Libano: La pressione fiscale minaccia il recupero

- Advertisement -

11

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Per molti libanesi dalla diaspora che sono tornati nel paese quest’estate, l’osservazione è insistente: alcuni prezzi ora sembrano essere paragonabili a quelli di Parigi, Dubai o altre città principali, mentre i redditi locali rimangono molto più bassi. Ristoranti, prodotti importati, servizi, tempo libero o viaggi a volte danno l’immagine di un’economia che viene restituita a prezzi internazionali senza aver recuperato salari, produttività e le infrastrutture corrispondenti. Questa percezione non significa che il costo della vita in Libano superi generalmente quello di queste metropoli. Tuttavia, esso riflette un fenomeno economico molto reale: la dollarizzazione dei prezzi è stata fatta molto più velocemente della ricostruzione dei redditi.

In questo contesto, l’aumento della pressione fiscale sta diventando un problema di crescita. Lo Stato libanese ha bisogno di entrate per ripristinare le sue amministrazioni, aumentare gli stipendi pubblici e finanziare i servizi a lungo termine. È già riuscito ad aumentare le sue ricevute bruscamente, da circa $3,9 miliardi nel 2024 a oltre 6 miliardi di dollari nel 2025. Ma questa ripresa si basa in parte sulla rivalorizzazione delle imposte, dei dazi e delle basi fiscali. Essa dipende anche pesantemente da IVA, dogana e altri prelievi applicati al consumo.

L’equazione è delicata. Un’economia emergente da diversi anni di contrazione può difficilmente resistere a una successione di aumenti fiscali senza reazione. Le famiglie riducono i loro acquisti quando il loro reddito disponibile declina. Le aziende differiscono gli investimenti quando i loro costi aumentano. Gli attori più fragili possono passare all’informale. A breve termine, lo stato raccoglie di più. A medio termine, rischia di ridursi la base economica su cui dipenderanno i suoi ricavi futuri.

Un’economia in ripresa, ma ancora lontana dal suo livello di precrisi

Il primo elemento da considerare è il punto di partenza. Il ritorno della crescita positiva non significa che l’economia libanese abbia cancellato la crisi iniziata nel 2019. La contrazione cumulativa del prodotto interno lordo reale rimane vicina al 40% rispetto ai livelli precedenti il collasso.

Una crescita annuale di pochi punti è quindi una ripresa, non una fase di espansione paragonabile a quella di un’economia che ha ripreso la sua capacità normale. Il turismo, i trasferimenti diaspora, il consumo e il ritorno della stabilità monetaria sono migliorati. Ma il sistema bancario rimane profondamente disturbato, il credito rimane scarso e le infrastrutture continuano a soffrire di diversi anni di sottoinvestimento.

Prima dei nuovi shock del 2026, la crescita reale di circa il 4% era stata prevista per l’anno in diverse condizioni. Questa previsione comprendeva una sufficiente stabilità, riforme e un progressivo miglioramento degli investimenti. È rimasto quindi circondato da rischi significativi.

In un’economia che ha perso quasi due quinto della sua attività reale dal 2019, un punto di crescita conta molto. Una politica fiscale che elimina uno o due punti dal consumo o dagli investimenti non solo produce un leggero rallentamento statistico. Esso ritarda il ritorno al livello economico pre-crisi.

Ciò distingue la situazione libanese da quella di un’economia surriscaldata. Il paese non cerca di frenare la domanda eccessiva. Sta ancora cercando di ricostruire la domanda del solvente, la capacità produttiva e gli investimenti.

L’aumento delle entrate non corrisponde all’aumento dell’economia

Tuttavia, i conti pubblici mostrano un aumento drammatico. I ricavi sono aumentati da circa 3,9 miliardi di dollari nel 2024 a circa 6 miliardi di dollari, o leggermente più a seconda dell’entità contabile nel 2025. L’aumento si avvicina al 60% in un anno.

L’attività reale chiaramente non è aumentata del 60%. La differenza è essenziale per comprendere la natura del recupero fiscale.

Alcuni dei ricavi aggiuntivi provengono da una migliore attività economica. Quando le imprese vendono di più, le importazioni aumentano o le transazioni riprendono, la base fiscale si espande naturalmente. Un’altra parte è una migliore raccolta e recupero di importi precedentemente in essere dal Fondo Consolidated Revenue.

