Detaine libanesi: le famiglie chiedono risposte

Il comitato che rappresenta i prigionieri libanesi e gli ex detenuti ha elencato 43 nomi, secondo le dichiarazioni del suo rappresentante Ahmad Taleb emesse il 13 novembre. Questo censimento non costituisce una conferma indipendente del luogo di detenzione di ogni persona. Le famiglie richiedono informazioni sui propri cari e sull’accesso umanitario. La figura del Comitato deve essere distinta dai 44 casi di detenuti e di persone scomparse precedentemente registrate dalla Commissione nazionale per i diritti dell’uomo.

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Il comitato che rappresenta i prigionieri libanesi e gli ex detenuti ha elencato 43 nomi nella sua lista di persone che ritiene essere trattenuta o rapita da Israele. Il suo rappresentante Ahmad Taleb ha presentato questa figura il 13 novembre, a seguito di un raduno di famiglie di fronte al Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) di Beirut. Le loro richieste riguardano il rilascio dei loro parenti, ma anche un passo preliminare: ottenere informazioni sul loro destino e luogo di detenzione.

Questo totale rimane quello della commissione. Non vi è alcuna conferma indipendente della presenza di ciascuna di queste persone in uno stabilimento israeliano o prova che tutti sono attualmente vivi. Il file combina arresti recenti e sparizioni più vecchie, gli elementi di cui non sono della stessa natura.

Un nome aggiunto, un arresto riportato in giugno

Le nuove informazioni includono il nome di Wael Samer Assili. Secondo il comitato, è stato arrestato il 26 giugno 2026 a Hariss, nel distretto di Bint Jbeil, mentre sulle moto che controllano la sua casa. Secondo la stessa organizzazione, la sua identificazione si basa sulle testimonianze di tre libanesi appena rilasciati che sostengono di averlo visto. È quindi un’aggiunta al censimento reso pubblico in novembre, non un annuncio di una cattura nei giorni scorsi.

Ahmad Taleb riferisce che 40 delle 43 persone identificate sono state arrestate dall’ottobre 2024. La distinzione tra la data di un presunto arresto e la data in cui una famiglia riceve la testimonianza è essenziale: diversi mesi possono separare i due, senza che questo intervallo fornisca informazioni sulle condizioni di detenzione.

Famiglie che chiedono informazioni verificabili

La riunione di giovedì 12 novembre, di fronte al CICR, ha posto i parenti al centro di questa mobilitazione. Le domande presentate dal comitato comprendono la chiarificazione del destino delle persone ricercate, l’accesso ai detenuti e il sostegno alle famiglie. La testimonianza indiretta può fornire un vantaggio, ma non sostituisce una notifica ufficiale o una visita per stabilire le condizioni in cui una persona è trattenuta.

Perché il registro ufficiale ha 44 file

Il 7 novembre, la Commissione nazionale per i diritti dell’uomo ha aumentato il numero dei casi relativi al registro dei detenuti e delle persone scomparse a 44. Ha aggiunto quattro casi: Reda Mustafa Hajou, Hussein Ali Salameh, Mohammad Ibrahim Karneib e Fadi Ahmad Abdel Aal. Questo registro non conta solo le persone la cui detenzione attuale è confermata, ma include anche sparizioni e situazioni che richiedono la verifica.

La Commissione distingue tra la data di cattura, l’ultimo avviso o la prova che una persona era viva, e la data di ricezione delle informazioni da parte della famiglia. Ha anche menzionato 41 altre persone scomparse non incluse nel registro pubblicato, in attesa del consenso informato dei parenti. Questi avvisi non devono essere aggiunti alla figura della commissione per la produzione di un totale comune.

I 43 nomi annunciati dal Comitato e i 44 fascicoli della Commissione descrivono quindi due censimenti separati. La loro deviazione non porta a trovare il rilascio, la morte o una diminuzione del numero di detenuti.

Il ruolo del CICR e il suo accesso limitato

Nel suo comunicato del 4 settembre 2026, il CICR ha confermato che aveva facilitato il ritorno in Libano di cinque persone trattenute da Israele: uno il 3 settembre e quattro il giorno successivo. L’organizzazione è intervenuta su richiesta delle parti come intermediario umanitario neutrale.

A tale data, il CICR non aveva segnalato alcun accesso ai luoghi di detenzione israeliani dal 2023 ottobre, compresi i detenuti libanesi. Ha chiesto informazioni e la ripresa delle sue visite, continuando un dialogo con le autorità. Questa dichiarazione datata non costituisce un’ulteriore conferma in novembre della situazione individuale delle 43 persone menzionate dal Comitato.

Il CICR ha anche ricordato che molte famiglie libanesi erano ancora in attesa di sentire dai loro parenti. I trasferimenti di settembre hanno fornito una risposta per cinque persone; Non hanno risolto altri file di detenzione o scomparsa.

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