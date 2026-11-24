Yassine Jaber annuncia modifiche al registro di terra, riferimenti all’Ufficio del Pubblico Procuratore e all’Ispettorato Centrale e ricorda dove segnalare un blocco.

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Il Ministro delle Finanze Yassine Jaber ha annunciato martedì 24 novembre i cambiamenti in quattro servizi del registro delle terre libanesi: Aley, Jezzine, Marjayoun e Tyre. Essa ha anche presentato diverse cause dinanzi all’Ufficio del Pubblico Procuratore presso la Corte di Cassazione e l’Ispettorato Centrale. Il suo annuncio non dettaglia i file presentati o il loro risultato.

Quattro servizi interessati dalle modifiche

Jaber ha presentato queste decisioni come applicazione iniziale delle misure di controllo ha annunciato la settimana precedente per i dipartimenti del Ministero, tra cui il Land Affairs Branch. Il comunicato stampa fornito dall’Agenzia Nazionale dell’Informazione indica anche che altri agenti sono stati resi disponibili. Non specifica il loro numero, la data di assunzione dei doveri degli agenti inviati, o qualsiasi modifica ai contatori o agli orari.

La Direzione generale elenca i servizi di Jezzine e Marjayoun sotto le rubriche di Saida-Jezzine e Marjayoun-Hasbaya. Il ministro ha riferito le trasmissioni alle autorità competenti; Ciò non significa che sia stata stabilita una colpa o che sia stata pronunciata una condanna.

Dove segnalare il blocco o la quantità off-calendar

Jaber ha invitato gli utenti i cui file sono bloccati o ai quali è richiesta una somma diversa dai diritti ufficiali per contattare il segretariato del ministro o per utilizzare la forma « Reclami » del sito web Land Affairs Branch. Questa sezione è inclusa nella mappa del sito della Direzione. Il comunicato non fornisce un periodo di risposta.

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