Ma un componente importante proviene anche dal recupero fiscale. Dopo il crollo della sterlina, diverse tasse, doveri e oneri rimasero fissi per un tempo a valori che divennero molto bassi in termini reali. La revisione era necessaria per evitare la scomparsa delle entrate statali.

La conseguenza è chiara. Un aumento del 60% delle entrate non significa un aumento equivalente della ricchezza prodotta. Esso riflette anche un aumento dell’importo effettivamente addebitato su ogni unità di consumo o su determinate transazioni.

Per il Tesoro, entrambi i fenomeni aumentano i ricavi. Per l’economia, non hanno affatto lo stesso effetto.

Quattro effetti dietro aumento delle entrate

Un economista avrebbe rotto questo in quattro componenti. Il primo è la crescita reale. Più produzione e reddito creano più materiale imponibile senza cambiare le regole fiscali.

Il secondo è l’effetto nominale. L’aumento dei prezzi e la dollarizzazione di molti importi aumentano il valore delle transazioni. Anche quando il volume venduto non cambia, l’imposta raccolta in valore nominale può aumentare.

Il terzo è il recupero. Un’amministrazione che controlla meglio i rendimenti, le importazioni o i pagamenti recupera una quota maggiore della tassa dovuta legalmente. Questo aumento è particolarmente interessante perché non richiede necessariamente tassi più elevati per i contribuenti già in buona posizione.

La quarta componente è l’onere fiscale stesso. Si compone di aumenti dei tassi, revisioni dei dazi e la regolazione delle basi utilizzate per calcolare l’imposta.

Queste distinzioni dovrebbero essere al centro del dibattito di bilancio. Un aumento dei ricavi da crescita è sostenibile in quanto l’economia progredisce. Il recupero migliorato può anche produrre guadagni duraturi. Tuttavia, un aumento ottenuto con la cattura di tassi o basi produce un salto di una volta che non può essere ripetuto ogni anno.

Pertanto, il picco 2025 non dovrebbe essere estrapolato meccanicamente. Una volta che i valori fiscali sono stati riallineati, lo stato non può aspettarsi un ulteriore aumento di quasi il 60% senza ampliare l’economia, un ulteriore miglioramento del recupero o ulteriori aumenti fiscali.

IVA pone il consumo nel cuore del finanziamento statale

La struttura delle entrate complica ulteriormente l’equazione. Il bilancio 2026 rimane fortemente dipendente dalle imposte. Le entrate fiscali rappresentano circa quattrocinque del bilancio previsto.

L’IVA è centrale. Essa rappresenta solo circa un terzo delle entrate di bilancio previste, secondo i documenti di bilancio pubblico. I dazi doganali rappresentano circa un altro decimo. Ciò significa che una parte considerevole delle risorse dipende direttamente dai consumi e dalle importazioni.

Questa struttura presenta una logica amministrativa. L’IVA è molto più facile da raccogliere di una tassa sul reddito che è difficile da identificare. Le merci importate passano attraverso la dogana e possono essere controllate in pochi punti di entrata. In un’economia altamente informativa, questi prelievi sono quindi strumenti efficaci.

Ma il loro impatto economico è diverso da quello della tassazione diretta meglio distribuita.

Quando una famiglia consuma quasi tutto il suo reddito, l’IVA più alta riduce immediatamente il suo potere d’acquisto. Quando una famiglia migliore ha una grande capacità di risparmio, può assorbire più facilmente un aumento dei prezzi senza ridurre il consumo.

Il peso relativo di una tassa indiretta è quindi generalmente più pesante per i redditi bassi e intermedi.

Un punto IVA non è solo un punto IVA

La proposta di riduzione dell’IVA dall’11% al 12% illustra questo problema. Presentato in isolamento, l’aumento sembra essere basso. Esso corrisponde ad un punto aggiuntivo.

Ma le famiglie non vivono in un modello economico dove solo una variabile cambia alla volta. Supportano simultaneamente energia, carburante, alloggiamento, prodotti importati, assicurazione e molti servizi.

Un ulteriore punto IVA è quindi aggiunto ad una struttura di prezzo già elevata.

Il suo effetto dipende anche dalla propensione a consumare. Per una spesa familiare quasi tutti i suoi redditi, l’aumento fiscale riduce direttamente i quantitativi che può comprare o obbliga ad abbandonare determinate spese.

