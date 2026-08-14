West Bank: i coloni sfidano lo stato israeliano

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Nella Cisgiordania occupata, l’equilibrio del potere tra lo Stato israeliano e i coloni più radicali è diventato visibile anche nelle operazioni dell’esercito. A Qusra, a sud di Nablus, poche decine di militanti sono riusciti questa settimana a mantenere l’assedio delle case palestinesi per diversi giorni, nonostante i tentativi delle forze israeliane di disperdere. L’episodio, spettacolare dall’impotenza percepita dell’apparato di sicurezza, viene come insediamenti e avamposti si moltiplicano, le competenze amministrative sono state trasferite ai funzionari del movimento di insediamento e la violenza contro i palestinesi raggiungono livelli particolarmente elevati. Il malessere supera ora i tradizionali avversari della politica israeliana: Mike Huckabee, ambasciatore americano in Israele e difensore storico degli insediamenti, egli stesso ha chiamato gli autori dell’assedio di Qusra « terroristi ».

L’incidente non significa che i coloni prendessero letteralmente il controllo della Cisgiordania o dello Stato israeliano. L’esercito, la polizia, l’amministrazione militare e il governo conservano le loro prerogative. Tuttavia, rivela un’evoluzione più profonda: una frazione del movimento dei coloni ora ha un ambiente politico abbastanza favorevole da creare fatti, sfidare apertamente le forze di sicurezza e poi spingere lo stato ad adattare le sue decisioni a una realtà imposta sul terreno. Questa dinamica è rafforzata dalla presenza al vertice del governo di funzionari di Benjamin Netanyahu che condividono parte dei loro obiettivi territoriali e rifiutano la creazione di uno Stato palestinese.

A Qusra, alcuni coloni mettono in controllo l’esercito

Il punto di partenza della crisi attuale è al culmine di Qusra, un villaggio palestinese a sud di Nablus. All’inizio di questa settimana, i coloni israeliani hanno organizzato tende nelle immediate vicinanze di tre case palestinesi isolate. Secondo i residenti e diversi rapporti coerenti, l’accesso è stato bloccato, mentre l’acqua e l’elettricità sono stati tagliati. Circa 15 palestinesi, compresi i bambini, erano confinati in alloggi con riserve limitate.

L’esercito israeliano ha denunciato pubblicamente l’installazione dell’avamposto. L’ha chiamato illegale e inaccettabile, e poi ha mandato il personale militare e di polizia per cercare di evacuare i coloni. Ma l’operazione si è rapidamente rivolta alla dimostrazione di debolezza. Sono stati utilizzati contrasti tra forze di sicurezza e militanti, gas lacrimogeni e parte della struttura è stata smantellata. I soldati poi si ritirarono e non riuscirono a impedire il ritorno dei coloni su una base duratura.

La scena ha assunto una dimensione politica quando, dopo la partenza delle forze, i militanti hanno nuovamente cercato di avvicinarsi alle case palestinesi. Le immagini trasmesse durante la settimana mostravano anche uomini che indossavano abiti militari che partecipavano ad una preghiera con i coloni nell’avamposto. L’esercito ha annunciato misure disciplinari contro il personale coinvolto. Questo episodio ha nutrito domande sul confine, a volte offuscato nella Cisgiordania, tra servire soldati, riserve, residenti di insediamenti e attivisti armati.

Giovedì 13 agosto, l’esercito ha aumentato la sua presenza nella zona e le strutture smantellate che sono state dichiarate illegali. Ma il suo intervento produsse un paradosso: mentre le forze di sicurezza sostenevano di voler proteggere le famiglie palestinesi, i soldati presero posizione in diverse case e i residenti furono ordinati per raggrupparsi o lasciare temporaneamente alcune case. In altre parole, l’incapacità iniziale di rimuovere definitivamente gli assalitori ha portato all’imposizione di nuovi vincoli sui palestinesi che l’operazione doveva proteggere.

È questa inversione che dà a Qusra il suo significato simbolico. Una manciata di attivisti è riuscita a provocare una mobilitazione militare, resistere a un primo tentativo di evacuazione e cambiare la vita quotidiana di un’intera area. Per gli oppositori israeliani della colonizzazione, l’episodio illustra una situazione in cui i coloni estremisti non si limitano più a sfidare i palestinesi: testimoniano anche la capacità dello Stato di imporre le proprie decisioni.

