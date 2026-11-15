Il PIL libanese include l’economia informale?

L’economia informale e il PIL non sono due gruppi completamente separati in Libano. I conti del 2024 dell’Ufficio Centrale di Statistica (CAS) includono modifiche per attività informali o difficili da registrare. Il loro ordine di grandezza raggiunge circa il 30% della produzione registrata. Tuttavia, il CAS afferma che il livello di queste attività rimane incerto. Questa indicazione corregge un’idea comune: ciò che sfugge all’osservazione amministrativa diretta non è necessariamente assente dalla ricchezza misurata prodotta. Tuttavia, non fornisce una stima accurata del peso dell’economia informale. Il denominatore citato, « produzione registrata », deve essere mantenuto come sta.

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L’economia informale e il PIL non sono due gruppi completamente separati in Libano. I conti del 2024 dell’Ufficio Centrale di Statistica (CAS) includono modifiche per attività informali o difficili da registrare. Il loro ordine di grandezza raggiunge circa il 30% della produzione registrata. Tuttavia, il CAS afferma che il livello di queste attività rimane incerto.

Questa indicazione corregge un’idea comune: ciò che sfugge all’osservazione amministrativa diretta non è necessariamente assente dalla ricchezza misurata prodotta. Tuttavia, non fornisce una stima accurata del peso dell’economia informale. Il denominatore citato, « produzione registrata », deve essere mantenuto come sta.

Economia Informale e PIL: una correzione già inclusa

La casella sulle attività informali e non registrate appare nella relazione CAS sui conti nazionali del 2024. Ha indicato che alcune attività erano nel settore informale, mentre altre erano difficili da misurare regolarmente o addirittura da misurare. Le regolazioni sono già incluse nelle stime ufficiali per coprire il loro valore.

Il PIL di 30,5 miliardi di dollari pubblicato per il 2024 non è quindi solo una somma di dichiarazioni fiscali non corrette. L’aggiunta automatica del 30% a questa cifra per ottenere un presunto « vero PIL » rischierebbe il doppio conteggio. La correzione di cui sopra appartiene già al dispositivo di misura.

Il CAS non presenta questo punto di riferimento come risultato di un censimento completo delle imprese informali. Lo formula come ordine di grandezza. Il rapporto non fornisce una ripartizione per ramo, regione, dimensione dell’impresa o mezzi di pagamento.

Perché il 30% non significa il 30% del PIL

Una proporzione dipende sempre dalla sua base. Trenta unità aggiunte a cento unità registrate rappresentano il 30% della base iniziale. Esse rappresentano circa il 23,1% del totale di 130 unità. Questo esempio puramente aritmetico mostra perché una percentuale di correzione non legge come parte del totale corretto.

Non si può concludere che i conti informali del 23,1% del PIL libanese. La formulazione CAS copre la produzione registrata e il valore aggiunto delle misure del PIL. I consumi intermedi, i metodi settoriali e altri aggiustamenti impediscono che questa illustrazione venga trasformata in una stima nazionale.

Indicazione disponibile Lettura corretta Conclusioni non stabilite Correzione di circa il 30% della produzione registrata Le attività difficili da osservare sono prese in considerazione Conti informativi del 30% del PIL Aggiustazioni già incluse nei conti Il PIL ufficiale supera l’unica misura registrata Un ulteriore 30% deve essere aggiunto al PIL pubblicato Livello riconosciuto come incerto Un margine di stima rimane Un censimento completo ha stabilito questo importo

I contanti non sono una definizione statistica di informale

Una società dichiarata può accettare pagamenti in contanti. Un pagamento bancario da solo non dimostra che qualsiasi attività o occupazione in questione è dichiarata. I mezzi di insediamento e lo stato economico di un’attività rispondono a diverse domande.

Né i dollari forniscono un confine affidabile. Una vendita pagata in dollari può essere registrata, mentre un libro business può sfuggire record amministrativi. La casella CAS pertanto non misura il volume delle banconote in circolazione o la quota di transazioni al di fuori delle banche.

Essa non fornisce inoltre informazioni sulla legalità di un’impresa particolare. Informalità, mancanza di registrazione, pagamento in contanti e attività criminale non sono sinonimi. raggrupparli sotto una sola figura rimuoverebbe le distinzioni essenziali per comprendere i dati.

L’occupazione informale è ancora un altro indicatore

Una proporzione di posti di lavoro informali misura le persone o le posizioni in base ai criteri relativi all’occupazione. Una parte della produzione misura un valore economico. I posti di lavoro non hanno tutti la stessa produttività o tempo di lavoro. Un rapporto di produzione non può quindi essere sostituito da un rapporto di lavoro.

Analogamente, il numero di imprese non registrate non consente di conoscere direttamente il loro contributo al PIL. Molte piccole attività possono produrre meno valore aggiunto di un piccolo numero di grandi imprese. È necessario conoscere la loro produzione e il consumo intermedio, non solo per contarli.

Un limite che richiede dati più precisi

La portata della scatola è chiara: i conti nazionali cercano di includere la produzione che è difficile da osservare, pur riconoscendo l’incertezza della sua stima. Non determina come questa quota si sia evoluta tra il 2024 e il 2026. Né è possibile quantificare un reddito fiscale recuperabile.

Ulteriori lavori richiederebbero una ripartizione degli adattamenti, la loro metodologia di aggiornamento e le recenti indagini. Queste informazioni consentirebbero una migliore comprensione delle attività interessate senza trasformare una correzione statistica approssimativa in una misura esaustiva dell’economia nascosta.

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