Questo comportamento in definitiva colpisce le imprese. Un ristorante, un negozio o un fornitore non ragiona in termini di entrate fiscali nazionali. Vede semplicemente una frequenza leggermente inferiore, un paniere medio ridotto o clienti che ritardano i loro acquisti.

Qualche percentuale di consumo perso può essere sufficiente per cambiare la decisione di assumere, investire o aprire un nuovo punto di vendita.

Il carburante ha un effetto moltiplicatore sui prezzi

La tassazione del carburante è ancora più sensibile. Non si ferma alla pompa.

Il Libano dipende quasi interamente dal trasporto su strada per persone e merci. Le alternative di trasporto pubblico rimangono limitate. Il prezzo del carburante ricade quindi in una vasta gamma di costi di produzione.

Un grossista paga per il trasporto delle sue merci. Un contadino deve portare la sua produzione. Un ristorante riceve consegne giornaliere o regolari. Una società di servizi paga per il viaggio dei suoi dipendenti. Le famiglie utilizzano i loro veicoli per raggiungere il loro posto di lavoro.

Quando una tassa aumenta il carburante, diversi attori cercano di passare il costo. Un gioco finisce nei prezzi. Un altro è assorbito dai margini. Un terzo riduce il reddito disponibile delle famiglie.

Per questo motivo una tassa sul gas o sul diesel ha un effetto macroeconomico superiore all’importo pagato direttamente dagli automobilisti.

Agisce come un piccolo shock di costo applicato a gran parte dell’economia.

Il rischio di un ciclo tra salari pubblici, tasse e inflazione

Il finanziamento di nuove retribuzioni pubbliche è un esempio particolare di questo meccanismo. I funzionari, il personale militare e i pensionati hanno subito un notevole crollo del loro potere d’acquisto dal 2019. Un aggiornamento era diventato necessario per mantenere il funzionamento delle amministrazioni.

Un ulteriore stanziamento di 56.500 miliardi di sterline rappresenta circa 630 milioni di dollari. Il costo totale di tutto l’anno delle varie misure di sostegno salariale può essere vicino a 800 milioni a seconda delle modalità prese in considerazione.

La cifra di 630 milioni deve essere riconciliata con le entrate del governo del 2025. Rappresenta circa il 10 per cento di un livello di fatturato annuo vicino a $6 miliardi.

Le spese sono quindi lontane da quelle marginali.

Se finanziato da ulteriori prelievi indiretti, il governo crea un ciclo. Aumenta il reddito nominale dei funzionari pubblici e poi recupera parte di questo aumento attraverso le imposte pagate da queste stesse famiglie e il resto dell’economia.

Allo stesso tempo, le tasse di consumo e di carburante possono aumentare i prezzi. Il guadagno salariale nominale non è quindi interamente trasformato in un guadagno di potere d’acquisto.

Per i dipendenti del settore privato che non ricevono alcuna rivalorizzazione legata alla decisione pubblica, l’effetto è ancora più diretto: sostengono i prelievi senza beneficiare delle spese che li giustifica.

L’impatto fiscale conta più del contribuente ufficiale

Questo è un altro principio economico spesso assente dal dibattito pubblico. La persona o la società che paga legalmente una tassa allo Stato non è necessariamente la persona che effettivamente sopporta il costo.

Questa differenza si chiama impatto fiscale.

Un importatore paga un dazio doganale, ma può passare al suo prezzo di vendita. Il consumatore quindi fa parte della tassa. Una società di fronte ad una tassa aggiuntiva può ridurre il suo margine, aumentare i suoi prezzi o ridurre i costi salariali.

La distribuzione finale dipende dalla concorrenza e dalla capacità di ogni attore di cambiare il loro comportamento.

In un mercato in cui la concorrenza è debole, una società può passare più facilmente il prelievo al cliente. In un settore altamente competitivo, può essere costretto ad assorbirne parte a margine.

In entrambe le situazioni, un attore economico paga. La tassa non scompare.

Questa analisi è particolarmente importante in Libano, dove alcuni settori hanno una concorrenza limitata e dove la concentrazione di mercato può facilitare la trasmissione di aumenti ai consumatori.

Le aziende hanno già un elevato costo di capitale

Allo stesso tempo, le aziende libanesi affrontano un vincolo che i loro concorrenti in molte economie non condividono: un sistema di credito profondamente danneggiato.

Fin dalla crisi bancaria, il finanziamento convenzionale degli investimenti è rimasto limitato. Molti imprenditori utilizzano fondi propri, finanziamenti familiari o risorse dall’estero.

