer conservata, redazione deterministica senza ritoccare la scena.

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