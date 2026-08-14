Iran: Stati Uniti ha riferito perso 45 Reaper

- Advertisement -

11

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

L’esercito statunitense ha perso 45 droni MQ-9 Reaper dall’inizio della guerra contro l’Iran, circa un quarto della sua flotta pre-conflitto. Rivelato dalla stampa americana sulla base di diversi funzionari informati dello stato del parco, questa recensione non è stata ufficialmente dettagliata dal Pentagono. Tuttavia, costituisce un dato importante sul costo materiale della campagna. A seconda della configurazione scelta, sensori e attrezzature a bordo, un Reaper impegnato in funzionamento può ammontare a diverse decine di milioni di dollari. Al di là del disegno di legge, la scomparsa di circa il 25% della flotta solleva una domanda più seria per Washington: quanto tempo gli Stati Uniti possono continuare ad impegnarsi così intensamente un drone essenziale per le sue missioni di intelligenza e sciopero, mentre la sua sostituzione non può essere garantita allo stesso ritmo delle perdite?

I risultati rivelano anche una trasformazione del campo di battaglia. Il MQ-9 Reaper divenne uno dei simboli del potere militare americano durante le guerre dell’Afghanistan e dell’Iraq, poi nelle operazioni contro i gruppi jihadisti. Questi conflitti di solito gli hanno permesso di evolversi in aree in cui la minaccia anti-aereo è rimasta limitata. Di fronte all’Iran, il contesto è radicalmente diverso. Il drone deve operare in un ambiente in cui ci sono difese a terra, radar e guerra elettronica in grado di minacciare sia l’aereo che le sue comunicazioni. Le 45 perdite riportate non significano che l’Iran abbia ucciso 45 Reaper: diversi velivoli sono stati persi dopo la violazione del collegamento o in circostanze non stabilite. Questa distinzione è essenziale per misurare correttamente ciò che rivela l’attrizione americana.

45 MQ-9 Reaper perso: il numero che preoccupa Washington

La cifra di 45 dispositivi è l’informazione centrale. Secondo diversi funzionari americani citati dalla stampa statunitense, le forze armate hanno perso almeno il numero di MQ-9 dall’inizio della guerra contro l’Iran. Ritornato all’inventario preconflitto, questo totale rappresenterebbe circa il 25% della flotta statunitense di Reaper.

Il Pentagono non ha pubblicato un dispositivo di dettaglio del tavolo da dispositivo le circostanze di ogni perdita. Il bilancio dovrebbe quindi essere presentato come una stima saldamente attribuita ai funzionari degli Stati Uniti, ma non come un inventario ufficialmente certificato dal Dipartimento della Difesa. Questa riserva è tanto più importante perché le cause di incidenti e distruzione sarebbero molteplici.

Tuttavia, l’entità del fenomeno non dipende da alcuni dispositivi aggiuntivi o mancanti. Se l’ordine di grandezza è confermato, la US Air Force ha perso in pochi mesi una percentuale considerevole di una flotta formata per quasi due decenni. L’attrizione di questa grandezza influisce necessariamente sulla disponibilità di aerei per le operazioni correnti, ma anche sulla capacità americana di mantenere Reaper in altri teatri.

Anche il confronto con le perdite di uno sconto pre-guerra è significativo. I MQ-9 erano già stati uccisi in Medio Oriente, in particolare dagli Houthis nello Yemen. Ogni distruzione ha causato particolare attenzione a causa del prezzo e della capacità dell’aereo. Nella guerra contro l’Iran, la perdita del drone non è più eccezionale. Diventa un componente regolare del costo delle operazioni.

Una fattura che può superare un miliardo di dollari

Il prezzo di un MQ-9 Reaper non può essere riassunto da una singola cifra. Parte della confusione deriva dalla differenza tra il costo dell’aereo stesso e quello di un sistema completo pronto a combattere. La cella, il motore e le attrezzature di base rappresentano solo una parte del valore commesso durante una missione.

Il drone può ricevere sistemi elettro-ottici e infrarossi, radar, designatore laser, apparecchiature di comunicazione sicure e varie armi. Dipende anche da un’infrastruttura di terra e collegamenti di dati che permettono al suo equipaggio di controllarlo a distanze molto lunghe. Le configurazioni più sofisticate quindi aumentano notevolmente il valore del dispositivo effettivamente inviato in funzione.

