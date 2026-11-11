Banche in Libano: 619 agenzie alla fine del 2025

Il Libano aveva 619 agenzie commerciali alla fine del 2025, rispetto a 633 un anno prima. Il numero di bancomat aumenta leggermente, ma la loro distribuzione rimane concentrata. I dati della Banca del Libano mostrano anche un calo del personale nella seconda metà dell’anno. Questo bilancio distingue stabilimenti, macchinari e servizi accessibili. Non misura la disponibilità di fondi o tempi di elaborazione. I confronti regionali richiedono che vengano mantenuti i limiti e le date di ciascun indicatore.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il Libano aveva 619 agenzie bancarie commerciali alla fine del 2025, rispetto a 633 un anno prima. La rete continua a contrarsi. Gli sportelli automatici seguono un altro percorso: il loro numero aumenta da 1.412 a 1.432. Questi dati della Banca del Libano forniscono un accesso bancario più concentrato, senza che la qualità del servizio sia misurata da soli.

La carta bancaria in Libano non è più una chiusura uniforme dei punti di contatto. La revisione macroeconomica BDL, pubblicata nel dicembre 2025 e pubblicata nell’aprile 2026, distingue tre movimenti. Le agenzie stanno diminuendo, il personale sta diminuendo e lo stock di distributori sta aumentando leggermente. Tuttavia, i periodi di confronto devono rimanere separati: i cambiamenti negli stabilimenti sono anno su anno, i cambiamenti nei dipendenti nella seconda metà dell’anno.

Questo è uno stato della rete alla fine del 2025, non un inventario delle finestre aperte oggi. Questa precisione conta in un paese in cui le condizioni di movimento e di funzionamento possono cambiare rapidamente. Un dispositivo elencato in uno statistico non fornisce informazioni sui suoi orari, biglietti o transazioni effettive.

Le agenzie bancarie in Libano chiudono meno rapidamente

L’aumento da 633 a 619 agenzie rappresenta una diminuzione netta di 14 stabilimenti, o circa il 2,2%. Il BDL confronta questo movimento con 59 chiusure nel 2024 e 111 nel 2023. La riduzione della rete sta rallentando notevolmente. Non e’ dall’altra parte.

Il numero di banche registrate rimane al 57 dicembre 2025. Questo totale comprende 45 banche commerciali e 12 banche di investimento. Non è quindi necessario confondere una banca, una persona legale registrata, con le sue agenzie. Uno stabilimento può ridurre la sua posizione geografica pur mantenendo la sua approvazione. La stabilità del numero di banche non mostra che i clienti hanno lo stesso numero di punti di ricezione.

Indicatore Punto di partenza Punto di arrivo Cambiamento Agenzie commerciali in Libano 633, dicembre 2024 619, dicembre 2025 -14 -2.2 per cento Bancomat 1 412, dicembre 2024 1 432, dicembre 2025 +20, o +1.4 per cento Dipendenti bancari 12 972, giugno 2025 12 684, dicembre 2025 -288, o -2,2%

Le prime due linee coprono 12 mesi; il terzo, sei mesi. Questa differenza vieta di presentare i tre tassi come un bilancio annuale omogeneo. Inoltre evita di assegnare meccanicamente le partenze dei dipendenti alle quattordici agenzie meno. I dati aggregati non descrivono le posizioni interessate o le decisioni di ciascuna istituzione.

I distributori sono in aumento principalmente nei principali centri

L’aumento nazionale dei distributori rimane modesto: 20 dispositivi aggiuntivi in un anno. La distribuzione geografica mostra tendenze contrastanti. Il monte Libano è aumentato da 553 a 564 macchine, Beirut e la sua periferia da 439 a 444, il Nord dal 153 al 159. Al contrario, il Sud cadde da 120 a 119 e il Bekaa da 119 a 116.

Area citata nella relazione Dicembre 2024 Dicembre 2025 Variazione Monte Libano 5 5 +11 Beirut e la periferia 439 444 +5 Libano settentrionale 153 159 +6 Sud del Libano 120 119 -1 Beka 119 116 -3

Queste cinque linee riproducono i numeri esplicitamente commentati dalla BDL. Essi non costituiscono l’intero paese: Nabatiyah appare separatamente nel grafico regionale della relazione. Sarebbe quindi errato aggiungere questa tabella parziale e poi presentare la sua somma come totale nazionale.

Il Monte Libano, così come Beirut e la sua periferia, hanno 1.008 distributori, o circa il 70,4 per cento dei 1.432 dispositivi elencati. Questo calcolo misura una concentrazione della flotta. Non basta stabilire disuguaglianza pro capite. Ciò richiederebbe popolazioni residenti comparabili corrispondenti agli stessi confini e periodo statistici.

La BDL si riferisce a vincoli di sicurezza e operativi per spiegare alcune delle differenze regionali. Questa interpretazione rimane quella dell’istituzione. La tabella non distingue l’effetto della sicurezza, della domanda, dei costi o delle scelte di ciascuna banca. Una chiusura in una determinata zona non può quindi essere collegata ad una sola causa da queste cifre.

Un’agenzia e un automata non fanno lo stesso servizio

Il lieve aumento del numero di distributori non compensa necessariamente la riduzione delle agenzie. Le due attrezzature servono scopi diversi. Un automaton può facilitare alcune operazioni di routine. Non sostituisce tutte le procedure che richiedono un particolare contatto, file o esame da parte della banca.

Il numero di macchine non dice quali clienti possono usarli, a quale costo e per quali importi. Queste condizioni dipendono dai servizi offerti e dalle regole applicabili ai conti. Le statistiche delle infrastrutture non misurano quindi la piena disponibilità di depositi o la capacità complessiva di prestito delle istituzioni.

Per un utente, l’accesso effettivo ha diverse dimensioni: distanza, mobilità, disponibilità di servizio e operazioni autorizzate. I dati pubblicati mettono in luce principalmente sulla prima dimensione, su scala regionale ancora larga. Non forniscono una mappa comune di orari di viaggio o strutture accessibili alle persone disabili.

Il downsizing richiede una lettura separata

Il numero di dipendenti è aumentato da 12.972 nel giugno 2025 a 12.684 nel mese di dicembre. La diminuzione di 288 posti avviene per sei mesi. Esso accompagna la riduzione dell’istituzione bancaria, ma la relazione non fornisce una ripartizione per collegare ogni movimento di lavoro ad una chiusura precisa.

La caduta dei soli dipendenti non fornisce informazioni sulle code o sui tempi di elaborazione. Questi effetti dipendono anche dalla presenza, dai compiti trasferiti ad altri canali e dall’organizzazione del lavoro. Misurarli richiederebbe dati di servizio, mancanti da questo record di rete.

Il bilancio 2025 mostra quindi una più lenta contrazione delle agenzie e un limitato aumento dei distributori. Al fine di seguire, le indagini future dovranno specificare dove i punti di contatto vengono mantenuti, spostati o scomparsi. Il loro allineamento con gli orari, le operazioni disponibili e la frequenza consentirebbe un passaggio dal numero di apparecchiature alla portata del servizio effettivamente accessibile.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews