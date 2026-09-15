Dietro le quinte: perché Hezbollah mantiene la sua risposta nonostante la pressione nel sud?

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Il controllo militare di Hezbollah contro gli sviluppi nel sud, in particolare intorno alle altezze di Ali al-Taher, alimenta diverse letture nella stampa del 15 settembre 2026. Ad Diyar fornisce tre spiegazioni principali da fonti vicine al problema: per evitare di fornire a Israele il pretesto di un più ampio confronto, per preservare le restanti capacità del partito e per aspettare di vedere come si evolverà il rapporto tra Washington e Teheran. Questi elementi non sono una spiegazione ufficiale di Hezbollah. Tuttavia, ci permettono di capire perché l’assenza di una risposta non può essere interpretata solo come segno di impotenza.

Una mancanza di risposta che alimenta le domande

Gli eventi di Ali al-Taher hanno posto Hezbollah in una situazione particolarmente difficile. Diversi giornali il 15 settembre 2026 descrivono la distruzione nella zona e le dichiarazioni israeliane sul suo controllo. In particolare, Al Binaa nota le contraddizioni tra varie comunicazioni israeliane. Il ministro della difesa israeliano ha presentato il controllo delle altezze come elemento che completa la zona di sicurezza. L’esercito ha poi annunciato un ritiro a una posizione posteriore mantenendo la zona sotto sorveglianza. Poi nuove dichiarazioni riferite alla capacità di riconquistare il controllo della zona.

Oltre a questa battaglia di narrazioni, si pone una domanda in diverse pubblicazioni: perché Hezbollah non risponde militarmente alla pressione esercitata sul terreno?

Ad Diyar del 15 settembre 2026 riferisce che il partito è di fronte a scelte difficili. Qualsiasi risposta importante può portare a una risposta israeliana più ampia. Ma una prolungata assenza di risposta può, al contrario, dare l’impressione che le regole di confronto siano cambiate a scapito di Hezbollah.

Questa contraddizione spiega parte della cautela osservata.

Il partito deve tener conto della situazione militare, ma anche delle conseguenze politiche di un’ulteriore escalation. Il Sud ha già subito una distruzione significativa. Le persone rimangono sfollate. Non è facile da ricostruire. Una ripresa di una grande guerra avrebbe quindi un notevole costo umano, materiale e politico.

La prima ipotesi avanzata dalle fonti di Ad Diyar è proprio che Hezbollah vuole evitare di dare a Israele un motivo per espandere le sue operazioni.

Evitare di fornire a Israele il pretesto per una guerra più ampia

Secondo Ad Diyar, i funzionari di Hezbollah ritengono che una risposta diretta e significativa potrebbe servire gli obiettivi israeliani. Israele potrebbe presentarlo come prova che la minaccia militare persiste e usa questo argomento per espandere le sue operazioni.

Questa ipotesi è di particolare importanza nel contesto dei negoziati. Il Libano sta cercando un ritiro israeliano e rafforza il suo esercito. Washington sta lavorando sui meccanismi di sicurezza. Parigi sta preparando un incontro per sostenere l’istituzione militare.

Una grande operazione di Hezbollah potrebbe sconvolgere questa sequenza.

Potrebbe permettere a Israele di sostenere che le garanzie richieste non sono sufficienti. Potrebbe anche rafforzare le richieste di armi di partito e complicare la posizione diplomatica del governo libanese.

La deduzione può quindi essere interpretata come un calcolo progettato per non alterare il rapporto delle forze diplomatiche al momento peggiore.

Questa spiegazione non significa che Hezbollah avrebbe accettato le nuove realtà a terra. Piuttosto, ha suggerito che potrebbe considerare la tempistica sfavorevole a una risposta aperta.

Il partito cercherà quindi di evitare una situazione in cui una reazione militare ad hoc avrebbe conseguenze strategiche molto maggiori.

Questa cautela è coerente con il discorso pubblico segnalato da Al Binaa. In un incontro congiunto, i dirigenti Hizbullah e Amal insistono sulla pace civile, la ricostruzione e il ritorno degli abitanti. Essi chiedono anche che le controversie politiche vengano affrontate attraverso il dialogo e le istituzioni.

Questa lingua contrasta con una strategia di escalation immediata.

Conservare la capacità dopo la perdita

La seconda spiegazione presentata da Ad Diyar è direttamente militare. Hezbollah cercherà di preservare le sue capacità dopo le perdite accumulate negli scontri precedenti.

I giornali del 15 settembre contengono diversi elementi che mostrano l’intensità delle operazioni intorno ad Ali al-Taher. In particolare, Al Binaa riferisce sulla distruzione di un’importante rete sotterranea. Il giornale menziona una notevole quantità di esplosivi utilizzati durante l’operazione israeliana.

Al Quds Al Arabi riferisce la negazione dell’agenzia iraniana Fars riguardo alla presenza di membri del Corpo di Guardia Rivoluzionaria nei tunnel di Ali al-Taher. Secondo Fars, 48 membri di Hizbullah erano nei due tunnel e otto sono stati uccisi. L’Agenzia non fornisce una spiegazione completa della situazione degli altri membri nell’estratto. Queste cifre provengono da Fars e non sono confermate in modo indipendente da altre fonti.

Tuttavia, mostrano che la battaglia intorno alle infrastrutture sotterranee è diventata un argomento importante.

In questo contesto, una strategia di conservazione dei mezzi può avere una logica militare. Un’organizzazione che ritiene di aver subito perdite può preferire evitare un confronto in cui sarebbe costretto a utilizzare rapidamente parte delle sue capacità rimanenti.

Questa lettura è molto diversa da quella che presenta la mancanza di risposta come prova della completa scomparsa della capacità militare di Hezbollah.

Le fonti di Ad Diyar non dicono che il partito ha ancora lo stesso potere come prima degli scontri. Essi suggeriscono che egli cercherà precisamente di preservare ciò che rimane delle sue capacità.

Nuance è essenziale.

Il partito rifiuta pubblicamente di essere presentato come debole

Le dichiarazioni del deputato Hussein Hajjj Hassan, riportate da Al Sharq del 15 settembre 2026, hanno fatto luce interessante su questo punto. Egli sostiene che la resistenza, la sua popolazione e i suoi alleati mostrano pazienza sulla base dei loro calcoli. Egli avverte contro l’idea che questa pazienza possa essere interpretata come una debolezza.

Hajj Hassan sostiene che il suo campo non è debole né nella resistenza, politica o popolare.

Questa dichiarazione non specifica quali capacità militari rimangono disponibili. Né fornisce un calendario per una risposta possibile.

Il suo interesse è altrove: Hezbollah sente chiaramente la necessità di combattere pubblicamente l’idea che il suo fallimento di reagire sarebbe imposto solo dal suo indebolimento.

La parola importante è « calcoli ».

Il membro ha descritto la restrizione come una decisione e non una semplice disabilità.

Al Sharq adotta un’interpretazione molto più critica. Il giornale ritiene che Hezbollah cerchi di mostrare una forza che non possederebbe più allo stesso livello e che si muove parte del suo confronto con lo Stato libanese.

Questa valutazione appartiene chiaramente alla linea editoriale del giornale. Non può essere presentata come un fatto stabilito.

Ma il confronto tra i due conti è istruttivo. Hezbollah dice: aspettiamo perché abbiamo i nostri calcoli. I suoi avversari rispondono: si aspetta perché il tuo rapporto di potenza si è deteriorato.

Le confidenze di Ad Diyar offrono una terza possibilità: entrambi i fenomeni possono esistere simultaneamente. Il partito può essere indebolito pur mantenendo una capacità decisionale e scegliendo di preservare le sue risorse rimanenti.

In attesa di sviluppo tra Washington e Teheran

La terza ipotesi di Ad Diyar è politica e regionale. Hezbollah aspetterebbe di vedere come il rapporto tra Stati Uniti e Iran si è evoluto prima di prendere una decisione importante.

Questo è essenziale perché la notizia del 15 settembre mostra che il rapporto tra Washington e Teheran è di per sé in una fase di incertezza.

Donald Trump dice che l’Iran vuole raggiungere rapidamente un accordo. Ha detto che era aperto al coinvolgimento americano in questa ricerca. Allo stesso tempo, continuano le pressioni militari, economiche e nucleari.

Teheran ha chiesto il sollevamento delle misure americane e ha rifiutato di riconoscere la legittimità di diverse richieste di Washington.

Il dialogo è quindi possibile senza una via chiara.

Per Hezbollah, un’evoluzione di questo rapporto potrebbe profondamente cambiare le scelte disponibili.

Un accordo tra Washington e Teheran potrebbe produrre accordi regionali indirettamente che interessano il Libano. Al contrario, il fallimento dei contatti e l’ulteriore escalation potrebbero mettere Hezbollah in un confronto regionale molto più ampio.

In questa prospettiva, utilizzare una parte significativa delle sue capacità militari ora potrebbe essere considerato prematuro.

Il partito beneficerebbe di conoscere la direzione del rapporto iraniano-americano prima di scegliere tra una strategia di confronto, di negoziazione indiretta o di ritenzione di restrizioni.

Questa ipotesi permette anche di capire perché gli eventi in Yemen, a Ormuz e nel Golfo sono seguiti così da vicino in Libano. Non sono crisi completamente separate. Essi sono coinvolti nella definizione del rapporto di forze regionali tra Iran, Stati Uniti e suoi partner.

Il silenzio iraniano intorno a Ali al-Taher alimenta anche domande

Al Jumhouria del 15 settembre 2026 riferisce, in un’analisi regionale, il ritiro di Teher contro gli eventi di Ali al-Taher. Il giornale interroga in particolare il contrasto tra l’importanza attribuita agli eventi e la bassa intensità della reazione iraniana.

L’agenzia Fars interviene principalmente per negare la presenza di membri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie nei tunnel mirati.

Questa priorità è significativa.

Teheran cerca di sfidare l’idea di una presenza militare iraniana diretta sul sito piuttosto che annunciare una risposta alle operazioni israeliane.

Questo non dimostra l’esistenza di un ordine iraniano che impone a Hezbollah di non reagire. Non ci sono prove di questo.

Ma questa restrizione parallela alimenta l’ipotesi che l’Iran e i suoi alleati stiano attualmente cercando di evitare un’estensione immediata del confronto libanese.

La cautela può rispondere a diversi motivi. L’Iran deve gestire contemporaneamente Ormuz, la questione nucleare, le sue relazioni con gli Stati del Golfo e la possibilità di dialogare con Washington. Una nuova guerra su larga scala in Libano aggiungerebbe un fronte aggiuntivo a questa equazione.

La ricostruzione del Sud limita anche la stanza di Hezbollah per la manovra

La situazione della popolazione è un altro vincolo, anche se non sembra essere una delle tre spiegazioni principali attribuite alle fonti di Ad Diyar.

La ricostruzione di Hezbollah e Amal al centro nella dichiarazione congiunta di Al Binaa. Richiedono un risarcimento per gli abitanti, il loro ritorno ai loro villaggi e la mobilitazione di tutte le risorse disponibili.

Questa priorità è difficilmente compatibile con una nuova guerra immediata.

Una ripresa di scontri su larga scala avrebbe ulteriormente ritardato il ritorno degli abitanti. Aumenterebbe la distruzione e renderebbe più difficile ottenere aiuti internazionali.

Hezbollah deve anche tener conto della sua base sociale.

Al Joumhouria riferisce, attraverso una personalità politica intermedia, che la popolazione sciita nel sud porta una quota molto grande del costo della situazione attuale. Questa fonte parla di stanchezza e stanchezza, anche se evidenzia anche la persistenza del sostegno e della resistenza di questa popolazione.