Gli avamposti illegali diventano uno strumento politico

La differenza tra insediamenti riconosciuti da Israele e avamposti non autorizzati dallo Stato è essenziale per comprendere questa evoluzione. Il primo ha un quadro amministrativo israeliano, anche se il loro insediamento nel territorio occupato è considerato illegale dalla maggior parte della comunità internazionale. Questi ultimi sono costruiti senza le autorizzazioni richieste dalla legge israeliana stessa. Possono iniziare con alcune roulotte, una tenda, una breve strada o una fattoria.

Per anni, questi avamposti sono stati un metodo di fait accompli. Un piccolo gruppo si stabilisce su una collina, crea una presenza permanente, richiede protezione militare, apre o migliora le vie di accesso, e poi inizia una battaglia politica per prevenire l’evacuazione. Alcuni siti rimangono precari. Altri finiscono per ricevere infrastrutture, bilanci o una forma di regolarizzazione. Il loro peso reale è quindi misurato non solo dal numero dei loro abitanti, ma dalla loro capacità di cambiare l’uso del territorio in modo sostenibile.

Questa logica sembra particolarmente efficace nelle aree rurali. L’installazione di un avamposto o di un’azienda agricola può limitare l’accesso dei palestinesi a vaste aree agricole o pastorali molto più grandi dell’attuale pacchetto occupato. La violenza, le minacce, il furto di bestiame, la distruzione di colture o restrizioni di accesso, come documentato dalle organizzazioni delle Nazioni Unite e dei diritti umani, contribuiscono alla continua pressione su comunità spesso poche.

Il risultato è territoriale. Più di 3.200 palestinesi erano già stati spostati nella Cisgiordania dall’inizio del 2026 il 10 luglio a causa di attacchi e demolizioni dei coloni legati alla mancanza di permessi israeliani, secondo i dati umanitari delle Nazioni Unite. Alla fine di luglio, l’organizzazione credeva che la violenza e le restrizioni dei coloni fossero diventate uno dei principali fattori di spostamento, in particolare per le comunità beduine e pastorali nell’area C.

La violenza di Settler sta cambiando

Qusra non è un incidente isolato. Il villaggio stesso era già stato identificato come uno dei punti più esposti agli attacchi dei coloni nel 2026. Case, veicoli, terreni agricoli e moschea sono stati presi di mira in incidenti successivi. Le autorità palestinesi hanno registrato 1.476 attacchi dei coloni dall’inizio dell’anno, mentre le Nazioni Unite hanno osservato un’accelerazione degli attacchi causando lesioni, danni alla proprietà o allo spostamento.

Le statistiche variano secondo i criteri utilizzati, ma la tendenza è convergente. I servizi di sicurezza israeliani stessi avevano assistito ad un aumento degli attacchi dei coloni contro i palestinesi e le forze di sicurezza. Nella prima metà del 2026, il fenomeno era diventato abbastanza significativo per i funzionari militari per descrivere avamposti illegali come una delle principali sfide che affrontano l’esercito nella Cisgiordania.

Ciò cambia la natura del problema per lo stato israeliano. Finché la violenza potrebbe essere descritta come gli atti marginali di alcuni attivisti, è rimasto politicamente separabile dal progetto di insediamento governativo. L’aumento di avamposti, attacchi e scontri con i militari rende questa distinzione più difficile. I responsabili della violenza rimangono una minoranza tra le centinaia di migliaia di israeliani che vivono nella Cisgiordania, ma le loro azioni fanno parte di un territorio in cui l’espansione degli insediamenti è sostenuta dal sostegno politico ufficiale.

Il governo israeliano continua a distinguere i coloni violenti dal movimento degli insediamenti nel suo insieme. Diversi funzionari sostengono che gli attacchi sono commessi da una piccola minoranza di giovani estremisti. Questa distinzione esiste e deve essere mantenuta. Tuttavia, non risponde pienamente alla domanda posta da Qusra: come può una minoranza così piccola tornare in un sito più volte, sfidare i soldati e mantenere una pressione duratura sulle famiglie senza essere rapidamente neutralizzati?

Il governo ha spostato il centro di gravità

La risposta è in parte nella trasformazione politica della Cisgiordania dal ritorno al potere di Benjamin Netanyahu alla fine del 2022. La coalizione associa Likud a formazioni nazionaliste e religiose che difendono apertamente l’estensione della sovranità israeliana su tutto o parte del territorio. Il Ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, figura storica del movimento dei coloni, ha acquisito una grande competenza nell’amministrazione civile della Cisgiordania.