Ciò aumenta il costo implicito del capitale.

Questo vincolo aggiunge energia, trasporto, assicurazione, rischio di sicurezza, incertezza legale e il costo di molti servizi privati.

Una nuova tassa è quindi imposta su una società che già porta diversi premi di rischio.

In queste condizioni, un aumento di alcuni punti rispetto al costo totale di un investimento può essere sufficiente per passare da un progetto redditizio a non redditizio.

Tuttavia, l’investimento perso non appare mai nelle entrate fiscali. Il Tesoro vede i dazi doganali aggiuntivi raccolti oggi. Non vede la macchina che alla fine non verrà acquistata.

I rendimenti fiscali statici possono essere fuorvianti

Questa differenza tra breve e lungo termine costituisce uno dei principali rischi della politica fiscale.

Quando un dipartimento stima che una tassa aggiuntiva aumenterà $100 milioni, in genere utilizza una base imponibile esistente e applica il nuovo prelievo.

E’ la resa statica.

Ma le famiglie e le imprese cambiano il loro comportamento quando i prezzi cambiano. Il volume consumato può diminuire. Le importazioni ufficiali possono rallentare. Alcuni investimenti possono essere posticipati.

Il rendimento effettivo diventa quindi inferiore al calcolo iniziale.

Nel medio termine, la differenza può essere ancora maggiore. L’investimento annullato riduce la produzione futura. La minore produzione genera meno salari, meno profitti e meno consumo.

Lo stato può guadagnare una tassa oggi e perdere diversi flussi fiscali domani.

È questa dinamica che deve essere misurata prima di ogni grande nuovo aumento.

Le dogane pagano di più, ma anche gli strumenti di produzione fiscale

I ricavi doganali sono spesso presentati come uno dei successi del recupero finanziario. Il loro progresso riflette efficacemente una migliore valutazione delle merci e, in alcuni casi, un migliore controllo.

Ma le importazioni non riguardano solo auto di lusso o prodotti di consumo finali.

Il Libano importa anche macchinari, attrezzature industriali, pezzi di ricambio, ingressi agricoli e una moltitudine di componenti necessari per la produzione locale.

La tassazione di queste importazioni indiscriminatamente può quindi aumentare il costo della produzione libanese.

L’effetto economico dipende dalla natura del prodotto. L’alta imposizione di un prodotto di lusso consumato può avere poco effetto sulla capacità produttiva. Una tassa su una macchina o input strategico influisce direttamente sugli investimenti.

Pertanto, la tassazione favorevole alla crescita dovrebbe differenziarsi ulteriormente tra le due categorie.

L’obiettivo non dovrebbe essere semplicemente quello di massimizzare i ricavi al confine. Le importazioni che aumentano la capacità produttiva futura devono essere conservate.

Il basso investimento pubblico rende più difficile giustificare nuove imposte

Il dibattito diventa più sensibile quando si osserva la struttura delle spese. I documenti di bilancio disponibili mostrano che le spese correnti rimangono in gran parte dominanti, mentre le spese di capitale restano basse.

Le spese di capitale sono circa il 2% del PIL nelle proiezioni di bilancio, rispetto ad una quota molto più elevata per le spese correnti. La remunerazione, le pensioni e le prestazioni rappresentano una parte significativa di questi.

Questa composizione è molto importante.

Una tassa utilizzata per costruire infrastrutture produttive può avere un ritorno economico positivo nel tempo. Una strada riduce i costi di trasporto. Un alimentatore più affidabile riduce la spesa energetica privata. Una efficiente rete digitale aumenta la produttività.

Il contribuente paga di più ma riceve un bene o un servizio che può ridurre altri costi.

Quando la maggior parte dell’imposta aumenta le spese correnti, questo ritorno è molto meno diretto.

I costi salariali rimangono necessari. Ma non compensano automaticamente il costo economico di una tassa sulle imprese e sulle famiglie.

Il Libano rimane uno stato fiscale relativamente debole

Tuttavia, una conclusione eccessivamente semplice dovrebbe essere evitata. Il problema libanese non è quello di uno Stato che già prende una quota eccezionalmente elevata di ricchezza nazionale.

Prima della crisi, i ricavi governativi hanno rappresentato circa il 20% del PIL. Poi sono crollati. Entro il 2022, erano caduti intorno al 5,6% del PIL prima di salire bruscamente.