Gli Stati Uniti stimano quindi il valore di un Reaper attrezzato per alcune missioni tra circa 30 milioni di dollari e $50 milioni. Il prezzo della singola cella può essere significativamente inferiore. Sarebbe quindi fuorviante moltiplicare sistematicamente 45 per 50 milioni e presentare il risultato come una certa perdita contabile.

Anche con un’ipotesi conservatrice di 30 milioni di dollari per aeromobili attrezzati, 45 perdite sarebbero comunque pari a circa 1,35 miliardi di dollari. A 40 milioni di dollari, l’importo teorico raggiungerebbe 1,8 miliardi di dollari. A $50 milioni, sarebbe superiore a 2,2 miliardi di dollari.

Questi calcoli danno un ordine di grandezza. Non sono una legge ufficiale del Pentagono. Tutti i droni persi non avevano necessariamente la stessa configurazione e non tutti avevano gli stessi sensori o armi al momento della loro scomparsa.

Il vero costo militare è anche più difficile da calcolare. Un dispositivo distrutto deve essere sostituito, la sua assenza deve essere compensata da altri mezzi e le unità rimanenti possono essere richieste di più. L’attrizione colpisce quindi simultaneamente i beni materiali, la disponibilità operativa e le future esigenze di investimento.

Perché Reaper rimane così importante per l’esercito americano

Il MQ-9 Reaper non è solo un drone armato. Il suo interesse risiede nella sua capacità di rimanere sopra una regione per molto tempo, di osservare i movimenti di terra, di trasmettere informazioni e, se necessario, di colpire un bersaglio senza aspettare che un altro aereo arrivi.

Questa permanenza è fondamentale per le operazioni americane. Un aereo da combattimento pilotato ha capacità superiori in molte aree, tra cui velocità, sopravvivenza e combattimento aereo. Tuttavia, è molto più difficile mantenere diversi cacciatori permanentemente sopra la stessa zona per ore.

Il Reaper risponde esattamente a questa esigenza. La sua autonomia consente di monitorare un’area per molto tempo. I sensori possono monitorare un veicolo, osservare un sito militare, identificare un’attività insolita, o trasmettere immagini a un centro di comando. Quando è armato, può intervenire contro il bersaglio che ha appena visto.

Questa combinazione di intelligenza e sciopero spiega il suo uso intensivo in Medio Oriente. Nella guerra contro l’Iran, le forze statunitensi hanno bisogno di rilevare lanciatori mobili, monitorare i movimenti militari e mantenere la maggior parte delle conoscenze possibili della situazione.

Il drone ha un notevole vantaggio politico e umano: nessun pilota è a bordo. La perdita di un Reaper è costosa, ma non significa automaticamente la morte o la cattura di un airman americano. Per i comandanti, questa differenza cambia profondamente il calcolo del rischio.

L’Iran impone al Reaper una guerra per la quale non è stato concepito

Questa è anche la principale debolezza del sistema. Il Reaper ha guadagnato la sua reputazione in guerre dove gli Stati Uniti avevano una superiorità aerea molto forte. In Afghanistan o in alcune operazioni in Iraq e in Siria, gli avversari generalmente non hanno una rete di difesa aerea paragonabile a quella di uno stato come l’Iran.

Il MQ-9 non è un aereo stealth. La sua velocità rimane relativamente bassa e il suo design favorisce la resistenza. Queste qualità diventano handicap quando si evolvono in uno spazio monitorato dai radar e protetto da missili terra-aria.

Un drone lento può essere particolarmente vulnerabile una volta rilevato. Non ha le prestazioni di un combattente per accelerare e manovrare rapidamente, né la discrezione di una piattaforma stealth progettata per penetrare in un ambiente fortemente difeso.

L’Iran ha da anni una serie di sistemi di difesa aerea di origini e generazioni diverse. Tehran ha anche sviluppato i propri missili terra-aria e ha acquisito una significativa esperienza nel rilevare i droni degli Stati Uniti. La distruzione di un americano RQ-4 Global Hawk da parte dell’Iran nel giugno 2019 aveva già dimostrato che gli aerei senza equipaggio ad alto valore non erano fuori portata.

Tuttavia, il conflitto attuale sta cambiando la scala del problema. La domanda non è più se l’Iran può occasionalmente distruggere un drone americano. È per determinare se Washington può accettare in modo sostenibile un tasso di attrito che riduce rapidamente la sua flotta.