Questo trasferimento di poteri è meno spettacolare di un annuncio formale di annessione, ma ha conseguenze molto concrete. Le decisioni di pianificazione, la legalizzazione o lo sviluppo degli insediamenti, le infrastrutture e diversi meccanismi amministrativi possono essere diretti da politici che non considerano la Cisgiordania come il territorio di un futuro Stato palestinese, ma come parte integrante della terra di Israele.

Nel febbraio del 2026, il gabinetto israeliano adotti nuovamente una serie di misure che facilitano, tra l’altro, l’acquisizione di terreni da parte degli israeliani e la modifica di alcune competenze relative alle aree palestinesi. Nel mese di giugno, le decisioni relative a Hebron trasferite alle istituzioni israeliane che pianificano prerogative precedentemente esercitate in un quadro palestinese per determinati settori e siti. Le organizzazioni israeliane contrarie alla colonizzazione lo vedono come gli elementi successivi di un’annessione di fatto.

Il governo non nasconde l’obiettivo di espansione. Giovedì, allo stesso tempo in cui l’esercito stava cercando di riprendere il controllo a Qusra, diversi funzionari israeliani della Cisgiordania celebravano la ricostruzione di un insediamento evacuato nel 2005. Il ministro della Difesa Katz, Israele, ha dichiarato la fine dell’era di ritiro e l’inizio di una nuova fase di costruzione. Questa simultaneità riassume la contraddizione con cui l’esercito si confronta: può essere ordinato di smantellare un avamposto specifico mentre opera in un ambiente politico che incoraggia la rapida crescita della presenza israeliana nel territorio.

Quando l’esercito protegge un progetto, a volte deve contenere

L’esercito israeliano è quindi posto in una posizione istituzionale sempre più scomoda. La sua missione ufficiale comprende la sicurezza in gran parte della Cisgiordania e la protezione dei civili israeliani. Gli insediamenti, le strade che li servono e i movimenti dei coloni richiedono una presenza militare significativa. Poiché la popolazione e gli avamposti israeliani progrediscono nelle aree disperse, la sicurezza ha bisogno di aumentare.

Allo stesso tempo, le forze devono teoricamente intervenire quando gli israeliani attaccano i palestinesi, occupano illegalmente la terra o attaccano i soldati. Questa duplice funzione crea un conflitto pratico. Le stesse unità possono essere addebitate, entro ore, per proteggere un insediamento, scortare i residenti israeliani e evacuare i militanti dallo stesso ambiente ideologico quando attraversano i limiti fissati dalle autorità.

La situazione è ulteriormente complicata dal peso dei conservatori e dalla sociologia di alcune unità. Alcuni dei soldati mobilitati nella Cisgiordania vivono in o vicino insediamenti. Questo non permette di generalizzare la complacency all’intero esercito, ma episodi di militari fraternizzanti con i militanti quando dovrebbero imporre un ordine inevitabilmente alimentare la sfiducia palestinese e la critica interna israeliana.

A Qusra, la gerarchia militare condanna pubblicamente il comportamento dei coloni. Tuttavia, l’efficacia dell’intervento è di per sé oggetto. L’immagine di un esercito estremamente potente in grado di invertire rapidamente alcune dozzine di militanti israeliani contrasta fortemente con i mezzi che si dispiega nelle sue operazioni contro i palestinesi. È questa sproporzione che trasforma un confronto locale in un problema politico nazionale.

Washington è irritante, e questa volta il critico è Mike Huckabee

La reazione più rivelante è venuta dagli Stati Uniti. Mike Huckabee, ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, ha descritto le azioni contro le famiglie di Qusra come criminale e ha usato la parola « terroristi » per riferirsi ai loro autori. Washington ha chiesto alle autorità israeliane di intervenire, in particolare perché una delle case appartiene ad un palestinese americano che vive in Ohio.

La scelta di Huckabee dà a questa convinzione una portata insolita. L’ex governatore repubblicano di Arkansas non appartiene all’ala tradizionalmente critica americana di colonizzazione. Evangelical Christian, sostenitore di lungo tempo di Israele e insediamenti ebrei nella Cisgiordania, per anni ha sfidato il vocabolario stesso di « occupazione » e « colonies ». Fin dalla sua nomina a ambasciatore, ha continuato a mostrare la vicinanza ideologica alle correnti israeliane a favore di una presenza permanente nel territorio.

Anche nel febbraio 2026, le dichiarazioni di Huckabee sui diritti storici e biblici di Israele hanno scatenato una protesta da diversi paesi arabi e musulmani. Il diplomatico fu quindi difficile da assimilare a un ufficiale ostile americano al progetto dei coloni. Quando un tale attore chiama alcuni di loro terroristi, il segnale inviato a Gerusalemme è più grave.

