Ebola in RDC: più di 11.000 casi, 5.387 decessi

La RDC ha 11.042 casi confermati di Ebola e 5.387 decessi nel bilancio al 9 novembre. Il virus Bundibugyo non ha un vaccino approvato specifico; le prove sono in corso.

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La Repubblica Democratica del Congo ha superato la soglia di 11.000 casi confermati di Ebola. I risultati sono 11.042 infezioni confermate e 5.387 decessi, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Sanità Pubblica (INSP)segnalato da Reuters il 10 novembreRiguarda l’epidemia causata dal virus Bundibugyo, dichiarato il 15 maggio 2026.

Therelazione sulla situazione dell’INSP n. 179il giorno del 9 novembre ed è stato pubblicato il 10 novembre. Le cifre non corrispondono quindi alle uniche nuove infezioni del giorno: questa è l’epidemia cumulativa. Gli 11.042 casi sono confermati, non un totale di indiscriminatamente aggiungendo casi sospetti, probabili e confermati.

Un’epidemia diffusa in otto province

L’attraversamento di questa soglia prolunga un progresso documentato dalle agenzie sanitarie. Nella suadel 10 novembreIl Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha riferito 10.990 casi confermati e 5.354 morti, basati sui dati congolesi all’8 novembre.

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)già descritto, il 6 novembre, trasmissione continua e diffusione geografica dell’epidemia. La sua valutazione, che è stata completata al 3 novembre, ha identificato casi in 67 aree sanitarie diffuse in otto province. La maggior parte delle infezioni sono state concentrate in Ituri e North Kivu.

Questa epidemia è la più grande mai registrata nella RDC, tutti i virus Ebola, secondo l’OMS. In particolare, l’organizzazione mette in evidenza il peso della morte nelle comunità, che riflette difficoltà nel rilevamento precoce e un rapido accesso alla cura.

Nessun vaccino approvato Bundibugyo

Il virus Bundibugyo appartiene al gruppo virus Ebola. La distinzione è essenziale per comprendere i mezzi disponibili: vaccini e trattamenti sviluppati contro Ebola, noto anche come Zaire, non possono essere presentati come avendo stabilito efficacia contro Bundibugyo.

In questa fase non è disponibile alcun vaccino o trattamento specifico approvato contro Bundibugyo, secondo l’OMS. Ciò non significa che i pazienti sono privi di cura: assistenza, diagnosi rapida e accesso alle strutture di trattamento rimangono essenziali.

Prove cliniche in corso

Tuttavia, la ricerca sta progredendo. La prova del vaccino Tumaini è iniziata il 23 ottobre a Bunia. In particolare, valuta Ervebo, già usato contro il virus Zaire, per determinare la sua efficacia contro Bundibugyo.

Il 4 novembre,qUI ha annunciatola raccomandazione di aggiungere due candidati specificamente progettati contro Bundibugyo: ChAdOx1, sviluppato da Oxford University con il Sirum Institute of India, e mRNA-1469, sviluppato da Moderna. Il loro ingresso nel test rimane soggetto alle autorizzazioni nazionali. Pertanto, non sono già vaccini registrati.

Le prove terapeutiche indagano anche diversi farmaci, tra cui gli anticorpi MBP134 e il remdesvir. In attesa dei loro risultati, la risposta si basa sulla rapida identificazione e l’isolamento dei casi, il follow-up dei contatti, la prevenzione delle infezioni nella cura e le sepolture sicure.

Illustrazione: micrografo elettronico di un virione Ebola realizzato nel 1976, CDC / Dr. Frederick A. Murphy, PHIL n°1833, pubblico dominio. Questa immagine non documenta il virus Bundibugyo dell’epidemia attuale.Fonte libera: CDC.

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