Gaza: La pioggia peggiora la salute

L’OMS avverte la diffusione delle infezioni respiratorie a Gaza, mentre le piogge peggiorano le condizioni di vita delle persone sfollate internamente. Il suo punto del 13 novembre e l’ultimo rapporto umanitario descrivono rifugi degradati, strutture igieniche danneggiate e più difficile accesso alla cura. I dati di danno rimangono provvisori. L’emergenza riguarda le tende così come il drenaggio, l’analisi di laboratorio e la riabilitazione di rete, da cui dipende la protezione delle famiglie durante l’inverno.

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Venerdì 13 novembre 2026, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un nuovo avviso sulle infezioni respiratorie a Gaza. Le prime forti piogge della stagione aggravano una crisi sanitaria già alimentata da promiscuità, rifugi precari e reti igieniche danneggiate. Questo avviso viene come partner umanitari richiedono l’ingresso accelerato di attrezzature prima che l’inverno continui.

Un aumento delle infezioni, non un equilibrio delle piogge da sole

Alla conferenza stampa delle Nazioni Unite a Ginevra, l’OMS ha riferito che le infezioni respiratorie acute erano 33 000 più del livello osservato nello stesso periodo dell’anno precedente. Ora rappresentano più del 10 per cento delle consultazioni. Questo confronto non significa che 33.000 persone sono state infettate dall’inizio del tempo.

L’organizzazione descrive una combinazione di fattori: umidità, freddo, scarsa ventilazione e riavvicinamento familiare negli spazi sovraffollati. I bambini, gli anziani e i malati cronici sono particolarmente a rischio. In particolare, richiede forniture di laboratorio per rilevare rapidamente agenti infettivi e adattare la risposta, oltre a farmaci e vaccini.

Danni ancora temporanei, ma già preoccupati

La relazione OCHA, pubblicata il 13 novembre, fornisce un quadro più ampio delle conseguenze delle piogge iniziate il 6 novembre. Al 9 novembre, circa 473 avvisi hanno sollevato preoccupazioni che più di 46.000 famiglie erano state colpite. Più di 40.000 rifugi sono stati segnalati come danneggiati, tra cui più di 9.000 irreparabili. Questo danno è rimasto da confermare: non è né un censimento completato né un bilancio redatto il 13 novembre.

Nove strutture sanitarie sono tra i servizi danneggiati. Strade degradate complicano il movimento dei pazienti e del personale. OCHA riferisce anche che la capacità ospedaliera pediatrica operativa a Gaza e nel nord del territorio è di circa 90 posti letto, rispetto a circa 350 prima dell’escalation, secondo il Ministero della Salute.

Questa fotografia aggiornata estende la prima recensione di Libnanews il 9 novembre, che ha riportato più di 6.000 rifugi distrutti e 17,400 altri danneggiati. Le due indagini non dovrebbero essere aggiunte insieme: riguardano lo stesso evento pioggia, con un graduale aumento delle relazioni.

L’acqua contaminata minaccia luoghi di vita

L’UNICEF, nel suo comunicato del 9 novembre, ha descritto una situazione particolarmente fragile intorno alla zona di detenzione di Sheikh Radwan a Gaza. Solo due pompe su sei hanno funzionato. L’acqua piovana si mescola con le acque reflue, mentre nessun impianto di depurazione nel territorio era operativo secondo l’agenzia.

Questa mancanza di evacuazione trasforma il tempo in una minaccia sanitaria per gli insediamenti vicini. UNICEF sta cercando l’ingresso di pompe, generatori e pezzi di ricambio per ripristinare le reti, tra cui il bacino di Sheikh Radwan e lo stabilimento di trattamento Sheikh Ejleen. La protezione dei bambini dipende quindi non solo dalla distribuzione di coperte, ma anche dalla rimozione di acqua contaminata dai luoghi in cui vivono le famiglie.

Rilievo concreto oltre la sostituzione della tenda

In una dichiarazione del 10 novembre, CARE descrive le famiglie che sono state occupate per diversi giorni evacuando l’acqua dai loro rifugi e recuperando la loro proprietà. Una tenda inondata può anche causare la perdita di abbigliamento, biancheria da letto, medicine e documenti. L’organizzazione riferisce la distribuzione di tende, abbigliamento invernale, prodotti igienici e assistenza finanziaria di emergenza con i suoi partner.

CARE prevede anche di eliminare i tubi e svuotare i pozzi traboccanti. Questi interventi collegano direttamente l’alloggio alla salute: la sostituzione di un web non è sufficiente se le acque reflue continuano ad accumularsi intorno alle famiglie.

Una chiamata comune per accelerare le voci

Il 13 novembre, la squadra del paese umanitario, che riunisce le agenzie delle Nazioni Unite e le ONG internazionali e palestinesi, ha invitato le autorità israeliane a consentire le forniture necessarie per entrare ogni giorno attraverso tutti i punti di passaggio disponibili. Esso comprende tende, attrezzature di drenaggio, generatori, parti di ricambio, concentratori di ossigeno e prodotti di controllo delle infezioni.

Secondo la squadra, oltre 150.000 tende acquistate da partner e stati sono al di fuori di Gaza, pronte a partire. Essa accusa le restrizioni israeliane, le procedure di autorizzazione e le finestre di consegna imprevedibili di ritardare il sollievo. La mancanza di finanziamento limita anche la risposta. Il team richiede l’accesso a terreni meno esposti e soluzioni di alloggio più sostenibili.

Le autorità israeliane, da parte loro, hanno difeso negli ultimi giorni l’ingresso di attrezzature invernali. Questo disaccordo sugli aiuti era già stato seguito da Libnanews l’11 novembre. Tuttavia, una cumulazione di merci autorizzate o immesse non misura solo forniture ancora disponibili dopo la distribuzione e la distruzione di rifugi.

Il nuovo problema documentato dall’avviso del 13 novembre è la salute: l’esposizione all’acqua e al freddo aggiunge ad un aumento delle infezioni, mentre la cura rimane difficile da accedere. Per le organizzazioni umanitarie, la consegna delle forniture, la riparazione dei servizi igienico-sanitari e la protezione degli alloggi sono ora i diversi componenti della stessa risposta invernale.

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