La critica non riguarda necessariamente la colonizzazione in linea di principio. Questo è esattamente ciò che lo rende interessante. Huckabee ha tracciato una linea tra il suo sostegno politico per insediamenti e metodi di coercizione violenta che ora considerava probabile minare gli interessi di Israele, i cittadini americani e il rapporto con Washington. Per parte del campo pro-israeliano negli Stati Uniti, il problema diventa meno solo morale o legale che strategico: la violenza più visibile può rendere politicamente indifendibile una politica che continuano anche a sostenere.

I coloni radicali diventano un problema per i loro alleati

Questa preoccupazione passa anche attraverso alcuni circoli filo-israeliani americani che difendono una soluzione a due stati. J Street, che si definisce pro-israel, pro-pace e diplomazia, ha a lungo messo in guardia sul ruolo degli avamposti, degli attacchi ai palestinesi e delle misure amministrative che rendono la separazione territoriale più difficile. La sua opposizione al movimento dei coloni non era quindi nuova.

Ciò che cambia nell’agosto del 2026 è l’ampliamento del malessere al di là di questi circoli. La reazione di Huckabee dimostra che la violenza può ora portare a una rottura di tempo con funzionari che hanno storicamente difeso le colonie. Secondo la stampa israeliana, l’amministrazione degli Stati Uniti ha anche espresso forte irritazione a ciò che percepisce come incapacità delle autorità israeliane di prevenire l’anarchia in alcune aree della Cisgiordania.

Per Benjamin Netanyahu, questa evoluzione è politicamente sensibile. La sua coalizione dipende dalle formazioni per le quali l’espansione nella Cisgiordania è un obiettivo centrale. Ma il rapporto con l’amministrazione statunitense rimane essenziale per Israele. Se i militanti più radicali causano incidenti che coinvolgono i cittadini degli Stati Uniti o collocano Washington nella posizione di denunciare pubblicamente i « terroristi israeliani », creano un costo diplomatico per il governo che cercano di spingere verso un’ulteriore annessione.

Il paradosso è che i coloni radicali beneficiano dell’ambiente politico più favorevole che hanno conosciuto da lungo tempo, ma i loro metodi possono minacciare l’accettabilità internazionale di progetti più grandi effettuati dai loro alleati ministeriali. Il potere acquisito dal loro campo rende quindi anche i loro overflow più pericolosi per il governo.

Una conquista del territorio più di un acquisizione classica

Per dire che « i coloni prendono il potere » richiede precisione. Non costituiscono un potere autonomo capace di comandare l’esercito. Ciò che sta accadendo è più diffuso e, in alcuni aspetti, più efficace. La loro influenza è esercitata dalla rappresentanza governativa, dalle amministrazioni territoriali, dai bilanci, dalle infrastrutture, dalle decisioni di pianificazione e dalla capacità di creare risultati locali.

Il processo funziona su diversi livelli. In cima, i ministri vicino al movimento di colonizzazione hanno leve istituzionali. Nel campo, gli insediamenti ufficiali continuano ad espandersi. Nella loro periferia, i piccoli gruppi creano nuovi avamposti e fattorie. Quando i palestinesi lasciano un’area sotto la pressione della violenza ripetuta o dell’accesso che è diventato impossibile, l’equilibrio territoriale cambia anche prima che venga presa una decisione definitiva.

È per questo che le organizzazioni israeliane contrarie agli insediamenti stanno sempre più parlando di « de facto annessione » piuttosto che aspettare un’annessione formale votata dal Knesset. Il territorio può essere profondamente trasformato senza un unico annuncio: l’espansione di insediamenti, nuove strade, il trasferimento di poteri amministrativi, le restrizioni al movimento e il graduale declino dello spazio accessibile alle comunità palestinesi hanno effetti cumulativi.

L’episodio Qusra aggiunge un elemento a questo meccanismo: la capacità di un piccolo gruppo di mettere lo stato di fronte al fait accompli, e poi di costringere l’esercito a gestire le conseguenze della sua iniziativa. Anche quando l’avamposto è finalmente smantellato, diversi giorni di crisi sono sufficienti per mostrare chi possiede l’iniziativa.

Più di 500.000 coloni in un territorio frammentato

La Cisgiordania ha circa tre milioni di palestinesi e più di mezzo milione di coloni israeliani al di fuori di Gerusalemme orientale, secondo i resoconti utilizzati da diverse agenzie. Gli insediamenti riconosciuti da Israele sono circondati da diverse centinaia di avamposti di dimensioni variabili. Il territorio è stato diviso anche dopo gli accordi di Oslo tra varie aree amministrative, compresa la zona C, sotto il controllo israeliano completo e dove si trovano la maggior parte degli insediamenti.