45 perdite non significano 45 droni colpiti dall’Iran

La distinzione è cruciale. Le informazioni disponibili non indicano che le forze iraniane hanno distrutto direttamente il 45 MQ-9 Reaper.

Secondo i funzionari degli Stati Uniti, alcuni droni sono stati persi dopo un’interruzione del loro collegamento con gli operatori. Altri erano presumibilmente vittime dell’azione avversa. Le circostanze di una parte delle perdite rimangono insufficientimente documentate pubblicamente.

Il Reaper è controllato a distanza. Dietro l’espressione comune di « drone », c’è un complesso sistema umano e tecnico. Gli artigli controllano l’aereo e gestiscono i suoi sensori da installazioni che a volte sono molto distanti dalla zona di combattimento. I dati e i controlli circolano tra gli aeromobili e questi operatori.

La comunicazione diventa quindi una potenziale vulnerabilità. Una piattaforma può essere meccanicamente intatta, affrontando gravi difficoltà se il collegamento richiesto per il suo controllo è disturbato.

Tuttavia, questo non assegna automaticamente perdite di comunicazione ad un’azione iraniana. Un link può essere interrotto per vari motivi, tra cui motivi tecnici. Senza dati del Pentagono su ogni incidente, sarebbe abusivo presentare tutte le rotture come risultato di interferenze nemiche.

La guerra rivela tuttavia una realtà importante: la sopravvivenza di un drone dipende tanto dalla protezione delle comunicazioni e dei sistemi elettronici quanto dalla sua resistenza ai missili.

La guerra elettronica diventa importante come una minaccia come missili

I conflitti recenti hanno dimostrato la crescente importanza dello spettro elettromagnetico. Il collegamento, l’interruzione della navigazione satellitare, o la prevenzione di una piattaforma di trasmettere correttamente le informazioni possono ridurre la sua efficacia senza la necessità di distruzione fisica.

Per un sistema come Reaper, questa dimensione è centrale. L’aereo non deve solo volare, ma anche trasmettere immagini, ricevere istruzioni e mantenere la navigazione affidabile durante le lunghe missioni.

L’Iran ha investito a lungo nella guerra elettronica. Teheran ha costantemente sostenuto che ha i mezzi per interrompere o intercettare alcuni sistemi avversari. Non tutte le dichiarazioni iraniane in questa zona possono essere verificate in modo indipendente, ma la minaccia stessa è presa sul serio dagli eserciti occidentali.

La perdita di dispositivi dopo problemi di comunicazione diventa particolarmente istruttiva. Richiede all’esercito americano di determinare se affronta fallimenti convenzionali, gli effetti di un ambiente elettromagnetico estremamente denso o azione deliberata dall’avversario.

Questa indagine tecnica avrà conseguenze al di là del conflitto iraniano da sola. Gli Stati Uniti stanno preparando le sue forze per un confronto con gli avversari in grado di condurre operazioni elettroniche molto più sofisticate di gruppi armati combattuti durante i due decenni successivi agli attacchi dell’11 settembre.

Un quarto della flotta perduta non significa un quarto di missioni in meno

Anche il 25 per cento deve essere interpretato con cautela. Una flotta militare non funziona come una flotta con tutti i veicoli immediatamente disponibili.

In qualsiasi momento, alcuni dispositivi sono in manutenzione. Altri sono utilizzati per l’addestramento o il test dell’equipaggio. Un partito può essere impegnato in diversi teatri mentre i droni rimangono negli Stati Uniti per sostenere la prontezza operativa.

Pertanto, la perdita di un quarto della flotta non significa meccanicamente una riduzione del 25% del numero di missioni. La U.S. Air Force può cambiare le rotazioni, concentrare più aerei in Medio Oriente o aumentare il tasso di utilizzo delle celle rimanenti.

Tuttavia, queste soluzioni hanno un costo. L’uso più intensivo aumenta i requisiti di manutenzione. Accelera l’accumulo di ore di volo e riduce i margini disponibili ai comandi per affrontare una nuova crisi altrove.

Il Pentagono deve anche evitare di concentrare tutte le sue capacità sull’Iran. I droni d’intelligenza e di sciopero sono ancora necessari in altre regioni, mentre la strategia degli Stati Uniti pone l’accento sull’Indo-Pacifico.

La questione diventa così quella della profondità dello stock. Gli Stati Uniti possono assorbire 45 perdite. Tuttavia, devono chiedersi quanti più decine potrebbero essere persi prima che l’attrizione comincia a imporre scelte operative molto più difficili.