Questa goccia mostra perché la cattura fiscale era essenziale. Al 5% o al 6% del PIL, lo Stato non potrebbe più finanziare le sue funzioni principali.

Il ritorno a rapporti più vicini a quelli prima della crisi è quindi normale.

Ma il rapporto generale non dice tutto. Un paese può avere ricavi fiscali moderati, imponendo categorie molto fortemente determinate.

Se gran parte dell’economia sfugge al sistema, mentre i dipendenti registrati, le imprese formali e i consumatori portano la maggior parte della raccolta, la pressione reale diventa molto irregolare.

Il vero problema libanese è quindi tanto quello della base quanto dei tassi.

Coloro che già pagano possono pagare di più

Una fragile amministrazione fiscale tende naturalmente a tassare ciò che vede.

Vede i dipendenti dichiarati. Vede gli importatori formali. Esso vede il consumo soggetto all’IVA. Vede i combustibili venduti nei circuiti ufficiali.

Vede meno facilmente alcuni redditi professionali, alcune attività informali o beni difficili da identificare.

Il rischio è allora che ogni esigenza di bilancio supplementare porterà ad un aumento dei prelievi sulla stessa base facilmente controllata.

Questa strategia può funzionare a breve termine. Ma gradualmente crea un divario tra economie formali e informali.

La società che soddisfa tutti i suoi obblighi diventa più costosa. Il suo concorrente che sottovaluta parte delle sue vendite mantiene un vantaggio.

Da un punto in poi, l’aumento dei tassi può di per sé incoraggiare più informalità.

Ampliamento della base può portare più che aumentare i tassi

Pertanto, la priorità economica dovrebbe essere il tasso di raccolta reale piuttosto che l’unico tasso legale.

Prendiamo un esempio semplificato. Un’imposta con un tasso del 10% ma con uno Stato che in realtà copre solo il 60% della base teorica produce molto meno di una tassa identica correttamente amministrata.

Aumentare il tasso all’11% è chiedere ai contribuenti che già pagano di più. Aumentare la conformità dal 60% al 70% aumenta i ricavi riducendo al contempo il vantaggio dei truffatori.

Entrambe le soluzioni possono produrre un importo paragonabile per il Fondo di Entrate Consolidato. Il loro effetto economico è molto diverso.

Il secondo è generalmente più favorevole alla concorrenza e all’equità.

Il Libano ha ancora importanti opportunità in questo settore: digitalizzazione, controllo dei dati, monitoraggio degli importatori, controllo della fatturazione e miglioramento del recupero.

Queste riforme sono più difficili che aggiungere un punto IVA. Ma attaccano direttamente una delle debolezze strutturali del sistema.

La tassazione può accelerare il passaggio all’informale

Il rischio di informalità deve essere preso sul serio perché può diventare autosufficiente.

Più alto è il tasso, maggiore è il vantaggio finanziario di frode. Più frodi si sviluppa, più piccola è la base fiscale. Più piccola è la base, più lo stato è tentato di aumentare i tassi sui restanti contribuenti.

Il risultato è un circolo vizioso.

Le imprese formali hanno maggiori costi. Alcuni riducono la loro attività o cercano di aggirare gli obblighi stessi. I ricavi diventano sempre più dipendenti dalle imposte che sono difficili da evitare, come le tasse di consumo o di frontiera.

Il sistema fiscale è ancora più concentrato.

La rottura di questo cerchio implica ridurre il costo della conformità e aumentare il rischio di fuga, piuttosto che contare principalmente su tassi più elevati.

Il turismo può perdere il suo vantaggio di prezzo

La diaspora è un altro canale attraverso il quale i prezzi elevati possono influenzare il recupero.

Il soggiorno libanese all’estero porta le valute direttamente nell’economia. Ristoranti, alberghi, affitti, spiagge, negozi, trasporti e servizi beneficiano di queste spese.

Durante i primi anni della crisi, i visitatori con ricavi del dollaro hanno goduto di un notevole vantaggio di potere d’acquisto.

Questo vantaggio è stato notevolmente ridotto con la dollarizzazione.

Quando un pasto, un servizio o un tempo libero si avvicina ai prezzi di Parigi o Dubai, il visitatore inizia a confrontare il valore ricevuto per i suoi soldi più da vicino.