L’interesse di questa fiducia risiede nella distinzione tra la lealtà politica e la disponibilità per una nuova guerra.

Una popolazione può continuare a sostenere Hezbollah sperando che il periodo di distruzione finirà.

Ciò riduce il margine per una strategia di escalation permanente.

La possibilità di un dialogo interno appare sullo sfondo

Al Jumhouria del 15 settembre 2026 riporta anche le parole di una personalità centrista a favore di una ripresa del dialogo tra Joseph Aoun e Hezbollah.

Questa fonte ritiene che le due parti rimangano profondamente opposte ai mezzi, ma condividono diversi obiettivi: fermare gli attacchi, il ritiro israeliano, la ricostruzione e il ritorno degli abitanti.

Secondo lei, il dialogo potrebbe aiutare a restringere il divario tra Baabda e Hezbollah.

Nabih Berri potrebbe svolgere un ruolo importante in questo processo a causa dei suoi legami con il partito e i suoi canali con Joseph Aoun.

Questa ipotesi rimane quella di una fonte politica. Nulla nel corpo mostra che un dialogo formale di questa natura è già stato deciso.

Tuttavia, è importante capire il contenimento militare. Se alcuni attori pensano che una finestra politica possa ancora essere aperta, un’escalation immediata potrebbe chiuderla.

Hezbollah può quindi avere un interesse a preservare diverse opzioni simultaneamente: mantenere le armi, evitare una nuova guerra, in attesa di sviluppi regionali e lasciare aperta la possibilità di un accordo interno.

Una restrizione che non può durare a tempo indeterminato senza costi politici

Tuttavia, questa strategia pone un rischio significativo per Hezbollah.

Più Israele cambia il terreno senza una risposta militare diretta, più gli avversari del partito possono mettere in discussione l’utilità delle sue armi.

Michel Sleiman chiede già che le posizioni siano consegnate all’esercito. Diverse forze politiche stanno usando gli eventi di Ali al-Taher per rafforzare la loro argomentazione a favore del monopolio delle armi di Stato.

La restrizione che permette a Hezbollah di evitare la guerra può così indebolire simultaneamente la sua argomentazione interiore.

Il partito affronta una contraddizione.

Se reagisce fortemente, rischia di causare una nuova campagna militare e compromettere la ricostruzione. Se non risponde, i suoi avversari possono chiedere perché tiene un arsenale che non impedisce le operazioni israeliane.

Le dichiarazioni di Hussein Hajj Hassan cercano precisamente di affrontare questa contraddizione presentando la pazienza come scelta calcolata.

Tutte e tre le ipotesi possono lavorare insieme

Le confidenze di Ad Diyar non ci permettono di scegliere una sola spiegazione.

Il controllo di Hezbollah può rispondere simultaneamente ai tre fattori menzionati.

Il partito può volereevitare di dare a Israele un pretesto per espandere la guerra.

Lui può cercarepreservare le capacità diminuite dagli scontri precedenti.

Può finalmentein attesa di sapere se il rapporto tra Washington e Teheran si sta evolvendo verso un accordo o una nuova escalation.

A questi tre elementi si aggiunge la necessità di ricostruzione, la stanchezza delle popolazioni colpite e il dibattito interno sul ruolo dell’esercito.

Ciò che le fonti non permettono di stabilire, d’altra parte, è l’esistenza di una decisione formale da parte di Hezbollah di rinunciare a qualsiasi risposta, un ordine iraniano che impone il silenzio o un accordo segreto già raggiunto sulle sue armi.

La fiducia interessante è quindi più limitata ma più forte:l’attuale restrizione sarebbe un calcolo multivariato piuttosto che una semplice mancanza di reazioneLa sua durata dipenderebbe dal terreno del Sud, dall’evoluzione dei negoziati libanesi-israeliani e, soprattutto, dalla direzione del rapporto tra Washington e Teheran.