Il problema industriale dietro il problema militare

La ricchezza degli Stati Uniti rende impossibile risolvere immediatamente questa equazione. Un potere può avere notevoli crediti senza essere in grado di trasformare immediatamente questi miliardi di dollari in decine di aerei aggiuntivi.

L’MQ-9A appartiene ad una generazione i cui principali ordini americani sono già stati posti. La U.S. Air Force aveva gradualmente pianificato di ridurre le sue acquisizioni mentre il Pentagono ha spostato i suoi investimenti in piattaforme considerate più adatte ai conflitti contro i poteri con sofisticate difese aeree.

Questo approccio sembrava logico finché le perdite di Reaper rimasero basse. Diventa più problematico quando diverse dozzine di dispositivi scompaiono durante una singola campagna.

Ricostruire una capacità industriale non è semplicemente riaprire una porta di fabbrica. Sono necessarie catene di approvvigionamento, subappaltatori, componenti elettronici, motori, sensori e manodopera specializzata. Il produttore deve anche arbitrare tra le diverse versioni e gli ordini di diversi clienti.

Il tempo diventa quindi una variabile importante quanto il denaro. Un drone distrutto in pochi secondi può richiedere mesi di produzione e preparazione prima di essere sostituito da un aereo completamente operativo.

L’attrizione della guerra cambia il valore di un drone

Durante le campagne contro-terrorismo, la sofisticazione del Reaper era una forza. Gli Stati Uniti potrebbero investire in una piattaforma costosa perché sperava di usarlo per migliaia di ore e molti anni.

Un’attrizione di guerra sconvolge questo ragionamento. Maggiore è la probabilità di perdere un dispositivo, maggiore è il prezzo unitario. Una piattaforma estremamente efficiente ma difficile da sostituire può eventualmente essere una cattiva scelta per alcune missioni se l’avversario è in grado di distruggerla regolarmente.

Il dilemma non è unico per Reaper. Tutti gli eserciti moderni affrontano la stessa domanda: abbiamo bisogno di un piccolo numero di sistemi ad alte prestazioni o di un gran numero di piattaforme più economiche che possiamo accettare di perdere?

La guerra in Ucraina aveva già messo questo dibattito in prima linea. A volte i droni molto semplici e relativamente economici hanno dimostrato che una massa di sistemi di consumo può produrre notevoli effetti. Allo stesso tempo, i dispositivi sofisticati rimangono essenziali per le missioni che richiedono sensori potenti, alta autonomia o comunicazioni complesse.

Le perdite americane in Iran ora danno a questa discussione una dimensione concreta per Washington. Il Reaper rimane utile, ma il suo valore deve essere paragonato al rischio di perderlo in un ambiente in cui la sua sopravvivenza non è più garantita.

Il costo di un missile iraniano contro quello di un Reaper

Un’altra sfida è la relazione economica tra l’attacco e la difesa. Se un sistema antiaereo relativamente più economico distrugge un drone del valore di diverse decine di milioni di dollari, l’avversario ottiene un potenziale vantaggio finanziario.

Tuttavia, questo confronto dovrebbe essere gestito con cautela. Il prezzo di un missile che distrugge un drone non è sufficiente per determinare chi « vive » economicamente. Occorre tener conto del costo del sistema di difesa dell’aria, dei suoi radar, dei suoi equipaggi e della sua manutenzione in condizioni operative.

Soprattutto, un Reaper potrebbe aver prodotto effetti militari significativi prima della sua distruzione. Se identifica diversi obiettivi, contribuisce alla loro distruzione o fornisce informazioni decisive per decine di ore, la sua utilità non scompare perché è infine distrutta.

Il problema diventa prestazione operativa. Gli Stati Uniti devono determinare se l’intelligenza e gli scioperi ottenuti attraverso il suo Reaper giustificano il tasso in cui li perdono.

Finché la risposta rimane positiva, i comandanti probabilmente continueranno a coinvolgerli. Ma quando il parco diminuisce, la soglia di accettazione del rischio può cambiare.

Il Reaper rimane preferibile alla perdita di un pilota

Un altro fattore spiega perché gli Stati Uniti possono accettare un attrito significativo. Il MQ-9 è progettato per eseguire missioni pericolose senza posizionare direttamente un equipaggio umano nell’aereo.