Il legame familiare con il Libano protegge il paese dalla pura concorrenza turistica. Un espatriato non sceglie Beirut solo perché è più economico di un’altra destinazione.

Ma può ridurre la sua spesa, ridurre il suo soggiorno o condividere le sue vacanze tra diversi paesi.

Per un visitatore straniero senza legami familiari, la scelta è ancora più sensibile al rapporto tra prezzo, qualità e sicurezza.

Un aumento fiscale che viene trasmesso ai prezzi può quindi diminuire uno dei flussi di scambio stranieri su cui dipende il recupero.

Prezzi di Parigi senza stipendi di Parigi

È qui che la valutazione della diaspora assume una dimensione economica più ampia.

Un prezzo elevato non è di per sé un problema se la produttività e i redditi sono elevati. Parigi e Dubai sono città costose, ma i loro redditi, servizi e strutture infrastrutturali differiscono significativamente da quelli del Libano.

Il problema sorge quando i prezzi crescono più velocemente dei redditi.

Un ristorante di fatturazione del dollaro stesso paga parte dei suoi input in dollari. Un proprietario a volte cerca di regolare il suo affitto a riferimenti internazionali. Una società importa le sue apparecchiature e servizi digitali.

L’economia libanese subisce così un’internazionalizzazione dei suoi costi senza aver ancora ripreso la produttività internazionale.

La tassazione indiretta si sovrappone a questo divario.

Per i residenti pagati in sterline o con redditi parzialmente aggiustati, il peso diventa particolarmente importante.

Le famiglie più piccole hanno una maggiore propensione a consumare

L’effetto macroeconomico dipende anche da chi paga.

Le famiglie più piccole consumano generalmente una quota maggiore del loro reddito. La loro propensione marginale a consumare è quindi elevata.

Quando una tassa rimuove $100 dal loro reddito disponibile, gran parte di questo denaro scompare direttamente dal consumo.

Al contrario, una famiglia facile può assorbire parte del prelievo riducendo i suoi risparmi.

Ciò significa che lo stesso dollaro fiscale non ha lo stesso effetto sul PIL a seconda del contribuente che lo sostiene.

Una tassa che dipende fortemente dal consumo può quindi avere un maggior numero negativo di un prelievo più mirato sui redditi elevati o sulla ricchezza.

La questione dell’equità fiscale è direttamente legata alla questione della crescita.

La tassazione delle imprese formali può ostacolare l’occupazione dichiarata

Il mercato del lavoro è un altro canale.

Una società che assume ufficialmente un dipendente sostiene non solo il suo stipendio, ma anche gli obblighi sociali e fiscali legati all’occupazione formale.

Se il costo totale aumenta più velocemente della produttività del lavoratore, il datore di lavoro può cambiare il suo comportamento.

Può ritardare il reclutamento, proporre uno stato più informale o utilizzare più outsourcing.

Il previsto aumento delle entrate fiscali relative ai salari dovrebbe quindi essere analizzato con cautela.

Un aumento dei ricavi può significare che i redditi sono in aumento e più salari sono segnalati. Sarebbe positivo.

Può anche riflettere una maggiore pressione su una base relativamente facile da controllare.

In questo caso, lo Stato deve garantire che il costo dell’occupazione formale non diventi una barriera aggiuntiva alla creazione di posti di lavoro.

Deferrali fiscali già segnalano la fragilità del flusso di cassa privato

I deferrali fiscali decisi nel 2026 offrono un altro indicatore. Un rinvio non è una riduzione fiscale, ma riconosce implicitamente che alcuni contribuenti hanno bisogno di più tempo per pagare.

Questa distinzione è importante.

Una società può essere redditizia nel corso dell’anno mentre affronta un problema di flusso di cassa in un determinato momento. Se le tasse devono essere pagate prima che i crediti commerciali vengano ricevuti, ci può essere una mancanza di liquidità.

In un normale sistema bancario, potrebbe ottenere credito a breve termine.

In Libano, questa soluzione rimane molto più difficile.

I deferrali fiscali diventano così uno strumento di cash management per l’economia stessa.

Il fatto che lo Stato debba utilizzarli mostra che la capacità del settore privato da pagare non può essere considerata illimitata.

La ripresa fiscale non può essere basata esclusivamente sul settore privato

Infine, c’Ã ̈ un rischio di squilibrio nella distribuzione dell’adeguamento.

Lo Stato ha ridotto le sue spese per diversi anni. Ora sta cercando di ripristinare i salari e determinati servizi. È necessario.