Questa geografia spiega perché alcuni nuovi insediamenti possono avere conseguenze molto superiori alla loro superficie costruita. Una strada, zona di sicurezza, posta militare o fattoria può cambiare il traffico e villaggi separati dalla loro terra. In alcuni settori, le comunità pastorali palestinesi vivono in aree in cui l’accesso al pascolo è la condizione stessa per la loro sopravvivenza economica.

L’aumento del numero di partenze documentate dal 2023 mostra che la pressione non si riflette solo in scontri occasionali. Intere comunità o alcuni dei loro abitanti hanno lasciato il loro posto di residenza dopo una serie di attacchi, minacce e restrizioni. Lo spostamento diventa quindi un mezzo per trasformare il territorio senza una massiccia espulsione amministrativa organizzata in un’unica operazione.

Ciò sta alimentando la paura di una Cisgiordania dove la continuità territoriale palestinese diventerà gradualmente impossibile. Esso rafforza anche la contraddizione tra la politica perseguita sul terreno e l’idea di un futuro sostenibile Stato palestinese, che è ancora ufficialmente sostenuta da molti governi stranieri.

Termine elettorale israeliano aumenta la pressione

La crisi si è verificata mentre le elezioni israeliane sono state programmate per ottobre 2026. Questa scadenza aumenta il peso del voto nazionalista e religioso nei calcoli di coalizione. Per i partiti a destra di Likud, il consolidamento degli insediamenti è sia un progetto ideologico che un marcatore elettorale.

Benjamin Netanyahu deve quindi mantenere il sostegno di partner che considerano in modo sospetto qualsiasi evacuazione avamposto, impedendo al contempo la violenza più estrema da ulteriori relazioni dannose con gli Stati Uniti. L’incidente di Qusra pone questi due imperativi in collisione diretta. L’esercito deve ristabilire l’ordine agli attivisti i cui obiettivi territoriali sono difesi da importanti membri del governo.

Questa contraddizione spiega in parte le reazioni nervose all’interno del sistema israeliano. L’esercito può denunciare l’illegittimità di un avamposto, ma sa che il movimento politico a cui appartengono i suoi occupanti ha potenti relè. I responsabili dell’insediamento possono condannare certe violenze, mentre chiedono contemporaneamente maggiore insediamento e controllo israeliano. Washington può fortemente sostenere Israele, pur notando che l’assenza di sanzioni efficaci contro alcuni attivisti finisce per raggiungere i propri cittadini.

Qusra concentra queste tensioni su poche centinaia di metri. I palestinesi assediati nelle loro case, i coloni determinati a rimanere, i soldati inviati a separarli, una gerarchia in grado di imporre il suo ordine immediatamente e un ambasciatore americano particolarmente favorevole a Israele che ha finito per parlare di terrorismo: la scena riassume un problema ben oltre il villaggio.

Qusra, prova della vera autorità dello stato

La domanda non è più se il governo israeliano vuole espandere gli insediamenti. Su questo punto, le sue linee guida sono pubbliche. È per determinare quanto lo Stato controlli ancora gli attori che ha rafforzato politicamente e i cui obiettivi a volte condivide.

Se l’esercito può rapidamente smantellare i successivi avamposti illegali e se i responsabili degli attacchi sono perseguitati, Qusra può apparire come una grave ma circoscritta crisi. Se, al contrario, gli stessi gruppi continuano a stabilirsi, ritornano dopo la loro evacuazione e causano lo spostamento dei palestinesi, l’episodio assumerà il valore di un precedente: quello di un potere di campo capace di imporre il suo ritmo sull’amministrazione e sull’esercito.

La reazione americana ora aggiunge un ulteriore vincolo. Per la prima volta in questa sequenza, il costo della violenza non viene più denunciato solo dai palestinesi, dalle Nazioni Unite, dalle ONG israeliane o dai governi tradizionalmente critici degli insediamenti. È formulato da uno dei diplomatici americani più ideologicamente vicino a Israele e il movimento di colonizzazione.

A Qusra, le tende possono essere smontate entro ore. L’equilibrio del potere che hanno rivelato sarà molto più difficile da cancellare. Il prossimo confronto tra l’esercito e un avamposto illegale mostrerà se lo stato sta assumendo l’iniziativa o se i coloni radicali nella Cisgiordania continuano a decidere dove si muoverà la prossima linea anteriore.