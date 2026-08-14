La Vergine Maria e Libano

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La Vergine Maria e il Libano, dal Maghdouché ad Harissa
L’unico territorio al di fuori della Terra Santa trodden da Cristo, secondo i Vangeli. Dalla grotta Attent in Maghdouché al santuario di Harissa nato nel 1904, una vacanza del 15 agosto per tutto il Libano.
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