La distruzione di un drone causa la perdita di materiale. La morte o la cattura di un soldato può anche essere causata da un combattente pilotato. In una guerra contro l’Iran, il recupero di un pilota caduto in territorio ostile può richiedere un’operazione complessa e esporre altre forze.

Il costo politico sarebbe anche molto diverso. Le immagini di un aviatore americano catturato sarebbero un grande evento negli Stati Uniti e una vittoria di propaganda per Teheran.

Il Reaper permette così di trasferire parte del rischio umano al materiale. Questo principio rimane valido anche quando il drone costa diverse decine di milioni di dollari.

La difficoltà sorge quando il materiale stesso non esiste in quantità sufficiente da considerarsi consumabile. Un Reaper protegge un pilota, ma non è stato concepito come una munizioni che l’esercito potrebbe perdere ogni mese.

Questo è esattamente ciò che le 45 perdite riportate ora richiedono al Pentagono di riconsiderare.

Washington si stava già preparando per Reaper

L’American Air Force stava pensando prima dell’attuale guerra a una nuova generazione di sistemi senza equipaggio. Le sue priorità si muovono verso dispositivi in grado di operare in ambienti molto più contestati e verso architetture in cui la perdita di alcune piattaforme può essere accettata.

Questa trasformazione si basa in particolare sulla modularità. Invece di installare sistematicamente tutti i sensori più costosi su ogni dispositivo, una forza può distribuire funzioni tra più piattaforme. Alcuni forniscono intelligenza, altri agiscono come relè di comunicazione e altri portano armi.

Tale organizzazione rende la distruzione di un singolo dispositivo meno catastrofico. Consente inoltre di progettare alcuni droni relativamente economici e prodotti in quantità.

Il Reaper non scomparirà immediatamente. La sua autonomia, i sensori e l’esperienza operativa danno ancora un valore importante. Gli Stati Uniti e diversi paesi partner continuano a utilizzare la famiglia MQ-9.

Ma il conflitto iraniano potrebbe accelerare il passaggio tra due epoche. Il primo è stato il sofisticato drone progettato per rimanere in servizio per lungo tempo in un cielo ampiamente controllato. Il secondo potrebbe essere una flotta più grande e distribuita progettata dall’inizio per assorbire le perdite.

Il 45 Reaper diventa un avvertimento strategico

La più grande conseguenza delle perdite statunitensi non è in definitiva nel loro prezzo. Anche una fattura di oltre 1 miliardo di dollari rimane assorbibile dal bilancio militare degli Stati Uniti. Il problema è la velocità a cui una capacità può scomparire rispetto alla velocità necessaria per ricostruirla.

Se 45 MQ-9 corrisponde effettivamente a circa un quarto della flotta statunitense disponibile prima della guerra, Washington ha appena ottenuto in pochi mesi una dimostrazione su larga scala di ciò che un confronto prolungato significa con uno stato con mezzi antiaereo e elettronici significativi.

Questa esperienza sarà di grande interesse oltre il Medio Oriente. I pianificatori americani lavorano da anni sull’ipotesi di una guerra nel Pacifico, dove le distanze sarebbero molto più grandi e le difese avversarie più sofisticate. In tale scenario, la capacità di sostituire rapidamente i droni, i missili e altri sistemi diventerebbe cruciale.

La guerra contro l’Iran trasforma così il MQ-9 Reaper in un indicatore di un problema più ampio: il divario tra un esercito tecnologicamente dominante e una base industriale che deve essere in grado di sostenere questa dominazione durante una lunga guerra.

Per ora, i Reapers continuano le loro missioni. La loro autonomia e la loro capacità di monitorare e colpire gli obiettivi rimangono sufficienti per giustificare il loro impegno nonostante le perdite. Ma ogni nuovo dispositivo distrutto riduce il margine disponibile.

La figura successiva pubblicata sarà quindi più importante del valore finanziario dei droni da solo. Se il bilancio si stabilizza intorno ai 45, la US Air Force può considerare che ha subito gravi ma circoscritte attrizioni. Se continua a progredire rapidamente, Washington dovrà scegliere tra esporre ulteriormente una flotta che è diventata più rara, riducendo alcune missioni o accelerando l’uso di altre piattaforme. Il vero costo militare della campagna contro l’Iran è ora misurato su questa capacità di sostenere la durata, non solo sul prezzo spettacolare di un Reaper.