Ma se questo restauro è finanziato principalmente da tasse applicate al settore privato, esso porta una parte crescente del costo di ricostruzione dell’amministrazione.

Questo trasferimento può funzionare se il miglioramento dei servizi pubblici riduce i costi delle imprese.

La giustizia più efficiente, le dogane meglio organizzate, l’elettricità migliore o le amministrazioni digitali sono guadagni economici.

D’altra parte, se l’onere fiscale aumenta senza un miglioramento sufficiente in questi servizi, il settore privato paga più senza aumentare la produttività.

È allora che la tassazione diventa un ostacolo netto alla crescita.

La scelta non è solo tassare o non tassare

Il Libano non può tornare alla situazione in cui lo Stato non raccoglie più nulla. Questo modello ha contribuito al crollo delle amministrazioni, dei salari e dei servizi.

Il problema non è quindi la tassa stessa.

Si trova nella composizione, il ritmo e l’uso delle ricette.

Ulteriore tassare una base esistente è amministrativamente facile. L’ampliamento della base richiede investimenti istituzionali.

La prima soluzione produce ricavi immediati. Il secondo crea un sistema più sostenibile.

Per un’economia che ritorna da lontano, la differenza è fondamentale.

La priorità dovrebbe essere la crescita dei ricavi senza aumentare i tassi

La migliore prova della salute fiscale libanese sarà quindi quella nei prossimi anni.

Se i ricavi continuano ad aumentare bruscamente senza ulteriori aumenti fiscali significativi, ciò significa che l’economia sta crescendo, la formalizzazione sta avanzando o il recupero sta migliorando.

Sarebbe lo scenario più favorevole.

Se, al contrario, la crescita delle entrate rallenta quando i tassi cessano di aumentare, il picco 2025 apparirà più come un recupero fiscale una volta.

Lo stato dovrà quindi affrontare un’alternativa difficile: aumentare ulteriormente i prelievi o accettare un rallentamento delle entrate.

È proprio questa situazione che deve essere evitata sviluppando la base fiscale in questo momento.

La crescita delle entrate è sostenibile solo se il PIL fiscale aumenta

A lungo termine, l’equazione fiscale è più semplice di quanto sembri.

Le entrate del governo possono crescere in modo sostenibile se il tasso fiscale aumenta, se più attività sono effettivamente tassate o se l’economia diventa più grande.

La prima soluzione ha un limite economico e politico.

Il secondo è ancora ampiamente disponibile in Libano a causa dell’informalità e delle debolezze del recupero.

Il terzo è il più importante.

Un’altra società crea IVA, salari, profitti e dazi potenzialmente doganali. L’occupazione aggiuntiva crea reddito e consumo. Gli investimenti aumentano la produzione futura.

La migliore base fiscale è quindi un’economia in crescita.

Una politica che massimizza i ricavi per tutto l’anno riducendo questa crescita può essere contabilemente efficace ed economicamente povera.

Il pericolo è un recupero gradualmente soffocato

Le tasse da sole non causeranno una nuova crisi economica. Il Libano continua ad affrontare sfide molto più gravi: sicurezza, banca, debito, ricostruzione, funzionamento istituzionale e fiducia degli investitori.

Ma la tassazione può amplificare o alleviare questi vincoli.

Un punto perso di consumo, gli investimenti differiti o l’assunzione annullata sembrano insignificanti quando considerati separatamente. La loro aggiunta, tuttavia, produce la crescita nazionale.

È proprio in questo modo che un recupero può essere soffocato. Non da un crollo improvviso, ma da un accumulo di decisioni individuali di spendere meno, di aspettare prima di investire o rimanere in informale.

L’aumento dei ricavi nel 2025 mostra che lo Stato libanese ha ripreso parte della sua capacità fiscale. Il passo successivo deve dimostrare che è in grado di consolidarlo senza chiedere costantemente agli stessi contribuenti di più.

Pertanto, l’obiettivo reale non dovrebbe essere quello di massimizzare le entrate fiscali del 2026. La dimensione dell’economia formale e fiscale dovrebbe essere massimizzata nel corso di diversi anni. In un paese in cui i prezzi in dollari hanno già recuperato livelli a volte paragonabili a quelli osservati all’estero, mentre i ricavi rimangono molto tardi, il mix fiscale diventa una condizione di recupero stesso.